Nejpraktičtější Dacia má na kahánku, lidé o ní nestojí tak moc, jak Rumuni doufali včera | Petr Miler

Dacia se v posledních letech zdá být továrnou na úspěch, vše ale není tak růžové. Její nejpraktičtější model, sedmimístné Lodgy, mnoho zastání u lidí nenašel a nahradit ho má nové SUV.

Druhou generaci SUV Duster Dacia odhalila už v roce 2017, ještě o něco dříve ale mnohé své příznivce. Tehdy oznámila, že očekávat mají pouze pětimístné provedení, nikoliv to sedmimístné, o kterém se dlouho předtím mluvilo jako o hotové věci. Tehdy se zdálo, že pro zákazníky značky s velkými rodinami, které auto pro sedm prostě potřebují, nezbude než se uchýlit k modelu Lodgy. Nyní to ale vypadá, že Dacia odvolává, co odvolala a slibuje, co už dříve slíbila.

Naznačují to zprávy kolegů z francouzského magazínu L'Argus, jejichž zdroje informují o úplném konci Lodgy na začátku příštího roku. Důvod má být prostý - Lodgy je v podstatě MPV a auta tohoto typu jsou dnes v kurzu asi jako fialová saka. Loni tak Rumuni prodali jen necelých 29 tisíc exemplářů tohoto modelu, což je vedle populárního Dusteru s více jak 220 tisíci prodanými kusy ročně jen kapka v moři.

Proto má Lodgy skončit a nahradit jej - uhádli jste - sedmimístné SUV. To by mělo dorazit příští rok záhy po konci Lodgy na platformě Renaultu CMF-B. Tu používají i Clio a Captur, pro Dacii bude muset být prodloužena. Výroba vozu pak má probíhat ne v marocké továrně Renaultu, ale přestěhovat do mateřského závodu, kde se vyrábí také Duster, který už kvůli svému úspěchu za konec současného sourozence do značné míry může.

Novinka má dostat modernější design exteriéru i interiéru, nově pojatou palubní elektroniku a také širší paletu pohonných jednotek. Mezi nimi nemá chybět především nový 1,3litrový přeplňovaný čtyřválec naladěný na rozličné výkony. Očekávat pak máme i diesely, neboť na elektrifikaci je portfolio Dacie příliš drahé a průměrné emise musí dolů.

Lze pak jen dodat, že jistý náznak věcí budoucích bychom měli dostat už letos, kdy by se alespoň podle dosavadních plánů ukáže nová generace modelu Sandero. V jeho případě by Dacia měla přinést zcela nové řešení interiéru i částečně novou techniku - to samé má dostat ono sedmimístné SUV.

Zdroj: L'Argus

