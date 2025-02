Nejrychlejší naftový kombík světa je úžasné vše v jednom, koupíte ho skoro za pakatel v pěkném stavu už po 9 letech včera | Petr Miler

/ Foto: Special Motors, publikováno se souhlasem

Je to v podstatě exot, výjimečné auto svého druhu, které ještě před pár léty okupovalo stránky knih světových rekordů. Takové věci nebývají levné, tahle ale levná je, i když kombinací praktičnosti, rychlosti a spotřeby nabízí na rozdíl od jiných exotů dokonalou každodenní využitelnost.

Jsme asi až příliš racionální lidé na to, abychom některé věci pochopili. Kolikrát jsme na trhu svědky toho, jak „si váží” od pohledu nesmyslných, nepoužitelných aut jen proto, že jde o křiklavé hlouposti nakonec výjimečné jen tím, že se nenašel druhý nebo třetí blázen, který by si takovou věc koupil. Ze stroje, který probereme dnes, nic nekřičí, přesto je vzácný, výjimečný a ze všeho nejvíc fascinuje tím, co všechno zastane. Váží si jej ale zjevně jen hrstka lidí.

Jde o luxusní dieselové kombi s maximální rychlostí 275 km/h. To nezní jako cokoli dostupného, dnes ale takové auto v bazaru nestojí o mnoho víc než základní Škoda Octavia. A přitom se nutně nemusí jednat o nijak zvlášť starý ani ojetý vůz - buď je to jeho omezená známost, nebo přirozený odpor části zákazníků výkonných a rychlých aut k dieselům jakéhokoli typu, který se o tento vývoj stará.

Buď jak buď, v německém Rodgau, tedy pořád „na dostřel” od Rozvadova, si můžete pořídit nikoli nejlevnější, ale už hodně dostupnou, a přitom stále velmi zachovalou Alpinu D5 Bi-Turbo Touring generace F10. Klasicky modrý kombík s polepy německé automobilové manufaktury nabízí spoustu luxusního prostoru s vysokou dynamikou, a přitom dlouhým dojezdem i přijatelnými provozními náklady, tedy alespoň z pohledu spotřeba paliva. To obvykle v bazarech táhne, Alpina je ale zřejmě příliš velká exotika na to, aby to fungovalo i u ní.

Výkon a točivý moment třílitrového šestiválce původem z BMW 535d byl u Alpiny zvýšen na 350 koní resp. 700 Nm. Alpina tak umí jezdit za šest litrů nafty, přitom zaujme i dynamikou sportovního auta - zrychlením na stovku za 5,1 sekundy a maximální rychlostí zmíněných 275 km/h. Svého času šlo o nejrychlejší sériově vyráběný naftový kombík světa, přitom udávaná kombinovaná spotřeba 6,2 litru nafty na 100 km není ani v praxi nic nedosažitelného.

Tento kousek je na světě teprve 9 let a jako většina dé-pětek jezdil. Najel ale na takové auto pořád velmi přijatelných 156 tisíc kilometrů v rukou dvou majitelů, kteří černému interiéru s decentními karbonovými doplňky příliš neublížili. Ani jindy často opotřebované sedadlo řidiče nevypadá poničeně a také zbytek vnitřku se zdá být bez větší újmy, jen o volant se někdo při nasedání otíral moc často na to, aby nevypadal jako po setkání s hoblíkem. Slušná výbava zahrnuje mimo jiné navigaci, elektrická, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, příplatkové ozvučení nebo řadu elektronických asistentů.

Nebyla by to správná Alpina bez klasického bodykitu, mnohapaprskových kol a decentních polepů s označením výrobce. Ani tak mnoho lidí neupozorní, že má před sebou auto schopné stačit lecjakému sporťáku, ale to je také součást kouzla. Uvnitř na fakt, že sedíte v Alpině, prozradí hlavně klasický modrý tachometr standardně cejchovaný do 300 km/h. V několika Alpinách jsme jeli, omezovač nemají žádný a i tahle se ke 300 km/h s pomocí gravitace podívá ochotně.

Technický vozu stav má být bezchybný a vzhledem k původní ceně v řádu milionů korun, je jeho nabídka nutně pokušením - na stůl stačí vysázet 27 400 Eur, tedy asi 687 tisíc Kč, a jedete zpět do Rozvadova po Autobahnu ve velkém stylu. Ale jistě, můžete také sáhnout po 115koňové nové Octavii Combi TDI s výbavou Essence (to znamená esence ničeho) za 659 900 Kč a těšit se z toho, že jste ušetřili 27 tisíc korun a máte krásná ocelová kola s kryty Tekton nebo interiér Studio, ať už to znamená cokoli. Každému dle jeho gusta...

Rychlé a úsporné kombi pro akčnější hlavy rodiny nemusí být nic až tak drahého. Tohle auto je za 687 tisíc Kč nutně lákavou nabídkou. Foto: Special Motors, publikováno se souhlasem

Zdroj: Special Motors@Mobile.de

Petr Miler

