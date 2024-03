Nejnovější elektromobil Chevroletu je takový průšvih, že výrobce raději vrací majitelům až 153 tisíc Kč z pořizovací ceny včera | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Dokážete si představit, že byste si koupili nové auto a po mnoha měsících vlastnictví by za vámi výrobce přišel s tím, že vám raději dá 150 tisíc korun, aby si udržel vaši přízeň? Jaký průšvih asi takové auto musí být?

„Fiasco totale!” říkají nejen Italové, když se něco hodně nepovede. Pro některé nezdary jsou ale i veškerá běžně používaná slovní spojení krátká. Stačí se podívat, jak válčí Chevrolet se svým elektrickým Blazerem, a rázem budete marně hledat slova.

Tohle auto - v překladu Sako, když jsme si otevřeli jazykový koutek - totiž sedne jako ulité jen málokomu. Když ho koncem loňského roku automobilka uvedla do prodeje, novinářům se při testech doslova rozpadalo pod rukama a i velmi zkušení žurnalisté museli uznat, že tolik problémů s žádným vozem ještě nezažili. Koncern GM, který Chevrolet ovládá, to sám uznal a o pár dnů později prodej vozu do odvolání zastavil.

Klíčové potíže se mu zřejmě podařilo vychytat, nestalo se to ale do takové míry, aby se vůz mohl pomýšlet na úspěch v anketách hledajících nejuspokojivější nové auto. Právě naopak zůstává primárně zdrojem frustrace, skepse a beznaděje, jak informují kolegové z Emdunds, kteří se jako zákazníci dostali k jinak neveřejné komunikaci automobilky snažící se udržet zákazníky v dobrém rozmaru. A je to vskutku peprná věc, neboť patálie s autem donutily Chevrolet k bezprecedentnímu kroku.

Nepamatujeme, že by si někdo někdy koupil od nějaké automobilky nové auto a ta za ním po několika měsících vlastnictví přišla s tím, že mu prostě kus kupní ceny vrátí. A pokud se to někdy stalo, muselo jít o individuální případy řešící specifická selhání. Chevrolet ale přistoupil k tomu, že všem prvotním kupcům raději plošně vrátí až přes 150 tisíc Kč z pořizovací ceny, než aby v jejich blízkosti musel chodit se sklopenou hlavou.

„Chevrolet nedávno oznámil nové snížení ceníkové ceny Blazeru EV modelového roku 2024. V důsledku toho bychom rádi nabídli zákazníkům, kteří si vůz zakoupili do 7. března letošního roku, kompenzaci,” stojí ve sdělení Chevroletu. Lidem z Edmunds, kteří si loni koupili Blazer RS AWD kvůli dlouhodobému testování, tak bylo nabídnuto vrácení 5 620 USD z kupní ceny, což odpovídá asi 132 tisícům Kč. Těm, kteří si koupili Blazer LT AWD, ale automobilka vrátí až 6 520 USD, tedy cca 153 tisíc korun. Nejde tedy o žádnou almužnu nebo gesto, to jsou velké peníze.

Automobilka se spolu s tímto krokem dušuje, že prvotní softwarové chyby vozu jsou minulostí spolu s dalšími nedostatky, „o kterých jste mohli slyšet od některých z prvních majitelů”. Na jednu stranu je to jistě hezký způsob řešení takové situace, na tu druhou to ale jen ukazuje, jak zoufale a někdy až „na sílu” se automobilky snaží s elektromobily na trhu prosadit. Ví, že jsou nežádané, ví, že dá spousty práce je někomu „vecpat”, takže když už se to povede, nechtějí riskovat rozčarování a „bad press”, když už jsme u těch cizích výrazů - tento snad není nutné překládat.

Proč ne, ve výsledku si ale nejsme jisti, zda to nemá přesně opačný efekt. Nedokážeme si představit, že by někdo rozdával 150 tisíc majitelům dávno prodaných aut, pokud by šlo o žádoucí a uspokojivé zboží. Tak proč by po něm měl toužit kdokoli další?

Elektrický Blazer je pro Chevrolet takový průšvih, že majitelům dávno prodaných aut raději vrací velké peníze, než aby riskoval jejich pobouření a z něj vyplývající špatnou pověst auta jako takového. Foto: Chevrolet

Zdroj: Edmunds

Petr Miler

