Nejrychlejší Jaguar historie je dál noční můrou prodejců, prodat se jej nedaří roky

/ Foto: Jaguar

Podobná auta jsou obvykle vyprodaná krátce po své premiéře a také Britové se tvářili, že se jim jejich klenot podařilo rozprodat už v roce 2017. Možná i podařilo, ale komu?

V roce 2017 představil Jaguar pod názvem XE SV Project 8 svůj historicky nejrychlejší silniční model. Produkce byla omezena jen na 300 kusů, přičemž Britové již při debutu naznačovali, že žádný z nich není volný. Dnes, o čtyři roky později, si můžeme říci, že to nebyla pravda. Dealeři i v tuto chvíli nabízí ke koupi zcela nové exempláře, které očividně od automobilky museli převzít. A z jejich přítomnosti na skladě nemohou být nadšení.

Pokud tedy máte zájem o sedan, jehož pětilitrový osmiválec produkuje 600 koní, můžeme vás nasměrovat k prodejcům prakticky po celém světě - patrně nenajdete kontinent, kde by byl Jaguar zastoupený a nemohli jste si tam z nových XE SV vybírat. Výjimkou není ani kontinentální Evropa, kde v tuto chvíli najdete 7 aut, povětšinou stále u oficiálních dealerů značky, kteří jej nabízí jako nový vůz s nájezdem nanejvýš v řádu stovek kilometrů. Další jednotky jsou ve Velké Británii, v USA jich najdete ještě víc a jsme si prakticky jisti, že kdybychom pečlivě prohledali nabídky takových vozů po celém světě, dostaneme se do řádu desítek procent ze všech vyrobených, dodnes ale fakticky neprodaných aut. Ta si nanejvýš dealeři sami na sebe zaregistrovali v momentě, kdy se měnila pravidla pro homologaci úplně nových vozů.

To je fascinující stav, nevíme o jiném novém autě, které by v takové míře takovou dobu marně hledalo kupce. Je přitom třeba říci, že nejde ani trochu o nezajímavý vůz. Zdobí jej záplava karbonu, stejně jako 20palcová litá kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2. Opomenout nesmíme ani výrazné zadní křídlo či stavitelný přední splitter, stejně jako třeba chladič diferenciálu. Díky všem těmto modifikacím pak vůz zvládl Severní smyčku Nürburgringu za pouhých 7 minut a 21,23 sekundy, což jej dodnes řadí mezi smetánku silničních aut. Platí to ovšem naneštěstí nejen v dobrém.

Veškeré úpravy totiž poslaly cenu vozu do atmosférických výšin. Vůz svého času cenově začínal na 182 000 Eur, což je dnes 4,6 milionu Kč. Konkurenční, pravda méně výjimečné, ale ne zase o tolik méně výkonné či rychlé stroje šlo toho času pořídit za poloviční sumu už ve velmi slušné výbavě. A není to tak, že by dealeři nakoupili vozy v domnění, že je jednou prodají ještě lépe - v tuto chvíli jsou XE Project 8 v prodeji až na jeden v civilizovanější verzi Touring nabízeny vždy levněji než jako nové. Někdy i velmi citelně.

Ceny padají tak nízko, že dealer Jaguaru v německém Hallstadtu vám dnes prodá nový Project 8 s 39 km na tachometru za 3,35 milionu Kč bez DPH, za méně než 4 miliony i s daní. Jde pořád o spoustu peněz, ale je také třeba se podívat, jak se změnily ceny aut od roku 2017 či kam se pohnuly kursy měn. Je to jakoukoli relevantní optikou o mnoho méně než dříve.

Otázkou nicméně je, zda zlevňování pomůže, už fakt, že od premiéry uplynou za pár týdnů čtyři roky naznačuje, že XE SV Project 8 je opravdu velký ležák. Stojí za tím i skutečnost, že zájem o vozy Jaguaru a model XE nebyl a není velký ani v případě regulérních modelů, v případě limitované edice tak značka zjevně přestřelila. Na druhou stranu, při jejím současném směřování může být XE SV jednoho dne zajímavý „poslední skaut”. Zda jej ovšem byť tehdy někdo bude vyvažovat alespoň ekvivalentem ceny nového provedení, zůstává otázkou.

Dealeři Jaguaru mají dodnes na skladě nové Jaguary XE SV Project 8 a po celém světě se jich takto nabízí desítky. Ani slevy klidně o milion korun proti novému vozu zjevně nelákají. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroje: Mobile.de, Autotrader.com, Autotrader.co.uk

Petr Prokopec