Nejoblíbenější auto zločinců 90. let a postrach policie je k mání jako dodnes nové

Foto: Park Lane UK, publikováno se souhlasem

Dovedete si představit, že by dnes policie vystoupila na půdě parlamentu s požadavkem postavit určité auto mimo zákon, protože ho nedokáže dojet? V případě Lotusu Carlton to udělala, dodnes nejetý je raritou mezi raritami.

Německý Opel na sklonku 80. let patřil pod křídla General Motors, stejně jako toho času britský Lotus. Právě tehdy vznikl nápad postavit bezkonkurenční čtyřdveřový automobil, který by se mohl pyšnit titulem nejrychlejšího sedanu světa. A tak vznikl na bázi Opelu Omega stroj, na který dodnes hledíme s otevřenými ústy.

Sám Lotus v tomto případě za autem nestál, sehrál neobvykle roli jakéhosi tovární úpravce. Britové tehdy hranatou Omegu rozmontovali, vyměnili několik dílů, přidali potřebné komponenty, změnili logo a pod svojí značkou vrátili zpět na silnice. Celkový objem šestiválcového motoru vzrostl na 3,6 litru, byla mu snížena komprese a především přidána dvě nová turbodmychadla Garett T25. To vše kompletně změnilo poměry pod kapotou a posunulo výkonnostní parametry do sfér, kterým se neblížila ani do té doby nejrychlejší M5 generace E34 od BMW.

Papírový výkon se vyšplhal na 382 koní (285 kW) a točivý moment až k 568 Nm. Tyto parametry uměly 1,7 tun vážící vůz rozpohybovat na 100 km/h za 5,2 sekundy, maximální rychlost se zastavila na 283 km/h, která byla mezi sedany světově nejvyšší po mnoho let. Manuální šestirychlostní převodovka ZF byla totožná s provedením do Corvette ZR1, protože jako jediná v celém koncernu GM dokázala zvládnout tak ohromný nápor výkonu. Přenos výkonu na asfalt pomáhal zadní nápravě zvládnout samosvorný diferenciál.

V době uvedení byly takové dynamické schopnosti doménou sporťáků od Ferrari nebo Lamborghini, ne velkého čtyřdveřového sedanu s pořádným kufrem. Troufalé jízdní vlastnosti měly za následek kritiku policie, jejíž výbava se Lotusu Omega, který se Británii prodával jako Lotus Carlton, nemohla rovnat. Spolu se svou nenápadností se proto stal oblíbeným autem zločinců a na Youtube dodnes najdete pár videí s dobovými policejními honičkami, ve kterých se po desperátech v neobvyklém Lotusu ruka zákona sápe marně.

Není přehnané spojovat si Lotus Omega právě s tímto využitím, pro policii to bylo svého času zásadní téma, neboť nedisponovala technikou, která by německo-britské ikoně stačila. Policie zašla až úsměvně daleko, neboť na půdě britského parlamentu dokonce požadovala postavení těchto aut mimo zákon. Ten takový návrh nepřijal, přesto dodnes udiví tehdejší slova policejního mluvčího: „Té věci jsme se prostě nebyli schopni přiblížit a zdá se nepravděpodobné, že bychom to kdy měli dokázat.” Něco takového policie veřejně nepřiznává často.

Automobilka plánovala vyrobit přes tisíc kusů, ale číslo se zastavilo na 945 nebo 988 exemplářích (zdroje se různí). Jen 284 vozů z tohoto počtu tvořily Carltony s volantem vpravo a zbylé dvě třetiny byly Omegy s volantem vlevo. Byla to tedy velmi vzácná auta už ve své době, natož pak dnes. V nabídce se vyskytují jen zřídka a byť se o tomto autě nezmiňujeme poprvé, kousek, který se objevil v nabídce, vám prostě ukázat musíme. I mezi těmi málo dostupnými je naprostou raritou.

Jde o britský Lotus Carlton, tedy tu vzácnější variantu, vyrobenou v roce 1991. Nabízen je jako sběratelský kousek, neboť na tachometru má pouhých 4 565 mil, tedy praktiky nic. V tomto kontextu neudiví dokonalý stav odpovídající novému vozu a i když pro české zájemce může být limitem volant vpravo, manuální převodovka tu je a zrovna k autu od Lotusu britské provedení tak nějak přirozeně patří.

Stroj v typicky zelené barvě Imperial Green (jiná nevznikla) se stříbrnými pětipaprskovými litými koly je navíc 28. kusem z celkové série, tedy opravdu raritní exemplář. Celokožený tmavý interiér se světlými prvky a dřevěným dekorem asi žádného zločince, ale to je jedině dobře, jeho běsnění by nemusel přežít bez následků. Pokud vás zaujala nedotčenost tohoto auta, jeho cena vás možná omráčí. Na koupi potřebujete masivních 119 995 liber, tedy skoro 3,6 milionu Kč. Síla, tohle je ale zkrátka legenda svého druhu.

Lotus Carlton alias Lotus Omega s několika spojlery navíc nevyvolávala moc velký rozruch, přitom uměla na silnici ujet všemu. A ani dnes se se svými parametry na silnici neztratí. Prakticky nová se v prodeji nevidí. Foto: Park Lane UK, publikováno se souhlasem

