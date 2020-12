Stále nejrychlejší auto svého druhu může být i 29 let staré, jedno se tu objevilo v prodeji před 7 hodinami | Petr Miler

Ne přímo v České republice, to by bylo až příliš velké štěstí, ani v Evropě se ale v prodeji nevídá. Je to rarita a vzhledem ke své výjimečnosti docela málo známý vůz. Seznamte se s GMC Syclone.

Pravidelně píšeme o tom, že i když auta při vývoji udělala různé úkroky stranou, na jedno se lze spolehnout - jsou stále rychlejší. Je celkem jedno, jestli se podíváme na obyčejné kompakty, jejich výkonné verze, sedany, sporťáky nebo SUV, všechny tyto vozy dnes obvykle dosahují dynamiky, která se z pohledu předchůdců starých byť jen dvě dekády zdá být jako z jiné planety. A to ani nemluvíme o tom, s jakým nadhledem ji moderní vozy zvládají. Občas se ale najde automobil, který i tuto jinak spolehlivou pravdu popírá.

Jakkoli to může znít absurdně, mezi sériově vyráběnými pick-upy už 29 let nevzniklo v případě akcelerace auto rychlejší než to, které můžete vidět na fotkách níže. Říká si příhodně Syclone (sic) a jde o vysoce výkonnou verzi modelu Sonoma značky GMC. Ten se prodával od začátku 80. do začátku 90. let minulého století a v závěru jeho prodejního cyklu se firma rozhodla postavit na jeho základech nejrychlejší auto světa svého druhu. Dala tedy za vznik „syklónu” a utrhla se s ním ze řetězu tak moc, že ani moderní RAM 1500 TRX s více jak 700 koňmi z kompresorem přeplňovaného motoru 6,2 V8 HEMI není tak rychlý.

Tento stroj zrychlí na stovku za 4,5 sekundy, Syclone na ní byl za 4,3 sekundy. Toto číslo nebylo a není projevem přílišného optimismu výrobce, potvrdila jej i řada automobilových magazínů včetně respektovaného Car and Driver, který jej ve srovnávacím testu postavil proti tehdejším sporťákům. Dosáhnout takové akcelerace měly tehdy problém i sporťáky značek jako Corvette nebo Ferrari, natož pak cokoli jiného.

Kdo by nyní čekal, že Američané v touze po světovém prvenství nacpali pod kapotou něco jako motor 12,7 V16, mýlil by se. Vsadili naopak na relativně skromný šestiválec 4,3, který osadili turbodmychadlem Mitsubishi, mezichladičem Garrett a řadou dalších dílčích modifikací, které motoru dovolily nucené plnění plně využít a zvládat. Oficiálně měl mít motor maximálně 280 koní, dobové zdroje ale říkají, že reálně byl mnohem silnější. Jen tak ostatně mohl díky 4stupňové převodovce a pohonu 4,4 dosahovat zmíněné akcelerace. Mimochodem, čtvrtmíli dával za 13,4 sekundy s koncovou rychlostí 158 km/h, opět podle Car and Driver.

Může to znít zvláštně, ale nic tak dobře zrychlujícího v této třídě aut od té doby nikdo nepostavil - ani šílenosti jako Shelby F-150 nebo Dodge RAM SRT-10 nejsou tak svižné. Je to v podstatě nesmyslné auto, a tak mezi léty 1991 a 1992 vzniklo jen v 2 998 exemplářích, o to vzácnější ale každý z nich je. V Evropě jde pak o skoro neznámou věc, o to výjimečnější je pak fakt, že je tu teď jedna taková na prodej.

Objevila se u prodejce v nizozemském Helmondu a je to skoro přesně ten Syclone, jak si jej znalci vybaví - černý s červenými nápisy na bocích a zádi. Je originální a zachovalý, jen upravený podvozek a nahrazení malých, ale výjimečně ztvárněných stříbrných kol většími černými ukazuje na to, že majitel se na něj nebál „sáhnout”. Většinou ale měnil původní tovární jen za novější, a tak má být v perfektním stavu. Ostatně, fotky v inzerátu na zdrojovém odkazu na to ukazují, stejně jako pouhých 35 840 mil (57 679 km) na tachometru. Auto tak má být v perfektním technickém stavu.

V prodeji je to velká vzácnost obecně, natož pak v Evropě. Cena 34 950 Eur (asi 914 tisíc Kč) se tak nezdá být nepřiměřená, nakonec se stále jedná o nejrychlejší vůz světa svého druhu. Za sleeper bychom ho neoznačili, na to vypadá až moc vyzývavě, přesto tušíme, že leckomu vytřete zrak, až s tímto dekády starým pracantem vyrazíte z křižovatky a na stovku zrychlíte za 4,3 sekundy...

GMC Syclone je u nás skoro neznámá rarita, velmi vzácný vůz, který dodnes nebyl překonán jakýmkoli sériovým pick-upem v případě akcelerace. Nyní je jeden kus ve velmi pěkném stavu na prodej v Nizozemsku. Ilustrační foto: GMC

