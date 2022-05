Nejošklivější moderní Škodu nechtěl skoro nikdo, teď ji lze koupit dodnes zánovní i s motorem jako z pravěku včera | Petr Miler

/ Foto: S.F., publikováno se souhlasem

Tohle je neuvěřitelný relikt z dob, kdy se Škoda poprvé ve své moderní historii vydala za hranice nevtíravého designu. A dobře to nedopadlo. Proč majitel s autem nejezdil, netušíme, s krycími fólie na sedadlech a motorem 2,0 MPI bez turba je to ale snad světový unikát.

Škoda Fabia je na českých silnicích jedním z nejobvyklejších aut, na spočítání hatchbacků a kombíků ve vašem nejbližším okolí vám nebudou stačit prsty všech končetin jakmile se po ránu rozhlédnete trochu kolem sebe. Ale kdy naposledy jste viděli verzi s karoserií sedan? Neříkáme, že na ni nenarazíte, ve srovnání s ostatními provedeními je to ale velká rarita, kterou si koupila jen hrstka extravagantních kupců. Proč? Protože je to tak ošklivé auto, že jej skoro nikdo nechtěl.

Dnes už je to skoro zapomenutý vůz, za jeho vznikem přitom stála ušlechtilá myšlenka. Auto mělo těžit z výhod tříprostorových karoserií, které byl jinak schopen stoprocentně nabídnout pouze první moderní Superb. Taková koncepce nabízí dokonalé oddělení prostoru pro posádku a prostoru pro zavazadla. Je to komfortnější, protože posádku neotravujete zaboucháváním třetích, resp. pátých dveří. A toho místa pro náklad tady byla vážně spousta, 438 litrů bylo na malé auto tou dobou něco, třebaže tradičně malý vstupní otvor praktickou použitelnost poněkud komplikoval.

To by ale spousta lidí skousla snadno, potíž byla v tom, že udělat hezký sedan z malého hatchbacku je prakticky nemožné. A máme pocit, že Škoda se tomuto prokletí ani moc nesnažila vyhnout. Zvítězila snaha udělat vše co nejlevněji, a tak třeba použila stejná zadní světla jako u kombíku. Když máte najednou tolik omezení (minimálně měnit díly použité na hatchbacku, postavit záď okolo světel kombíku, přidat co největší kufr...), snad ani není možné čekat od designéra něco krásného. Výsledkem bylo auto, které skoro nikdo nekupoval, a tak už Škodu nikdy nenapadlo podobné postavit.

Pokud ale patříte mezi ty, kterým sedan z nějakého důvodu imponoval, máme pro vás dobrou zprávu. Jeden z německých majitelů dochoval jeden z vyrobených kusů dodnes ve stavu téměř nového vozu, navíc ve specifikaci, která je zajímavá sama o sobě. Jakkoli to tak nemusí vypadat, máte před sebou nabídku, která nebude mít daleko ke světovému unikátu. A nebude to ani špatné auto samo o sobě.

První Fabia proslula svou bytelností, nakonec i námi kdysi testovaný kus s 1,3 milionu km na tachometru o její podstatě leccos naznačil. Stroj, který máme před sebou, je navíc jedna ze špičkových verzí s dvoulitrovým benzinovým motorem. To je fascinující věc jako z pravěku, však dvoulitr dnes nekoupíte ani do některých aut střední třídy, tady jej máte v malém voze. Nemá 105 koní, jak prodávající naznačuje, ale 115, což sice neohromí. Ale tohle je motor navěky, nízkootáčkový tahoun téměř bez čehokoli, co by se mohlo pokazit - vícebodové vstřikování je tu vrchol moderny.

K tomu má manuální převodovku a relativně bohatou výbavu včetně třeba vyhřívaných sedadel a klimatizace, v roce 2003 to v této třídě nebylo málo. Tehdy si jej koupil první majitel a užil si s ním velmi málo. Po 19 letech má najeto pouhých 15 tisíc kilometrů a vypadá tak, jako by s ním nikdo nikdy pořádně nejel. Prodávající říká, že auto je skutečně nové, jeho sedačky kryjí ochranné fólie, nekoroduje, není ani nikde pořádně špinavé a navzdory malému nájezdu mělo pravidelný servis. Dostali jsme k dispozici i detailní fotky a VIN, se kterým jsme ověřili historii vozu v dealerském systému Škody. Vše, co o voze zaznívá, sedí s avizovaným.

Jasně, není to Ferrari F40, navzdory podobné barvě. Ale sběratelský potenciál vůz má, třeba pokud dáváte dohromady automobilové obludárium... Bylo by to i dobré auto na ježdění, ale s cenou skoro 8 000 euro (198 tisíc Kč), kdy majitel není ochoten jít pod 7 000 euro (173 tisíc Kč) to bude chtít přinejmenším velkého fandu první Fabie, aby tento vůz přijal za svůj. Na druhou stranu, kdo vám dnes prodá nový malý sedan s dvoulitrem bez turba? To je skoro absurdní nabídka pohledem toho, co se dnes v této třídě dá koupit.

Komu přirostla k srdci první Fabie, tady má možnost koupit si jednu dodnes prakticky novou ve vzácné a bizarní verzi Sedan s neméně bizarním pohonem - motorem 2,0 MPI. O autě jsme zjistili docela dost, vše odpovídá pouhým 15 tisícům ujetých km v rukou extrémně starostlivého majitele se zálibou v garážování. Foto: S.F., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.