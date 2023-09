Nejošklivější moderní Škoda se dá levně koupit skoro nejetá, v bizarní specifikaci je to rarita par excellence před 7 hodinami | Petr Miler

Kdo říká, že výjimečné auto české produkce ve stavu blízkém novému vozu nemůžete mít doma levně? Můžete, jen je třeba se smířit s tím, že vás z něj pravidelně budou bolet oči.

O Škodě Fabia Sedan jsme se na našem webu zmiňovali nejednou. Je to pozoruhodný faux pas české automobilky, která si jinak ve své moderní éře dala celkem pozor, aby na trh neposlala nesmyslné či opravdu nehezké auto. Dnes už to neplatí, její snaha prosadit se na trhu s elektromobily zavání sebevražednými sklony, v roce 2006 byl ale mladoboleslavský svět ještě v pořádku.

Přesto tehdy v české automobilové metropoli vznikala bizarní verze jinak populární první generace Fabie, kterou za povedený označit nelze ani po několika pivech. Pokusy udělat hezký sedan z malého hatchbacku vždy skončily nezdarem a snaha Škody dobře dopadnout snad ani nemohla. Pravda, mohla se snažit víc, mohla dát sedanu aspoň specifická světla, protože ale zadek postavila kolem svítilen z verze Combi, skončila u toho, u čeho skončila. U auta s bizarní, opticky těžkou zádí, jejíž obří zavazadlový prostor ani nešlo pořádně využít. K čemu je vůbec takové auto? Jistě, sedany mají své fanoušky, ale kolik z nich zrovna škodovka vozem této třídě mohla zasáhnout?

Výsledek byl mimořádně nepěkný a troufneme si říci, že jde o nejošklivější moderní Škodu, která dosud vznikla. Ano, krása je v očích toho, kdo se dívá, pokud vám ale tento vůz přijde krásný, při vší úctě bychom zvážili bychom návštěvu očního. Útěchou pro vás budiž, že se našli i jiní, kteří shledali Fabii Sedan preferovanou volbou. A někteří si ji nechali až dodnes.

Auto na fotkách níže je jedním z takových vozů, v rukou prvního majitele zůstal dlouhých 17 let. Přesto nemá najeto skoro nic, 44 206 km na tachometru nasvědčuje tomu, že majitele moc nebavilo jezdit po silnici s pytlem na hlavě. A velká zábava nemohla být s touhle Fabií ani z jiných důvodů, je to bizarní specifikace s omezenou výbavou (Ambiente), motorem jen 1,4 se 75 koňmi a přesto automatem s - to pivo si pořádně držte - 4 rychlostními stupni. Větší automobilový svéráz abyste pohledali.

Tohle auto je ale nakonec díky tomu vážně raritní. Fabia? Sedan? 1,4? A čtyřstupňový automat? Kolik lidí mohlo něco takového koupit? A kolik takto pořízených aut přežívá dodnes skoro nejetých? Tušíme, že najít druhého zákazníka pro něco takového bude pořádný ořech, ale cena může motivovat. Jen 4 950 Eur, tedy asi 119 tisíc Kč, za takto výjimečný a málo použitý vůz není mnoho. Škoda, že potenciální radost kazí lehce odřený pravý bok, ale nikdo holt není dokonalý. To bude tohle auto vědět docela dobře...

Nechceme nikoho a nic zbytečně urážet, ale tohle auto opravdu není hezké. I díky tomu je ale dnes se svou specifikací a historií pomalu unikátní nabídkou. Foto: Kunau Automobile, publikováno se souhlasem

