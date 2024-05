Nejnovější Volvo už má švédský jen znak, říkají po testu Němci, otevřeně mluví o katastrofě včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Vypadá jako pravověrný Švéd a některými svými vlastnostmi se vrací i do lepších časů značky. Jenže Volvo vždy lákalo hlavně na bezpečnost, kvalitu a nádech prémie. Nic z toho už s novou EX30 nedostanete.

Ještě na počátku milénia se zdálo, že Ford míří na světový trůn. Nicméně následně se modrému oválu přestalo dařit, a proto postupně rozpouštěl své impérium značek. V roce 2007 tak modrý ovál prodal Aston Martin, kterého se následně ujmulo konsorcium investorů vedené Davidem Richardsem ze společnosti Prodrive. O rok později se pak indický koncern Tata Motors odkoupil značky Jaguar a Land Rover, aby v roce 2010 Ford pustil i poslední značku formující jeho někdejší prémiovou divizi, tedy Volvo.

Prodej švédské automobilky se stal velmi ožehavým tématem, neboť novým majitelem se stalo čínské Geely. Řada lidí tak očekávala, že Volvo ztratí na kvalitě, stejně jako přestane být symbolem bezpečnosti. Jenže Číňané do značky napumpovali nemalé peníze, díky nimž začaly na trh přicházet nové produkty. A co bylo podstatné, novinky pořád odpovídaly reputaci Volva. Švédové navíc mohli přijít i se zcela novými platformami a pohonnými jednotkami.

Již v roce 2015 se tak automobilka vůbec poprvé v celé své historii dostala přes půl milionu prodaných aut ročně. Nebe nad švédským Göteborgem tak bylo blankytně modré a zdálo se, že tuto idylu nemůže nic narušit. Jenže již o dva roky později automobilka oznámila, že od roku 2019 již nebude nabízet žádný čistě spalovací motor, pouze hybridní techniku. Dvě léta na to pak Švédové ještě přitvrdili a uvedli, že s rokem 2030 definitivně skončí jejich benzinová éra.

Té dieselové byl vyměřen ještě kratší čas, vůbec poslední takový motor byl vyroben před pár týdny. Když si přitom uvědomíme, že diesely dominovaly prodejům jak v Česku, tak třeba v Německu, je takové rozhodnutí hodně podivné. Zajímalo by nás, kdo za ním stojí, vítr ale nejspíš vane z Číny. Tak trochu to potvrzuje i test německých kolegů z magazínu Focus, kteří si vzali na paškál poslední novinku značky, a sice elektrický hatchback EX30.

Tento vůz je přitom vůbec prvním, který již se Švédskem kromě onoho emblému nemá mnoho společného. Volvo se totiž vždy zaměřovalo na již zmíněnou bezpečnost, stejně jako na prémiový pocit a vysokou kvalitu výroby. Nic z toho ale u EX30 nehledejte, jakkoli na první pohled jde o Švéda jako vyšitého. Nicméně třeba zadní okno je natolik malé, že bylo zapotřebí instalovat kameru, jinak by řada lidí měla problémy s parkováním.

Na to, že se jedná o 4,2metrový vůz, je pak malý i zavazadelník - 234 litrů je spíše než cokoli jiného ostudou. Zvlášť když pod přední kapotu zvládnete napěchovat výstražný trojúhelník či maximálně dobíjecí kabel. Samotná kabina pak alespoň potěší cestující vpředu, ti vzadu se ale opět musí uskromnit. V podstatě tak jde spíše o auto do města, kde vám ani nebude vadit poměrně tragický dojezd, hlavně u základní varianty.

EX30 totiž u verze s pohonem zadních kol počítá s akumulátorem o kapacitě pouhých 51 kWh. Protože se ale hmotnost vozu pohybuje nad 1 800 kilogramy, řekne si Volvo i při relativně poklidné jízdě o spoustu energie. Kolegové přitom měli k dispozici variantu s pohonem všech kol, jejíž dva elektromotory produkují 428 koní a jež má k dispozici paket 69 kWh. Jenže tento model si na dálnici při obyčejné stotřicítce řekne o víc než 30 kWh/100 km.

Prostou matematikou se tedy snadno dokážete dopracovat k reálnému dojezdu této dvoutunové verze. Ta se přitom stejně jako zadokolka snaží uvnitř podobat Tesle, dokonce natolik, že i zpětná zrcátka je třeba štelovat v palubním menu. Head-up displej pak chybí, což znamená, že rychlost je třeba sledovat na přístrojovém štítu. Ovšem když se na něj zaměříte po delší dobu, začne vás otravovat systém monitorující únavu řidiče. Němci otevřeně mluví o uživatelské katastrofě.

Něco takového pochopitelně s bezpečností nemá mnoho společného. Spíš je evidentní, že Geely se redukcí fyzických tlačítek a instalací všeho do centrálního palubního menu snažilo co nejvíce zredukovat náklady. Díky tomu EX30 startuje na 869 000 Kč. Jenže tak je tomu u oné zadokolky, kolegy testovaná čtyřkolka s může snadno překonat hranici 1,3 milionu korun. A v takový moment už levná není, zvlášť vzhledem k tomu, co nabízí

Je tak sice hezké, že vůz dokáže stovky dosáhnout za 3,6 sekundy a je tak nejlépe akcelerujícím Volvem historie. Nicméně klientelu značky zrovna dynamika až tak moc nezajímá, klíčové pro ně byly ony tradiční vlastnosti, tedy bezpečnost, kvalita a punc prémiové značky. EX30 je však mimo jiné plná tvrdých plastů, multimediální systém pak plně nepochopíte ani po několika dnech používání. Elektrická novinka se tak skutečně více podobá svým čínským sourozencům postaveným na téže platformě SEA, než aby šlo o pravověrné Volvo. Ony obavy z převzetí švédské značky automobilkou Geely tak vlastně byly na místě. Jen se vyplnily až se zpožděním.

Na jednu stranu je sice působivé, že dvoutunové 4,2 metru dlouhé EX30 zvládne stovku za 3,6 sekundy, jenže po něčem takovém nikdo ze zákazníků nevolal. Prakticky všechno ostatní je více či méně špatně. Foto: Volvo

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

