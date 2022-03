Nejošklivější verzi Škody Fabia nechtěl skoro nikdo, dnes ji levně koupíte i takřka nejetou před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: H. Jenning, publikováno se souhlasem

Máte pocit, že všem generacím Škody Fabia byl vlastní relativně nevtíravý a neurážlivý design? Tak to jste zapomněli na jednu z pozoruhodných kapitol její existence, kdy první generaci přibyl na záď kufr. Právě tato varianta je nyní levně k mání s minimálním nájezdem.

Kdy jste naposledy viděli Fabii s karoserií sedan? Že si to ani nepamatujete, zatímco hatchbacků a kombíků vídáte nepočítaně? Má to dobrý důvod - tohle auto bylo tak ošklivé, že si jej skoro nikdo nekoupil, a tak už se na něj zapomíná.

Za Fabií Sedan přitom stála ušlechtilá myšlenka. Vůz chtěl těžit z výhody tříprostorových karoserií, které byl jinak schopen stoprocentně nabídnout pouze první moderní Superb. Taková koncepce nabízí dokonalé oddělení prostoru pro posádku a prostoru pro zavazadla. Je to komfortnější, protože posádku neotravujete zaboucháváním třetích, resp. pátých dveří a toho místa pro náklad tady byla vážně spousta, třebaže tradičně malý vstupní otvor praktickou použitelnost komplikuje.

Hlavní potíž je ale v tom, že udělat hezký sedan z hatchbacku je skoro nemožné a máme pocit, že Škoda se ani moc nesnažila prokletí tohoto řešení vyhnout - třeba tím, že použila stejná zadní světla jako u hatchbacku musela kolem nich vysochat z plechu bizarní věci. Výsledkem bylo auto, které skoro nikdo nekupoval, a tak už Škodu nikdy nenapadlo podobné postavit. Minimálně jeden z vyrobených kusů se ale dneška dožil ve stavu téměř nového vozu.

Dokážete-li se povznést nad vskutku neatraktivní vizáž, máte před sebou atraktivní nabídku. První Fabia jako taková je opravdu dobře postavené auto, nakonec i námi kdysi testovaný kus s 1,3 milionu km na tachometru o podstatě první Fabie leccos naznačil. Vůz, který máme před sebou, je navíc jedna ze špičkových verzí se 100koňovým motorem 1,4 16V, manuální převodovkou, světlým interiérem a relativně bohatou výbavou. Koupit se toho dalo i víc, věci jako klimatizace, vyhřívaná sedadla, kožený volant a další prvky ale nebyly ve Fabii ze začátku nového milénia málo.

Tento vůz si v roce 2005 koupil důchodce z německého Oranienburgu a mnoho si s ním neužil. Jeho nejoblíbenější místo pro obdivování auta je zjevné od pohledu - byla to garáž. I po 17 letech tak vypadá, jako by nikdy pořádně nejel. A vlastně nejel - 19 577 km na tachometru znamená ježdění 1 150 km za rok, to je opravdu nic. A auto vypadá podle toho, je prakticky nové.

Asi to není žádná sběratelská „pecka”, pokud nedáváte dohromady automobilové obludárium. Ale kdo chce třeba solidní auto na ježdění po městě a okolí, které může se správnou údržbou vydržet jezdit ještě tak asi 1,2 milionu km, tohle je zajímavá alternativa k čemukoli novému. S cenou 3 699 Eur (91 tisíc Kč) je to na současné poměry skvělá nabídka - vůz za pětinu ceny srovnatelného nového auta, který ve většině ohledů nový být nepřestal. Levný je jistě i kvůli své ošklivosti, ale na vzhled přece auto nejezdí, ne?

Komu přirostla k srdci první Fabie, tady má možnost koupit si jednu dodnes prakticky novou ve vzácné a bizarní verzi Sedan. Stav zjevně odpovídá pouhým 19 577 km ujetými v rukou prvního majitele se zálibou v garážování. Foto: H. Jenning, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.