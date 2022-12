Nejpodivnější dodávka v prodeji připomíná 90. léta v Česku, někde z toho ještě pořád „nevyrostli” před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kareltrans Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Pro Čecha to bude úsměvná vzpomínka na už docela dávnou minulost, jinde je to stále tíživá přítomnost. Také v Nizozemsku zůstávají přesvědčeni, že podnikatelské auto musí být spojeno s „tvrdou dělnickou prací”, a tak podobné může vzniknout i z RR Sportu.

Jen málokteré podnikání lze dnes rozumně provozovat bez auta. I když se budete pohybovat v online sféře, pořád budete obvykle potřebovat vůz, abyste něco někam převezli či sami sebe dopravili na schůzku. Může být pravdou, že takový instalatér své auto využije více než člověk podnikající v online marketingu, nic to ale nemění na tom, že jej pro svou práci upotřebí oba. Přesto si v řadě zemí podnikatelé právě optikou aut nejsou rovni.

Možná si ještě vzpomenete na někdejší praxi v České republice, která panovala zejména v 90. letech minulého století, o pár let ale přesáhla až do nového milénia. Za plně nákladovatelná auta, u nichž bylo možné nejen odepisovat kupní cenu, ale odečíst i daň z přidané hodnoty jako u kteréhokoli jiného vstupu používaného k podnikání, platila jen ta, která byla klasifikována jako užitková.

Byla to absurdní diskriminace a docela se divíme, že to tak dlouho fungovalo bez námitek. Důvody jsme naznačili zkraje - jakoby živnostník, který se zabývá třeba vodou a topením a ke své práci potřebuje dodávku, byl něčím víc než ten, který kupříkladu sjednává lidem pojištění a aktovku k tomu nezbytnou uveze klidně v dvoudvéřovém sporťáku. Je to nesmysl a bez váhání si to dovolíme označit za socialistický přežitek.

Vtip je ale nakonec až v tom, že aby takové omezení nebylo diskriminační zcela flagrantně a přímo, zákon nemůže kastovat samotné podnikatelské subjekty. A tak je vždy nutné definovat, jak má plně nákladovatelný vůz vypadat. U nás měl být užitkový v tom smyslu, že musel disponovat určitým poměrem prostoru pro posádku a zavazadla. Tak se stalo, že na užitkové vozy byly přestavovány i rozličné, klidně luxusní kombíky, které vozily mezi prostorem pro lidi a zavazadla přepážku a uvnitř beztak seděl třeba onen pojišťovák s aktovkou. Tato bláznivá praxe u nás díky bohu skončila a stejně je od té doby pohlíženo na všechny vozy použitelné k podnikání jakéhokoli druhu.

Ne všude ale k takovému posunu došlo - někde není možné DPH odečíst z ceny jakéhokoli osobního auta, jinde zůstává v platnosti podobné opatření jako u nás. Mezi takové patří Nizozemsko, kde se díky tomu stalo, že si někdo na dodávku nechal přestavět toho času vrcholné provedení Range Roveru, tedy model Sport s nejlepším osmiválcovým dieselem o výkonu 341 koní a točivém momentu 740 Nm. To by se náklad hned těšil dozadu s vidinou velmi slušné akcelerace i veškerým komfortem aristokratického SUV. Jsme si ale už pohledem na stav prostoru pro náklad naprosto jisti, že tento vůz jako dodávka nikdy ani náhodou nesloužil.

Přesto bylo nutné eliminovat zadní sedadla, protáhnou zavazadlový prostor, oddělit jej od předních sedaček přepážkou a za neprůhlednými bočními i zadními okny skrýt zvětšený úložný prostor. Tak praví nizozemské zákony. 4,4litrový gentleman s osmi válci papírově splňuje podmínky berního úřadu („finanční úřad” je milosrdný marketing, stejně jako „daň” - tento úřad vám peníze bere a vy mu je nedáváte dobrovolně, proto je to „berňák” a hlavně dříve se pro samotný odvod používalo slovo „berně”), proto si kupec tohoto vozu mohl v roce 2017 odečíst DPH. Při firemním nákupu na sobě nešetřil, je to přepychová verze s téměř maximální výbavou.

Tento RR Sport se silným motorem a bez zadních sedaček sloužil celkem 98 405 km a dá se koupit za 54 950 euro, tedy asi 1,34 milionu Kč (pochopitelně bez DPH). Proto vám jej ale neukazujeme, třebaže si jej - pořád bez DPH, jste-li plátci - můžete koupit. Jde spíše o připomínku někdejších absurdních časů podnikání v České republice, ale také toho, že někde s nimi stále musí žít. Třeba v Dánsku, kde platí velmi podobná praxe a lze tam zahlédnout třeba dodávky značky Porsche. Smutné, zrovna v těchto dvou státech ale podobný přístup ke zdanění vskutku nepřekvapí - sami Nizozemci říkají, že je jejich stát je bohatá země plná chudých lidí...

Nizozemský podnikatel toužící po luxusu a výkonu osmiválcového RR Sportu nechtěl platit DPH jen kvůli tomu, že nepřeváží necky. A tak si na dodávku s odpočtem DPH přestavěl právě tento vůz. Teď je na prodej jako bizarní připomínka této praxe. Foto: Kareltrans Bedrijfswagens, publikováno se souhlasem

Petr Miler

