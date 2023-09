Nejslavnější Stig z Top Gearu si koupil nové auto na denní ježdění, potvrdil, že vrána k vráně sedá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Praga Cars, tiskové materiály

Výjimečné řidičské schopnosti volají po výjimečném voze, takový člověk prostě těžko může jezdit s Passatem 2,0 TDI s automatem a cítit se ve svém živlu. Ben Collins se tak rozhodoval, zda sáhne po Peugeotu 205 GTi či Lancii Delta HF Integrale. A zvolil Itala.

Pokud by pro vás peníze neznamenaly limit, po jakém voze na běžné každodenní ježdění byste sáhli? Za sebe se přiznám, že nemám jednoznačnou odpověď, i když kandidátů by se našlo mnoho. Protože se ale většinou během týdne pohybuju po městě, nakonec bych zřejmě sáhl po nějaké „hadimršce“. Možná po původním Mini, do kterého bych bez problémů nacpal děti, a se kterým bych skrze pražskou dopravu prokličkoval dříve, než by řada lidí vůbec zvládla svůj supersport dostat na ideální provozní teplotu.

Nejslavnější původní Stig alias Ben Collins pak sice při výběru svého nového vozu pro každý den mířil podobným směrem, ve finále ale skončil o trochu výš. Osmačtyřicetiletý závodník původem z Bristolu totiž svůj výběr nakonec zúžil na dva kandidáty, a sice Peugeot 205 GTi a Lancii Delta HF Integrale. V obou případech se jedná o ikonické hot hatche, jenž řada lidí vyvažuje pomalu zlatem. O trochu slavnější je nicméně italský zástupce, a to hlavně díky variantám Evo, které svého času představovaly vrchol na silnicích i závodních tratích.

Collins nicméně zůstal u výchozí 16ventilové verze, které sice taktéž disponuje přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 200 koní, ovšem ten doplňuje užší rozchod kol. Bývalý Stig uvádí, že tím sice auto trochu ztratilo na přilnavosti, na druhou stranu se však za volantem musí daleko více snažit. Podvozek je totiž „uskákanější“. Souběžně s tím je na palubě méně materiálů použitých na odhlučnění kabiny. Zážitek zpoza volantu je proto mnohem intenzivnější, a přesně to byl důvod, proč se bývalý Stig pro tento vůz rozhodnul.

Ve prospěch verze Integrale 16v pak hovoří ještě jedna skutečnost, nabízené exempláře jsou o zhruba třetinu levnější, než je tomu u provedení Evo. Collins za svůj kousek zaplatil na aukci 28 tisíc liber (cca 797 tisíc korun), tedy částku, jaká by mu bez problémů stačila na zcela nové Hyundai i30 N. Tedy na moderní hot hatch, se kterým by byl daleko rychlejší. Užil by si však jízdu s novým Korejcem stejně jako s postarším Italem? Při vší úctě k Albertu Biermannovi a celé divizi N si tím nejsme jisti.

Bývalému Stigovi lze tedy jen závidět, a to nikoli jen nejnovější přírůstek v garáži, ale rovnou celý její obsah. Vedle Lancie si totiž Collins pořídil také Porsche 911 Turbo generace 997 a Land Rover Defender 90 z roku 1998, který dříve sloužil v armádě. My bychom pak nejspíše ještě přihodili nějaký splašený kombík, jenž by sloužil k přesunu rodiny na dlouhé vzdálenosti. Ovšem i bez něj je Stigova selekce vlastně dokonalá a plně odpovídá jeho zápalu pro vše, co má čtyři kola.

Lze tak už jen dodat, že nejnovější přírůstek v Collinsově garáži potřeboval po mechanické stránce doladil jen v detailech - vyměněny byly hlavně gumové hadičky či spojka. Viditelná pak není žádná koroze, dovnitř pak byla dokonce dodána klimatizace. Právě ta Lancii povýšila na onen denní povoz pro velmi schopného řidiče. Stejně jako velmi dobře udržovaná základní sedadla s vynikajícím bočním vedením, která jsou čalouněna látkou a nikoli příplatkovou kůží. Vkus Benovi nelze upřít, to vážně ne.

Delta HF Integrale disponuje stejným mechanickým ústrojím jako slavnější provedení Evo, ve srovnání s ním však má užší rozchod kol. Ovládání je tak sice mnohem náročnější, o to více si však řízení vozu užijete. Navíc je tato varianta také citelně levnější. Ilustrační foto: Lancia

Zdroj: DriveTribe@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.