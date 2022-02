Nejoblíbenější auto esa Formule 1 je na prodej. Patřilo jen jemu, i takto ošuntělé přijde na stovky milionů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys

Na první pohled se může zdát, že jde o dost zbědovaný veterán, jakmile se ale podíváte na to, o jaký vůz jde a komu od první do poslední chvíle patřil, máte před sebou něco naprosto mimořádného.

Juan Manuel Fangio je mnohými považován za vůbec nejlepšího pilota Formule 1 všech dob. Nevyhrál sice tolik titulů jako Michael Schumacher nebo Lewis Hamilton, to je však dáno i tím, že závodil v 50. letech minulého století. Tehdy se monoposty nevyznačovaly takovou spolehlivostí jako dnes, místo toho bylo už jen dojetí ve dvou velkých cenách po sobě bráno jako velký úspěch. Mimo to na tratích neustále číhala smrt. I proto je obdivuhodné, že Fangio dokázal z 52 podniků, do kterých odstartoval, vyhrát 24 závodů a dosáhnout tak vítězství v 46,1 % všech svých startů.

Kromě výše zmíněného si slavný argentinský závodník připsal také pět titulů mistra světa, přičemž ty z let 1954 a 1955 získal v barvách Mercedesu. Pro německou automobilku šlo o její tehdejší největší úspěch a na dlouhou dobu rovněž poslední - v roce 1955 totiž došlo k dodnes nejtragičtějšího nehodě svého druhu v závodě 24 hodin Le Mans, během které zemřelo 84 diváků. Tento incident se odehrál Fangiovi přímo před očima, on však ve své kariéře i nadále pokračoval. Mercedes nicméně oznámil, že s motorsportem končí, a do Formule 1 se vrátil až v roce 2010.

Ve výsledku tedy vlastně není překvapivé, že jakkoliv Fangio musel kvůli absenci třícípé hvězdy přejít do jiného týmu, s Mercedesem byl spjatý i v následujících letech. Automobilka z něj dokonce v roce 1974 udělala čestného šéfa své argentinské filiálky, přičemž tuto pozici Fangio zastával až do své smrti o jednadvacet let později. Nešlo nicméně o jediné ocenění jeho úspěchů, jichž dosáhl se stříbrnými šípy - v roce 1958, kdy závodník končil v F1, mu totiž Mercedes jako výraz vděku daroval zcela nový roadster 300SL.

Vůz vyvedený ve světle modrém odstínu, jenž odkazoval na argentinskou vlajkou, byl prý Fangiův nejoblíbenější. Dokládá to i fakt, že z celkových 72 951 kilometrů prakticky všechny patří na jeho konto. Po jeho smrti pak navíc dvoumístný roadster zamířil do muzea, které jej víceméně jen konzervovalo - nedošlo tedy na renovaci, což ovšem ve výsledku jen umocňuje hodnotu tohoto Mercedesu. Ten navíc aktuálně míří do aukce, pročež nový majitel bude moci sedět přesně tam, kde ještě před třemi dekádami sedával Fangio.

Právě v důsledku toho se očekává, že cena bude přímo astronomická. Společnost RM Sotheby's, která má dražbu na starosti, nicméně nezveřejnila ani odhad, ani nehodlá publikovat výslednou částku. I proto, že tentokráte nejde o běžnou aukci, nýbrž spíše o jakousi soutěž obálkovou metodou. Zájemci tedy mají od 28. února do 4. března zaslat své nabídky, přičemž vůz následně připadne té nejvyšší. Podstatné přitom je, že i přes patinu na laku či čalounění je 300SL plně funkční a pojízdné.

Pokud tedy patříte mezi Fangiovy fanoušky, pak rovnou začněte hledat zájemce nejen o své vnitřní orgány. Máme tu totiž nadmíru ojedinělou nabídku, na které se nijak nepodepíše ani ta skutečnost, že roadster vzniknul ve větším množství než kupé (1 858 ks versus 1 400 ks) a nedisponuje vzhůru vyklápěnými dveřmi. Mimo to váží o 60 kilo více (1 560 kg versus 1 500 kg), přestože o pohon se staral tentýž třílitrový šestiválec. Podstatný je totiž v tomto případě první a vlastně jediný majitel, stovky milionů korun bude tento vůz stát nepochybně, do těchto sfér se dnes šplhají i obyčejnější exempláře.

Fangio dostal Mercedes-Benz 300SL od německé automobilky darem při svém odchodu z Formule 1 a nechal si jej až do své smrti. Dnes je na prodej ve stavu, v jakém jej zanechal. Foto: RM Sotheby's

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

