Nejmodernější ostrý elektrický Mercedes vyzval na souboj bratra se spalovacím motorem, neměl to dělat před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když už nic jiného, elektrická auta umí vedle těch více nebo méně spalovacích zazářit dynamikou v přímém směru, v tomto ohledu mívají prostě technicky navrch. U těchto dvou Mercedesů od AMG to ale neplatí.

Ještě před několika málo lety se přinejmenším evropský automobilový svět zaobíral hlavně otázkou, zda je lepší benzinový či dieselový pohon. Politici nicméně rozhodli, že pro životní prostředí jsou špatné oba. Místo toho by motoristé měli přesedlat na elektromobily, které jsou prezentovány jako absolutně čisté. Že je něco takového reálné, si v dnešní době může myslet pouze fanatik s nasazenými zelenými brýlemi na očích, realita je úplně jiná.

Na tomto hrobě bychom mohli brečet do nekonečna, Brusel ale dál razí svůj budovatelský přístup. Nejspíše tedy bude třeba opravdu tvrdý náraz do zdi, během kterého se začne hroutit zejména jeden ze stěžejních evropských ekonomických pilířů, aby se europolitikům v hlavě rozbřesklo. Do té doby nám ale ještě pár let zbývá, proto se místo kritiky zákonodárců podíváme, jak si spalovací a elektrický pohon vedou bok po boku.

Mat Watson z Carwow totiž vedle sebe postavil na startovní čáru Mercedes-AMG GT 63 a Mercedes-AMG EQS 53. V prvním případě došlo na spojení klasického čtyřlitrového osmiválce s elektrickou jednotkou, výsledkem čehož je 2,3tunová hmotnost a 843 koní. V tom druhém pak mají pohon na starosti pouze bateriemi napájené elektromotory, jenž produkují 760 koní. Postarat se nicméně musí o 2 580 kg. Teoreticky je to tedy moderna, kdo tahá za kratší konec provazu.

Ve finále je tomu tak i reálně, ač se první rozjížďka odehrála ve prospěch EQS. Za tím nicméně stojí současné technologie odebírající majiteli nadvládu nad vozem. Pokud se tedy hodláte chopit kormidla a určovat směr, musíte v podstatě většinu funkcí deaktivovat. Teprve poté máte k dispozici plný potenciál vozu, jenž je schopen zvládnout čtvrtmíli za rovných 11 sekund. Tedy v případě spalovacího AMG, to elektrické potřebovalo na stejnou disciplínu o osm desetin více.

Osmiválcové provedení pak ostatně dominovalo i při pružném zrychlení, kde sice při nižším tempu ještě měl elektrický pohon navrch, ovšem čím více se blížil konec ranveje a tempo narůstalo, tím více AMG GT stahovalo náskok. Nakonec pak svému příbuznému i ukázalo záda. Zlato si tak možná i překvapivě odváží EQS pouze v rámci kategorie brzd, neboť i přes vyšší hmotnost zvládlo elektrické auto zastavit o chlup dříve. To pro EQS nebylo moc dobré klání.

Stále dominantně spalovací AMG GT E-Performance spolehlivě válcuje elektrický Mercedes EQS 53 AMG. Jedinou výjimkou je možná i překvapivě kratší brzdná dráha elektromobilu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.