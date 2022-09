Nejošklivější moderní Škodu nikdo nechce ani skoro nejetou s raritním motorem, už půl roku je na ocet před 5 hodinami | Petr Miler

Když už nic jiného, je to úžasný stroj času do dob, kdy se škodovka nebála experimentovat a nabídka motorů pro podobné vozy nemusela být postavena okolo litrových tříválců. Ani nikdo z fanoušků značky po ní ale zjevně nechce sáhnout, i když není až tak drahá.

Schválně si zkuste vzpomenout, kdy naposledy jste viděli hezkou Fabii s karoserií sedan. Potkat jí lze, ve srovnání s ostatními karosářskými verzemi je to ale velká rarita a zachovalý exemplář osobně vídám tak jednou do roka. Není to až tak tím, že by šlo o snadno dvě dekády staré auto, původních Fabií jezdí pořád spousta. Problém je v tom, že tohle auto jako nové skoro nikdo nekupoval.

Dnes už je to pomalu zapomenutý vůz, za jeho vznikem přitom stála ušlechtilá myšlenka. Auto mělo těžit z výhod tříprostorových karoserií, které byl jinak schopen stoprocentně nabídnout pouze první moderní Superb. Taková koncepce nabízí dokonalé oddělení prostoru pro posádku a prostoru pro zavazadla. Je to komfortnější, protože posádku neotravujete zaboucháváním třetích, resp. pátých dveří. A toho místa pro náklad tady byla vážně spousta, 438 litrů bylo na malé auto tou dobou něco, třebaže tradičně malý vstupní otvor praktickou použitelnost poněkud komplikoval.

To by ale spousta lidí skousla snadno, potíž byla v tom, že udělat hezký sedan z malého hatchbacku je extrémně obtížné, proporce obou typů aut jsou si příliš vzdálené. Při troše snahy to jde, my ale ani nemáme pocit, že by Škoda svého času nějak zvlášť snažila udělat Fabii sedan hezkou. Spíše zvítězila snaha udělat ji levnou, a tak třeba použila stejná zadní světla jako u kombíku. Když máte najednou tolik omezení (minimálně měnit díly použité na hatchbacku, postavit záď okolo světel kombíku, přidat co největší kufr...), snad ani není možné čekat od designéra něco krásného. Výsledkem bylo auto, které skoro nikdo nekupoval, a tak Škodu už nikdy znovu nenapadlo podobné postavit, tedy alespoň pro Evropu.

To je už známý příběh, jak si ale Fabia ve verzi sedan stojí dnes? Nezřídka se totiž stane, že se ošklivá auta (jako třeba Pontiac Aztek nebo Fiat Multipla), která mají co nabídnout po faktické stránce, stanou s odstupem času kulty svého druhu. A když se v prodeji objeví zachovalý kousek, dostatek fandů se postará o vyšroubování ceny patřičně vysoko. U nepochybně nejošklivější moderní Škody (alespoň zezadu, vlastně odkudkoli krom zepředu) se ale nic takového nestalo a i mimořádné kousky zůstávají v prodeji bez zájmu.

Svědčí o tom auto na fotkách níže, o kterém se nezmiňujeme poprvé. Jeden z německých majitelů jej dodnes dochoval ve stavu téměř nového vozu. A navíc ve specifikaci, která je zajímavá sama o sobě. Stroj, který máme před sebou, je totiž jedna ze špičkových verzí s už tehdy raritním dvoulitrovým benzinovým motorem. Dnes je to fascinující kus techniky, hotový stroj času, však dvoulitr dnes nekoupíte ani do některých aut střední třídy, tady jej máte v malém voze. Neohromí výkonem ani dynamikou, ale nejde špatně. A je to motor navěky, nízkootáčkový tahoun téměř bez čehokoli, co by se mohlo pokazit.

K tomu má manuální převodovku (u dvoulitru ne až tak samozřejmá věc), relativně bohatou výbavu včetně třeba vyhřívaných sedadel a klimatizace, v roce 2003 to v této třídě nebylo málo. Tehdy si jej koupil první majitel a užil si s ním velmi málo. Po 19 letech má najeto pouhých 15 tisíc kilometrů a vypadá tak, jako by s ním nikdo nikdy pořádně nejel. Prodávající říká, že auto je skutečně nové, jeho sedačky kryjí ochranné fólie, nekoroduje, není ani nikde pořádně špinavé a navzdory malému nájezdu mělo pravidelný servis. Dostali jsme k dispozici i detailní fotky a VIN, vše, co o voze zaznívá, sedí s avizovaným.

Člověk by čekal, že si tento vůz najde svého kupce snadno, ale prodat se jej nedaří - přes opakované pokus jej nabídnout různými kanály a postupné snižování ceny. Dnes je vůz k dispozici za 6 999 euro, tedy asi 172 tisíc Kč. A skoro se nám chce říci, že to je dobrý kauf - však si představte, že na tohle auto dáte registrační značku 0SKLIVKA, vyrazíte s ním do ulic a zvědavcům ukážete pod kapotou motor, který třeba Renault už léta nenabízí ani svých největších modelů. Nezní to zajímavě? Za 172 tisíc korun nám to přijde jako dobrý špás, ale asi jsme v tom sami, ostatní musí odrazovat jeho vzhled.

První Fabie ve vzácné a bizarní verzi Sedan s neméně vzácným a bizarním pohonem je stále k mání skoro nejetá. Nikdo ji nechce už půl roku, přitom za 172 tisíc Kč jde podle nás o zajímavou nabídku. Foto: S.F., publikováno se souhlasem

