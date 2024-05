Nejúspornější Octavii III ani nejetou lidé v bazarech nechtějí, je to levná cesta k zánovnímu autu srkajícímu palivo včera | Petr Miler

/ Foto: Automobile H. Ensfelder, publikováno se souhlasem

Je s podivem, že tato verze zůstává mezi těmi přehlíženými, ale je to tak. Berme to jako výhodu pro všechny, kteří nad ní neohrnou nos. Jakkoli je to auto stvořené pro dlouhé cestování, někteří s ním pořádně nejezdili. Dnes jej od nich můžete mít za zajímavé peníze.

Auto, které dnes máme před sebou, vypadá docela tuctově. Lze ho ale snadno označit za docela slušnou podivnost, alespoň českou optikou. Jde o Škodu Octavia, tedy obecně žádaný vůz, navíc s motorem TDI, to už je skoro ideální vůz. Navíc toho minimum najel a má naprosto jasnou historii s pravidelným servisem od autorizovaných dílen. Co víc si přát? Možná nic, z pohledu naprosté většiny kupců je to ale přinejmenším jedna věc - aby oním motorem byl 2,0 TDI. A možná také to, aby šlo o kombík.

To je ale asi tak všechno. Ani výbava autu přes nepřesvědčivý základ v podobě varianty Ambition nechybí, původní kupec sáhl mj. po automatické klimatizaci, tempomatu, mlhovkách, kolech z lehkých slitin, je tu dokonce i zadní stěrač... Nejde o nic ohromujícího, třeba základní halogenová světla se nezapřou nízký základ, ale také se nejedná o nic vyloženě ostudného.

Pod kapotou se pochopitelně nachází motor 1,6 TDI, který si obliby skutečně moc nezískal, zejména ne u nás. A to i když s Octavií zase tak špatně nejede, kdysi jsme ho s obavami testovali a byli jsme příjemně překvapeni. Navíc ruku na srdce, dnes se může zdát atraktivnějším než dříve. Tohle auto má kombinovanou spotřebu 3,9 litru nafty na 100 km a není problém s ním mimo město jezdit klidně ještě o půl litru úsporněji. Skutečně, i s automatickou sedmistupňovou převodovkou. Žádný rychlík to není, 180 km/h po dálnici ale pojede také a dokud nenaložíte dozadu obě tchyně s nákupy z Polska, někoho i předjedete. A pořád je to Octavie, i jako liftback jedno auto pro všechno - prostorný, pohodlný vůz pomalu i pro jízdu po poli.

Je to jistě spíš verze pro askety, odměnou kupci ale bude stav zánovního vozu, i když jde o auto z roku 2015 Se všemi požadovanými servisy totiž najelo pouhých 46 tisíc km. To je za 9 let nic, na Octavii TDI nic, i ve verzi 1,6 ujede klidně dalších 800 tisíc km a to klidně jen se 700 zastávkami u čerpací stanice. Je to prý pořád auto vonící novou, jen s nežádaným motorem a nepreferovanou karoserií, ale také není vůbec drahé.

Prodávající za něj žádá 14 990 Eur, tedy asi 373 tisíc Kč. Před pár léty bychom se takové ceně vysmáli, ale dnes, kdy nová Octavia TDI stojí nejméně o 306 tisíc (sic) víc a výkon má přes objemnější motor jen o 10 koní vyšší a s výbavou je na tom podobně? To je podle nás zajímavá nabídka, přesto auto skoro nikdo nechce. Možná tak cenu půjde dostat ještě níž, můžete to zkusit sami...

Octavie III s motorem 1,6 TDI jsou v bazarech nechtěnými auty, ale proč? Za docela málo peněz to může být i takto zánovní vůz, který reálně jezdí za méně než 4 litry nafty na 100 km jako nic. Foto: Automobile H. Ensfelder, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile H. Ensfelder@Mobile.de

Petr Miler

