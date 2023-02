Nejpeprnější reklamou letošního Super Bowlu bude ta zachycující kritická selhání „Plně autonomního řízení” Tesly

Reklamy vysílané během finále americké NFL jsou mimořádně sledované stejně jako Super Bowl samotný. Automobilky do nich často investují obrovské peníze, aby ukázaly, jak jim něco jde. Kritik Tesly tentokrát mocně investoval do toho, aby ukázal, jak jí něco nejde.

Americký Super Bowl, finále tamní fotbalové ligy (bavíme se o americkém fotbalu, pro jistotu) je už tradičním svátkem nejen sportu, ale i marketingové kreativity. Mimořádně sledovaný zápas (jen v USA šlo v minulosti až o 114 milionů lidí u televizních obrazovek) je pochopitelně šancí oslovit ohromné publikum, takže velké firmy nemají problém investovat mimořádné částky, aby se této šance chopily.

Letošní 30sekundový spot stojí 7 milionů dolarů (asi 156 milionů Kč) a podobné sumy leckdy padají i na výrobu samotné reklamy, aby byla sama o sobě zajímavá. Jejím smyslem je tedy obvykle něco prodat, přinejmenším alespoň budovat image, a jednotlivé spoty bývají před i po této události středem mediální pozornosti. Letošní Super Bowl nebude výjimkou, nad všemi více či méně typickými spoty ale bude čnít jeden, který má k typickému hodně daleko.

Americký milionář Dan O'Dowd už dříve vytáhl se svým The Dawn Project proti tzv. Plně autonomnímu řízení Tesly (Full Self Driving, FSD), které je vším možným, jen ne tím. Pomocí reklamní kampaně ukazuje v podstatě jen to, jak moc v některých situacích tento systém nefunguje a jak ošidné je svěřit se mu nebo do jeho rukou vkládat životy lidí kolem. Nejde o nic než fakta, FSD jsme viděli selhat v nespočtu případů - nic jako plně autonomní řízení dnes nemůže v běžném silničním provozu v nejširším významu těchto slov fungovat, a tak FSD prostě nefunguje.

Přesto je legální jej v betaverzi, která sama svým označením neslibuje stoprocentní fungování, alespoň v USA a Kanadě nabízet a používat. Přesně proti tomu O'Dowd brojí a nyní zašel tak daleko, že si zaplatil onen 30sekundový spot právě pro Super Bowl 2023. Vidět jej můžete v předstihu níže a mezi letošními automobilovými bude nepochybně tím nejpeprnějším.

V podstatě není zas tak kreativní, ukazuje reálná kritická selhání FSD v běžném provozu či v simulovaných situacích a na závěr se ptá, kdy už tohle úřady konečně zakážou. Nejsme přáteli regulací, ale když Tesla nemá dost soudnosti a odpovědnosti sama o sobě, někdo jiný ji bude muset ukázat, kde leží hranice.

Watch The Dawn Project’s #SuperBowl ad demonstrate critical safety defects in @Tesla Full Self-Driving. 6 months ago we reported FSD would run down a child. Tesla hasn't even fixed that! To focus their attention, @NHTSAgov must turn off FSD until Tesla fixes all safety defects. pic.twitter.com/AxJbN5oOSr