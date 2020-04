Nejrychlejší naftový kombík BMW je po pár letech k mání za mnohem přijatelnější ceny před 3 hodinami | Mirek Mazal

Když se řekne naftové kombi, nadšeným řidičům se asi oči štěstím nerozzáří. Ale co když jde o auto s výkonem 381 koní, které dá stovku pod 5 sekund? Přesně to umí BMW M550d Touring, jako nové velmi drahé, jako ojeté citelně dostupnější auto.

Historie pamatuje jen dva sériově vyráběné kombíky sportovní divize BMW M. Prvním bylo M5 E34 Touring z let 1992 až 1994 následované M5 E61 Touring z let 2007 až 2010. Dvě úlitby žadonícím zákazníkům se nesetkaly na trhu s velkým úspěchem a do budoucna je nepravděpodobné, že by nějaké ostré kombi divize M vzniklo, Mnichov na tomto poli preferuje SUV. Světlo světa poznaly různé přestavby nadšenců a úpravců, pokud ale toužíte po sériově vyráběném stroji, je třeba trochu slevit z představ.

Tovární alternativu k ryzím eMkovým kombíkům je možná v rámci méně křiklavých variantách týchž modelů bez čtyř výfuků a přesto s konkurenceschopným motorem. Zajímavou náhradou může být BMW M550d Touring, nejrychlejší naftový kombík v nabídce BMW.

Ano, je to „jen” diesel, ale vybavený hned několika turbodmychadly. Třikrát přeplňovaný šestiválec poté dává rovných 280 kilowattů (381 koní) výkonu a monstrózních 740 Nm točivého momentu. Dieselová lokomotiva s automatem a 4x4 akceleruje na stovku za 4,9 sekundy, což je teritorium mnohem ostřeji se tvářících strojů, jako jsou Alpina B3 Biturbo nebo Audi S4 (B8). Naftové kombi navíc slibuje ekonomický režim se spotřebou 6,4 litru na 100 kilometrů, nic podobného se stejně hbitým rivalům na benzin nemůže podařit.

BMW M550d Touring je běžně hodně drahé auto, jako ojetina ale není tak nedostupné. Už pár let staré kusy pohybují v cenové hladině vyhrazené spíše lepším škodovkám než nejlepším BMW. Bílý kombík na fotkách níže je z dubna 2016 a vychází bez německé DPH na 27 732 Eur, tedy asi na 750 tisíc Kč po prvním majiteli, s přijatelným nájezdem 114 689 kilometrů a doložitelnou servisní historií. Není to vyloženě málo peněz, ale na takto univerzální stroj je to mnohem přijatelnější cena.

Příznivá zjištění jsou předvojem velmi pěkného stavu perleťové karoserie dozdobené sportovním M paketem s praktickými disky o rozumné velikosti 19 palců. Ohleduplnost majitele se projevila i v tmavém interiéru z černé kůže, tmavě lakovaného dřeva a drobných stříbrných doplňků. Decentní specifikace neruší během jízdy, která je hlavní náplní prostorného polykače kilometrů. Dlouhé cesty usnadní asistenční systémy, adaptivní tempomat s brzděním, volba jízdních režimů, automatická světla, venkovní senzory jízdy a poté i parkování. Mezi další zajímavosti lze řadit příplatkové multimediální centrum včetně lepšího ozvučení, navigace a připojení k internetu. Hodí se čtyři zóny klimatizace, elektricky ovládaná a vyhřívaná sedadla vepředu nebo čtečka disků DVD.

K úplné dokonalosti chybí už jen větší výběr ojetin, BMW M550d se zase tak moc neprodává a zájem na trhu ojetin je stabilně vysoký. O to zajímavěji se jeví tento kousek, někteří majitelé chtějí i za starší a hůře vyhlížející vozy přes milion.

BMW M550d xDrive Touring klame tělem. Stovku dosáhne pod pět sekund a umí uhánět 277 km/h s vypnutým omezovačem, přesto vypadá jako chalupářské náčiní

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal