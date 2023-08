Nejneobvyklejší pancéřované auto v prodeji nikdo nechce. Cena klesla až na úroveň, kdy opravdu láká před 6 hodinami | Petr Miler

Nezapadá do běžných škatulek takových aut, pokud se tedy v případě obrněných vozů dá o nějaké běžnosti vůbec mluvit. Současně ale zkuste popřít lákavost vozu, který těší řidiče šestiválcem a manuální převodovkou v kombinaci s doslova neprůstřelným zabezpečením proti kriminálním živlům.

Když se řekne pancéřované auto, lidé si obvykle představí drahé německé limuzíny jako Audi A8 či Mercedes třídy S. Je to logické z mnoha důvodů, ta hlavní logika je ale cenová. Když má někdo nepřátele, kteří na něj mohou zaútočit kdekoli na silnici, jde typicky o bohatého či alespoň mocného člověka, který do takového auta může sám investovat, popřípadě je mu přiděleno. V takovém případě se na cenu moc nehledí a i kdyby - když už se někdo investuje do oné ochrany, což samo o sobě vyjde na sedmimístnou částku, nemá moc velký smysl pancéřovat Fabii. Bylo by to jako koupit si na karbon-keramické brzdy na ojetou Octavii, stálo by to víc než zbytek auta.

Tento stav má za následek, že i kdybyste zatoužili po pancéřovaném autě jako po ojetině, obvykle se k ničemu dostupnému nedostanete. Výše zmíněné vozy stojí jako nové nezřídka přes 10 milionů Kč a i když jsou dost staré, pořád přijdou na miliony. S vyšším nájezdem sice cena klesá i zde, málokdo ale s pancéřovaným vozem denně korzuje po Autobahnu. A pokud by to přece jen dělal, relativně levně na prodej bude už „odjetý” vůz se všemi riziky, které s vysokým nájezdem souvisí. Dnes vám ovšem ukážeme ojetinu, která po několika slevách stojí pomalu pakatel. A i když si své odsloužila, do běžných škatulek ojetých „pancéřáků” nezapadá ani zdaleka.

Trh s pancéřovanými aut všeho druhu dlouhodobě sleduji, je to má soukromá libůstka. Vlastně ani nevím proč, nikdy jsem si takový vůz nepořídil, ani jsem se tomu neblížil. Těší mě ale představa, že se vás někdo na silnici pokusí přepadnout či jinak napadnout (bohužel jsem zažil) a vy se pomalu nemáte čeho bát. Šance, že by dotyčný - pokud se na útok na vás dlouho nepřipravuje, což je v případě náhodného cíle z řad obyčejných lidí téměř vyloučené - disponoval arzenálem schopným překonat byť jednodušší ochranu typu B4, je prakticky nulová.

Naprostá většina aut v prodeji ale odpovídá výše popsanému schématu, a to jako nadšený řidič nechcete. Asi nedáte miliony za starší Toyotu Land Cruiser nebo milion až dva za beztak „odjetá” BMW 7 nebo X5, otylá auta z podstaty s další nadváhou pramenící způsobenou brněním. Na fotkách níže ale můžete vidět něco úplně jiného, co se prodávalo naposledy v první dekádě nového milénia - továrně pancéřované BMW řady 3. Je to rarita svého druhu. Že se tehdy nabízelo, víme, že by jej někdo koupil, to už ani ne. Asi to nebude unikát, v prodeji jsme ale podobný vůz nikdy neviděli, už nějaký čas se prodává jen toto jedno.

Tovární pancéřování je vždy to nejlepší možné, neboť auto je už stavěno s tím, aby odolávalo různým nástrahám. Některé firmy jej přidávají dodatečně a mohou v tom být velmi dobré, „fabrické” auto je ale zkrátka něco jiného. Tohle má ochranu úrovně B4 a nechybí nejen pancéřovaná skla, jak můžete vidět na hlavní fotce, ale ani věci jako majáky, vysílačka pro přímou komunikaci s bezpečnostními složkami či prvky aktivní ochrany proti útočníkům zblízka jako extrémně hlučný alarm. Do tohoto auta prostě můžete sednout a nebát se toho, že odněkud přiletí kulka. Tedy, ona přiletět může, dovnitř se ale náboje běžných ráží nedostanou a auto neznehybní.

Tohle auto bude vážit okolo 1,8 tuny, takže navzdory jinak parádnímu šestiválci 3,0 s 230 koňmi pod kapotou nečekejte žádnou úchvatnou dynamiku, na druhou stranu je motor spojen s manuálním řazením. Pancéřovaná trojka E46 s manuálem? To zní skoro jako splněný sen někoho, kdo uvažuje jako já. Je to pořád řidičské auto, přesto je obrněné. Je to takový sportovní tank s manuálem, no nekupte to!?

Jenže jak neobvyklé tohle auto je a jak obtížně prodejným se ukázalo být před dvěma dekádami, tak obtížně prodejným se ukazuje být dnes. V nabídce jednoho německého specialisty na takové vozy je už déle než rok a jeho cena klesá a klesá. Má najeto 196 tisíc km, takže nejde o zánovní vůz v jakémkoli smyslu těchto slov, zničený ale není a je to skutečně rarita svého druhu. Jako nová musela stát nutně miliony, teď je po řadě slev k dispozici už jen za 13 600 euro, tedy asi 327 tisíc Kč. Za to nekoupíte ani novou Fabii v základu a přitom jde pořád o vůz, který může servisovat kdekdo.

Třeba vám bude sympatický, je to na každý pád nejspíše unikátní šance zmocnit se takového stroje za takové peníze. Zkusíme se schválně zeptat BMW - bude-li to veřejnou informací -, kolik pancéřovaných BMW 3 E46 prodalo. A když nám to poví, kolik z nich mělo v útrobách motor 3,0i a manuální řazení. Aby před námi nakonec nestál skutečný unikát...

Tento velmi nenápadný sedan řady 3 je ve skutečnosti malý tank na kolech. Jde o tovární pancéřovanou verzi s motorem 3,0 R6, manuálem a dnes i velmi zajímavou cenou. Nikdo ho totiž nechce, čemuž se nakonec nedivíme, své zvláštní kouzlo ale má. Foto: PROSAVE Diplomatic Sales, publikováno se souhlasem

