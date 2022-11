Nejošklivější moderní Škodu pořád nikdo nechce ani téměř nejetou, po několika slevách už stojí skoro pakatel před 4 hodinami | Petr Miler

Není zajímavá jen svým typem, do muzea se hodí i motorem a specifikací vůbec. Čekali bychom, že po ní některý z fandů sáhne hned, nestalo se to ale už skoro rok. A představy majitele o ceně se zhroutily rychleji než představy autorů o kráse tohoto vozu.

Škoda Fabia s karoserií sedan byla vždy raritou. Potkat jí na silnici lze, ve srovnání s ostatními karosářskými verzemi je to ale velmi neobvyklé a platí to tím spíše, čím více se vzdalujeme od konce její výroby. Tohle auto totiž jako nové skoro nikdo nekupoval a stalo se mementem chvilek, kdy se škodovka ve své moderní podobě pořád hledala.

Za jeho vznikem přitom stála ušlechtilá myšlenka. Auto mělo těžit z výhod tříprostorových karoserií, které byl jinak schopen stoprocentně nabídnout pouze první moderní Superb. Taková koncepce nabízí dokonalé oddělení prostoru pro posádku a prostoru pro zavazadla. Je to komfortnější, protože posádku neotravujete zaboucháváním třetích, resp. pátých dveří. A toho místa pro náklad tady byla vážně spousta, 438 litrů bylo na malé auto tou dobou něco, třebaže tradičně malý vstupní otvor praktickou použitelnost poněkud komplikoval.

To by ale spousta lidí skousla snadno, potíž byla v tom, že udělat hezký sedan z malého hatchbacku je extrémně obtížné, proporce obou typů aut jsou si příliš vzdálené. Při troše snahy to jde, my ale ani nemáme pocit, že by Škoda svého času nějak zvlášť snažila udělat Fabii sedan hezkou. Spíše zvítězila snaha udělat ji levnou, a tak třeba použila stejná zadní světla jako u kombíku. Když máte najednou tolik omezení (minimálně měnit díly použité na hatchbacku, postavit záď okolo světel kombíku, přidat co největší kufr...), snad ani není možné čekat od designéra něco krásného. Výsledkem bylo auto, které skoro nikdo nekupoval, a tak Škodu už nikdy znovu nenapadlo podobné postavit, tedy alespoň pro Evropu.

To je už známý příběh, jak si ale Fabia ve verzi sedan stojí dnes? Nezřídka se totiž stane, že se ošklivá auta (jako třeba Pontiac Aztek nebo Fiat Multipla), která mají co nabídnout po faktické stránce, stanou s odstupem času kulty svého druhu. A když se v prodeji objeví zachovalý kousek, dostatek fandů se postará o vyšroubování ceny patřičně vysoko. U nepochybně nejošklivější moderní Škody (alespoň zezadu, vlastně odkudkoli krom zepředu) se ale nic takového nestalo a i mimořádné kousky zůstávají v prodeji bez zájmu.

Svědčí o tom auto na fotkách níže, o kterém jsme se s jeho majitelem bavili už vícekrát a jehož nabídku průběžně sledujeme. Je to vážně exot par excellence (auto, ne majitel...), německé provedení sedanu, který majitel dodnes dochoval ve stavu téměř nového vozu. A navíc v bizarní specifikaci. Je to totiž jedna ze špičkových verzí s už tehdy raritním dvoulitrovým benzinovým motorem. Dnes je to fascinující kus techniky, hotový stroj času, však dvoulitr dnes nekoupíte ani do některých aut střední třídy, tady jej máte v malém voze. Neohromí výkonem ani dynamikou, ale nejde špatně. A je to motor navěky, nízkootáčkový tahoun téměř bez čehokoli, co by se mohlo pokazit.

K tomu má manuální převodovku, relativně bohatou výbavu včetně třeba vyhřívaných sedadel a klimatizace, v roce 2003 to v této třídě nebylo málo. Tehdy si jej koupil první majitel a užil si s ním velmi málo. Po 19 letech má najeto pouhých 15 tisíc kilometrů a vypadá tak, jako by s ním nikdo nikdy pořádně nejel. Prodávající říká, že auto je skutečně nové, jeho sedačky kryjí ochranné fólie, nekoroduje, není ani nikde pořádně špinavé a navzdory malému nájezdu mělo pravidelný servis. Dostali jsme k dispozici i detailní fotky a VIN, vše, co o voze zaznívá, sedí s avizovaným.

Popravdě řečeno jsme zkraje čekali, že si tento vůz najde svého kupce rychle - není hezký, ale je to rarita, vzácnost, která vzbudí pozornost i ve sbírce škodovek našlapané nejslavnějšími závodními speciály značky. Jenže nic takového se nestalo a auto bude brzy zůstávat na ocet skoro rok. Majitel si zkraje věřil, že vůz prodá za 9 999 Eur, tedy asi 243 tisíc, odmítal jiné nabídky a čekal. Zjevně ale prošvihl moment, kdy byl trh s ojetinami ještě v laufu (ať se držíme německých reálií) a čeká dodnes.

Auto slevil už pětkrát, nejčastěji po tisícovce Eur, teď je k mání už jen za 5 999 euro, tedy asi 146 tisíc Kč. A skoro se nám chce říci, že je to skoro pakatel na takový kousek. Klidně i na ježdění, spíše ale jako bizarní ozdoba kolekce klidně zámožného sběratele. Bude to tak už od pohledu. A co teprve, když otevřete motor... Uvidíme, zda se kupec přece jen najde, zatím jsme asi ti jediní, které tento vůz z nějakého zvláštního důvodu dokola přitahuje.

První Fabie ve vzácné a bizarní verzi Sedan s neméně vzácným a bizarním pohonem je stále k mání skoro nejetá. Nikdo ji nechce už skoro rok, dnes je za 146 tisíc Kč snad i levná. Však skoro nová Fabia Sedan s dvoulitrem za takové peníze... Foto: S.F., publikováno se souhlasem

