„Nejrychlejší lednička na trati!” Po Ferrari Luce se i novinky Audi a Jaguaru dočkaly v Goodwoodu skoro univerzálního výsměchu
Petr MilerNa fotografii vidíte: A) příď nového automobilu, B) záď nového automobilu, C) domácí spotřebič. Většina lidí zajímajících se o letošní Festival rychlosti by zjevně volila třetí možnost. A my se musíme ptát, co se stalo s designem nových aut, že nedokáže plnit své základní poslání.
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„Nejrychlejší lednička na trati!” Po Ferrari Luce se i novinky Audi a Jaguaru dočkaly v Goodwoodu skoro univerzálního výsměchu
před 7 hodinami | Petr Miler
Na fotografii vidíte: A) příď nového automobilu, B) záď nového automobilu, C) domácí spotřebič. Většina lidí zajímajících se o letošní Festival rychlosti by zjevně volila třetí možnost. A my se musíme ptát, co se stalo s designem nových aut, že nedokáže plnit své základní poslání.
Jsem technokrat. A troufnu si tvrdit, že většina kolegů v redakci to má podobně. I takto uvažující člověk tedy dokáže ocenit vizuální atraktivitu či jiné pozitivní emotivní vjemy, své štěstí na nich ale nezakládá. Z definice jde o někoho, kdo „klade velký důraz na efektivitu a logiku”, takže ho prostě neuchvátí pozlátko. Polopaticky řečeno, snad se dámy neurazí: Když přede mě postavíte 10 žen, z nichž 9 budou „krásné slepice” a jedna bude inteligentní, milá a empatická dáma, která mnoho krásy nepobrala, stejně se zamiluji do té poslední. Neznamená to, že ona se musí zamilovat do mě, ale to je dnes druhotné.
Auta naštěstí city opětovat nemusí (možná proto je máme tak rádi, hm?), princip je ale stejný. Dokážeme ocenit hezká auta, je to ale jejich faktické fungování v rozličných smyslech těchto slov, co si umíme teprve zamilovat. Nedá se říci, že by nás v těchto ohledech automobilové novinky těšily - čest výjimkám, ale jsou to velmi často zjevné nesmysly, které se nikdo ani neobtěžoval pořádně doladit. Dá se dlouho diskutovat, proč tomu tak je, v kontextu s výše zmíněným ale musí člověka napadnout jedna otázka: Proč nejsou aspoň krásné? A nepůsobí hodnotně?
Zrovna nové Audi RS5, na které narážíme, není vyloženě ošklivé auto, byť řada jeho vizuálních aspektů je bizarních. A tak jako tak působí zejména uvnitř lacině a nedomyšleně. I podobný kompromis je ale spíš pozitivní výjimka, typické dnes je, že automobilka přijde s technicky kontroverzním, ne-li rovnou nevábným novým autem, a dá mu design, který od první chvíle budí odpor. Elektrické Ferrari Luce je tu plakátovým příkladem, ale je samo? Ani náhodou, ani omylem. A to je auto od možná nejexkluzivnější automobilové značky světa, která si může dovolit udělat absolutně cokoli, aby se takovému vnímání vyhnula. Přesto je Luce odporné.
Vše menší je na tom jen hůř. Podívejte se na nové Mercedesy nebo nová BMW, i to jsou značky, které musí vědět jak ohromit, přesto přijdou v lepším případě s polarizujícími designy, v horším s takovými, které většina lidí odmítá. Neříkáme, že je všechno špatné, tohle je ale leitmotiv dnešní doby a podtrhuje ho i vnímání vzhledu novinek, které by měly chtít být super atraktivní z podstaty věci.
Jednak je tu Jaguar Type 01, který je jakýmsi předělem ve vývoji značky úplně jiným směrem a bez téměř univerzální chvály nemá šanci uspět. Přesto budí odpor už před svým úplným odhalením, dokonce i u bývalého šéfdesignéra značky. A pak je tu Adolf Nuvolari, pardon Audi Nuvolari, tedy auto, které se snaží napravit z výše zmíněných důvodů upadající reputaci Audi. A sází při tom na z podstaty problematickou techniku Lamborghini, kterou balí do vzhledu připomínajícího vládce Orlího hnízda. Jaký to dává smysl?
Podle nás žádný a popsané pocity nejsou jen naše. Ani jindy směrem k automobilkám až devótní média si tentokrát nemohla nevšimnout, jakou bídu schytala obě tato auta při svých představeních v Goodwoodu. Za všechna Motor1 nebo [https://www.autoevolution.com/news/nuvolari-debuted-at-goodwood-it-looks-like-audi-took-a-cybertruck-and-flattened-it-with-a-hammer-272712.html Auto Evolution], hned dvakrát, vytáhla články postavené jen kolem toho, s jak neuvěřitelným odporem co do míry i šíře se obě auta setkala mezi lidmi. A vypichují dokonce oblíbené komentáře ze sociálních sítích jako:
„Pořád to vypadá jako lednice.”
„Tohle je nekrolog automobilu.”
„Zase se na to můžete dívat i s vypnutým zvukem.”
„Tohle musí být první video z Goodwoodu, u kterého jsem málem usnul.”
„Jak se jim podařilo dostat Titanic ze dna?”
„Vypadá to jako nákladní loď stoupající do kopce.”
„Je to jako hranatá velryba v malém akváriu.”
„Změnilo to rotaci Země s každou zatáčkou.”
„Audi vypadá, jako by vzali Cybertruck a zbacali ho kladivem.”
„Nejrychlejší lednička na trati!”
„Nové Nuvolari vypadá, jako by se někdo pokusil postavit R8 z kostek Lega.”
„Čím dál od vás odjede, tím líp vypadá!”
„Další masivní, těžká krabice od bot.”
„Tohle se stane, když se pořádně nesnažíte navrhnout auto.”
A to jsme vybrali jen hrstku...
Podobný, téměř jednohlasný odpor je neobvyklý. Polarizující designy a pojetí aut vůbec existují, mají své příznivce i odpůrce, prostě někdo raději jednu z oněch devíti žen a jiný raději tu jednu, tak to v životě chodí. Ale tady téměř žádní fandové neexistují - buď jste proti, nebo je vám to jedno, skoro nikdo jiný není v dohledu. Proto si také kolegové z médií troufají rýpat - přitahuje to publikum a automobilky neprotestují, když ví, že jdou proti zdi.
Otázkou je: Proč jdou proti zdi? Je tak těžké vymyslet nějaký design, ukázat ho pár „focus groups” za zavřenými dveřmi, zjistit, že se nelíbí skoro nikomu a říci si: „Aha, tak tudy ne!” Tak to dekády fungovalo. Dnes Ferrari vymyslí Luce, samo musí tušit, že je ošklivé jako noc, a když ho někomu ukáže, musí si to jen potvrdit. A reakcí je: „Aha, tak to je ono!?”
Nechápeme to, vážně to nechápeme. Proč výrobci nechtějí - nechtějí, není to tak, že to neumí - nabízet technicky atraktivní a vizuálně krásná auta? A není to přece tak, že Miler si myslí... My můžeme být automobilkám ukradení, ale zjevně říkáme to, co si myslí většina jejich klientů. A když přesto setrvají v nabízení takového zboží, končí tak, jak aktuálně dopadá celý VW.
Otázka zní pořád stejně: Proč? Proč takovou cestou jdou? Proč chtějí neuspět? Nedává to žádný smysl, je to očividná plavba proti proudu, po které se někdo přesto diví, že ho proud strhl a odnesl do... No nechtějte vědět kam.
Audi Nuvolari... Foto: Audi
...i Jaguar Type 01 se v souvislosti se svými představeními v Goodwoodu dočkaly téměř univerzálního pohrdání pro to, jak vypadají, jako jsou technické koncipované nebo obojí. Proč automobilky přesto s takovými vozy přichází a ještě od nich očekávají zázraky? Foto: Audi
Zdroje: Audi, Jaguar, Motor1, Auto Evolution poprvé a a podruhé, Goodwood Road & Racing
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