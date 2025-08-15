Nejpopulárnější auta v místě setkání Trumpa s Putinem: Tyto stroje frčí na Aljašce, jiné vozy tam nepřežijí
Petr ProkopecMožná dějinné setkání dvou světových lídrů bude hostit nejrozlehlejší stát USA, který ale současně neobývá ani milion lidí - tak nehostinné místo to je. A silniční síť je dvaapůlkrát menší, než je ta česká. Takovým podmínkám musí být přizpůsoben i vozový park, Aljašku přežijí jen ty nejodolnější stroje.
Pozornost celého světa je dnes upřena k Aljašce, neboť na základně Elmendorf-Richardson ležící nedaleko tamního největšího města Anchorage dojde na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem. Řešit se pochopitelně bude ukončení války na Ukrajině a očekává se pozitivní výsledek. K podobným setkáním ostatně obvykle nedochází dřív, než týmy diplomatů dojednají řešení přijatelné pro obě strany, formální hlavy států pak přijíždí „slíznout smetanu”. Jestli tomu tak bude i v tomto případě, je ale přesto obtížné předjímat, neboť hlavy obou zemí jsou známé tím, že za sebe často nechávají mluvit své nemalé ego.
Politikou se ale tak jako tak zabývat nechceme, místo toho si na Aljašku posvítíme z automobilového úhlu pohledu. Tento stát je zajímavý tím, že ač je největší v USA (s rozlohou 1,7 milionu kilometrů čtverečných překonává druhý Texas téměř trojnásobně!), nežije tam ani 1 milion lidí, hustota osídlení je tedy velmi nízká. Víc než polovina obyvatel navíc žije ve zmiňovaném Anchorage, necelá čtvrtina pak ve Fairbanksu. To se projevilo na místní infrastruktuře, celková síť silnic a dálnic totiž čítá jen něco málo přes 23 tisíc kilometrů. Jen pro srovnání je to dvaapůlkrát méně než v České republice, jejíž rozloha je ale jen 79 tisíc kilometrů čtverečných, tedy 21,5krát menší.
K tomu je navíc třeba připočíst nehostinné podmínky, v zimních měsících totiž teplota nestoupá nad nulu ani přes den. Mnohé komunikace jsou navíc pod sněhem a ledem, a protože velká část z nich leží v národních parcích, mohou řidiči na nějaké solení zapomenout. Znamená to tedy jediné, že potřebují auta, která přežijí prakticky všechno. Na elektromobil tedy narazíte jen zřídkakdy, jejich počet v celém státe dosud nepřekročil čtyři tisíce kusů. Místo nich totiž místní sahají hlavně po robustních spalovacích SUV a pick-upech.
Mezi pět nejlépe prodávaných nových aut na Aljašce totiž patří v tomto pořadí Chevrolet Silverado, Ford F-Series, Ram 1500/2500/3500, GMC Sierra a Toyota RAV4. Pokud se pak přesuneme na trh s ojetinami, máme tu Ford F-150, Ram 1500, Chevrolet Silverado, Jeep Grand Cherokee a Toyotu Tacoma, tedy ve třech případech tytéž modely jako u nových aut. Vždy jde o velké pick-upy, jejichž korba se logicky třeba k převozu polozmrzlého dřeva hodí daleko víc než krytý zavazadlový prostor takového kombíku.
Zajímavá jsou jsou i další statistická data spojená s vozovým parkem Aljašky. Loni tam bylo bylo celkově prodáno 31 857 nových aut, což stačilo na předposlední místo v celém žebříčku USA (hůře na tom byl s 23 754 registracemi jen Wyoming). Nicméně v počtu aut na hlavu je Aljaška s poměrem 0,934 na jednadvacáté příčce, což jen připomíná, že bez auta tam na spoustě míst nedáte ani ránu - o to spolehlivěji musí fungovat. Zmíněný Wyoming si v tomto ohledu vede ještě lépe, s 1,5 auty na osobu je na třetím místě. Na prvním pak s poměrem 1,934 skončila pro zajímavost Montana.
Pochopitelně, pro nás má tento žebříček jako zdroj inspirace omezený význam, berte ho spíš jako zajímavost. Na druhou stranu, velké americké pick-upy jsou i v Česku k vidění stále častěji, a tak se i při volbě vašeho příštího auta můžete od tohoto seznamu drsňáků odrazit.
Lídry mezi novými i ojetými vozy na Aljašce jsou americké klasiky, tedy pick-upy Chevrolet Silverado, Ford F-150 a Ram 1500. A další populární vozy jsou velmi podobného ražení, nic jiného zjevně Aljašku běžně nepřežije. Foto: Chevrolet/Ford/Ram
Zdroj: Auto Mail.ru
