Nejúspornější Škoda Octavia Combi TDI se dá levně koupit zánovní, nechtěné provedení tlačí cenu dolů

Škoda Octavia Combi TDI a nechtěné auto? Teď si určitě říkáte, že žertujeme, ale věřte tomu, že i v rámci nabídky této bazarové perly se najdou provedení, po kterých lidé až tak netouží. V poměru hodnoty a ceny pak mohou být zajímavou volbou, toto je teprve pětiletý a skoro nejetý vůz.

Trh s ojetými auty začal ochládat už loni v červnu. Tento stav trvá dodnes, však pro horší měsíční výsledky se letos někdy musíme vracet až k přelomu první a druhé dekády nového milénia. Není to tak, že by trh byl v naprostém rozvratu, snadno může být ještě hůř, už to ale dávno není tak, že se prodá skoro všechno, skoro hned a skoro za jakoukoli cenu. Jsme tak stále častěji svědky zajímavých nabídek, o které byla v předchozích letech dlouho nouze. Prostě se objevují v nabídce ojetiny, jež se míjí s představami většiny publika a s cenou musí jít dolů. Přesto mohou být zajímavé, nakonec i právě proto.

Jedno takové auto tu máme dnes, je to vlastně docela slušná podivnost. Jde o Škodu Octavia, tedy obecně žádaný vůz, dokonce verzi Combi, tedy ještě více žádaný vůz. K tomu s motorem TDI, tedy skoro ideální vůz, navíc s minimálním nájezdem, jasnou historií s jedním majitelem, co více si přát? Možná nic, z pohledu většiny kupců jsou to ale přinejmenším dvě věci - smysluplnější výbava a aby oním motorem byl 2,0 TDI.

Když má auto v označení verze napsané „Ambition” a k tomu vidíte věci jako navigaci a přitom manuální klimatizaci, víte, že je zle, protože půjde o nějakou německou bizarnost. Není to tedy tak, že by auto nebylo vybavené, už verze Ambition je víc než úplně „oholený” Active, k tomu jsou tu vyhřívané sedačky nebo ona navigace. Ale aby tohle někdo spojil s některými úplně základními prvky? Tohle prostě řadu lidí neláká, však kdo si dnes do Octavie pořídí manuální klimu?

Motorem je pochopitelně 115koňový 1,6 TDI, který si moc obliby v Octavii nezískal, ale ruku na srdce, dnes se může zdát atraktivnějším než dříve. Tohle auto má spotřebu 3,8 litru nafty na 100 km mimo město a není problém s ním reálně jezdit klidně ještě o tři čtyři deci úsporněji. Skutečně, zvlášť v této výbavě. Žádný rychlík to není, 180 km/h po dálnici ale pojede také a dokud nenaložíte dozadu obě tchyně s nákupy z Polska, někoho i předjedete. A pořád je to Octavie Combi, jedno auto pro všechno, prostorný a pohodlný vůz vhodný klidně i pro jízdu po poli.

Tohle auto chce prostě trochu asketu, který by se styděl i za tu automatickou klimatizaci, však manuální stačí. Odměnou mu bude téměř dokonalý stav vozu z roku 2018, tedy už faceliftovaného provedení, které v rukou jediného majitele a se všemi požadovanými servisy najelo jen 39 900 km. To je na Octavii TDI skoro nic, ujede klidně dalších 800 tisíc km a to klidně jen se 700 zastávkami u čerpací stanice. Je to v podstatě zánovní auto, jen s nežádaným motorem a nepreferovanou výbavou, ale také není drahé.

Prodávající za něj žádá 14202 Eur bez německé DPH, tedy asi 345 tisíc Kč. Před pár léty bychom se takové ceně vysmáli, ale dnes, kdy nejlevnější nová Octavia Combi TDI stojí 659 900 Kč? To je prostě zajímavá nabídka, však kdo si koupí superúsporný diesel, aby s ním za 7 let najel necelých 40 tisíc km? Ale pokud vám nevoní, nechte ji být, zájemce o takové auto se nejspíš najde i bez vás.

Je to bizarní věc, ne že ne, hlavně kvůli své výbavě, motoru a dosavadnímu využití. I tak je to podle nás zajímavá nabídka - za relativně málo peněz dostanete zánovní Octavii Combi TDI, která reálně jezdí za méně než 4 litry nafty na 100 km jako nic. Foto: Amrein Automobile, publikováno se souhlasem

