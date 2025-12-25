Nejrychlejší zahrádkářské auto světa se prodalo za 16,6 milionu Kč. Tolik se dnes platí za možnost vozit sazenice rychleji než 300 km/h
Petr MilerJe to rarita vzniklá jen ve 4 kusech, tento exemplář navíc zůstává prakticky nový s pouhými 26 ujetými kilometry na tachometru. Stojí podle toho, přes 16 milionů korun je za takový stroj „darda”, jakou svět ještě.
před 5 hodinami | Petr Miler
Zahrádkaření a rychlost jdou běžně dohromady asi jako pučtok s inteligencí, ostatně jedno s druhým obvykle ani nedává smysl. Lidé se vrtáním v hlíně chodí spíš uklidnit, pokud tedy vůbec mají co lepšího na práci, a transport všeho nezbytného si s vykonáváním této činnosti nerozumí už proto, že by třeba květina připevněná k autu už v relativně nízkých rychlostech vlála víc než pověstná „candle in the wind”. Přesto některým spojení těchto dvou světů nedává spát.
Platí to mimo USA hlavně v Austrálii, kde v roce v roce 2017 zamířila pod drn domácí značka Holden. Formálně sice skončila až v roce 2020, mateřský koncern General Motors ale už v roce 2017 zavřel veškeré její továrny a ukončil domácí výrobu aut i motorů. Samotný trh tím Američané neopustili, své vozy na něj dál dodávají. Jde ale jen o výjimečné stroje vyráběné v Americe pod jinými značkami, v Austrálii pak dochází pouze na přesunutí volantu z levé strany na pravou pod hlavičkou divize HSV (Holden Special Vehicles). Ta je ale dnes jen odvarem toho, co bývala.
Právě HSV se totiž v roce 2017 na závěr vlastní existence ve své tradiční podobě postarala o pořádnou rozlučku se světem. Model Commodore VF tehdy přepracovala na výkonný sedan GTSR W1, který vedle blatníků rozšířených o 12 milimetrů a vyplněných 20palcovými koly dostal 6,2litrový přeplňovaný osmiválec LS9 z tehdejší Corvette ZR1. To znamená 645 koní výkonu a 815 Nm točivého momentu pod kapotou, což z verze W1 dělalo vůbec nejvýkonnější produkční vůz, jaký kdy na australském kontinentu vznikl. A současně i nejrychlejší pick-up kdy postavený aspoň v malé sérii.
Holden vyrobil 275 exemplářů varianty W1, stejně jako ovšem pustil na trh také méně výkonné provedení GTSR, které bylo k dispozici jako sedan i jako pick-up (neboli Maloo). Motor se u těchto vozů nezměnil, naladěn však byl „pouze“ na 592 koní. Nejrychlejším zahrádkářským autem na světě byl ale vlastně jen neoficiálně - oficiálně byla jeho maximální rychlost omezena na 250 km/h, jinak má zvládat 270 km/h. A není důvod tomu nevěřit - na vyšší rychlost se dostali i slabší předchůdci a se skoro 600 koňmi a zvoleným zpřevodováním se tohle auto může klidně dostat až ke 300 km/h.
Krom zmíněného dostaly verze GTSR „magnetický podvozek”, zatímco W1 se pyšnilo závodním zavěšením SupaShock, za jehož naladění byl zodpovědný byl tým Walkinshaw Racing. Ten má v dnešním příběhu důležité místo, a to hlavně kvůli dalšímu vývoji. HSV totiž zvažovalo, že by do prodeje poslalo i pick-up s vyšším výkonem, ovšem nakonec tyto plány poslalo k ledu, neboť se celý projekt stal pod tovární taktovkou ekonomicky neospravedlnitely. Do hry ale znovu vstoupil tým Walkinshaw Racing, respektive jeho divize Performance zaměřená na silniční vozy, která se stále pod hlavičkou HSV i samotného Holdenu postarala o vznik několika exemplářů Holdenu GTSR Maloo W1 s oním 645koňovým motorem. Vznikl tak už i oficiálně nejrychlejší tovární pick-up světa, jehož maximálka má s lehkostí přesahovat 300 km/h.
O sériovém autě může být řeč jen v uvozovkách, neboť takové vozy vznikly nakonec pouze čtyři. Nabídnuty byly pouze nejužšímu kruhu nejváženějších zákazníků, kteří si je rychle rozebrali. Holden se tím sice netajil, ovšem na druhou stranu se s ní ani příliš nechlubil. Existuje tedy jen velmi strohý dobový fotografický materiál, o to víc můžeme uvítat aktuální fotky.
Jeden z oněch čtyřech kusů, dokonce úplně první vyrobený a jediný existující ve žluté barvě Yellah XU3 (sic) se totiž 20. prosince objevil v dražbě společnosti Lloyds Auctions jako stále prakticky nové auto jen s 26 ujetými km. A výsledná cena rozhodně odpovídá jeho výjimečnosti, neboť prodán byl za neskutečného 1,2 milionu australských dolarů (asi 16,6 milionu Kč) v rámci soukromého jednání po aukci, která k výsledku nevedla. Je to bláznivá cena, ale nedivme se, je to vrchol evoluce podobně bláznivých australských „ute”, pro nás pick-upů, na který už nikdo nenavázal. Jaký jiný vůz vám dnes dovolí vzít sazenice i s rašelinou na zahradu v takovém kalupu?
HSV GTSR Maloo W1 s 645koňovým motorem V8 s kompresorem vznikl v pouhých 4 kusech jako rozlučková specialita. Jeden z nich, ten úplně první vyrobený a jediný ve žlutém se právě prodal za rekordní cenu. Foto: Lloyds Auctions, tiskové materiály
