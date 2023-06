Nejúspornější Škodu Octavia ani nejetou a levnou nikdo nechce, teď možná přišel její čas včera | Petr Miler

Na první pohled je to ideál svého druhu, neboť kdo chce univerzální vůz s minimálními provozními náklady, které i za malé peníze pořídí skoro nevyužité, těžko koupí lépe. Přesto ho nikdo nechce, s jeho motorem je spojeno až moc předsudků.

Dnes před sebou máme auto, které lze označit za docela slušnou podivnost. Jde o Škodu Octavia, tedy obecně žádaný vůz, navíc s motorem TDI, tedy skoro ideální vůz. Navíc toho minimum najel a má naprosto jasnou historii s pravidelným servisem autorizovaných dílen. Co více si přát? Možná nic, z pohledu naprosté většiny kupců je to ale přinejmenším jedna věc - aby oním motorem byl 2,0 TDI. A možná také to, aby šlo o kombík.

To je ale asi tak všechno. Ani výbava autu přes nepřesvědčivý základ v podobě varianty Ambition nechybí, původní kupec sáhl mj. po automatické klimatizaci, tempomatu, mlhovkách, vyhřívaných sedadlech, parkovacím asistentu, líbivých kolech z lehkých slitin... Není to nic ohromujícího, třeba základní halogenová světla se nezapřou, ale také nejde o nic ostudného.

Motorem je pochopitelně 1,6 TDI, který si obliby skutečně moc nezískal, i když s Octavií zase tak špatně nejede. A ruku na srdce, dnes se může zdát atraktivnějším než dříve. Tohle auto má kombinovanou spotřebu 3,9 litru nafty na 100 km a není problém s ním mimo město jezdit klidně ještě o půl litru úsporněji. Skutečně, zvlášť s manuální převodovkou. Žádný rychlík to není, 180 km/h po dálnici ale pojede také a dokud nenaložíte dozadu obě tchyně s nákupy z Polska, někoho i předjedete. A pořád je to Octavie, i jako liftback jedno auto pro všechno - prostorný, pohodlný vůz pomalu i pro jízdu po poli.

Je to jistě spíše verze pro askety, odměnou kupci ale bude téměř dokonalý stav vozu z roku 2016, který se všemi požadovanými servisy najel pouhých 24 975 km. To je na Octavii TDI nic, i ve verzi 1,6 ujede klidně dalších 800 tisíc km a to klidně jen se 700 zastávkami u čerpací stanice. Je to v podstatě zánovní auto, jen s nežádaným motorem a nepreferovanou karoserií, ale také není vůbec drahé.

Prodávající za něj žádá 15 999 Eur bez německé DPH, tedy asi 377 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH. Před pár léty bychom se takové ceně vysmáli, ale dnes, kdy nová Octavia TDI stojí nejméně o 250 tisíc víc? A to s výbavou Active nenabídne ani onu automatickou klimatizaci? To je podle nás zajímavá nabídka, přesto auto nikdo nechce, doslova. I když jsme si jej všimli až nyní, prodávající říká, že mu v nabídce hnije už od loňského února, tedy brzy rok a půl. A přes opakované slevy o něj jeví zájem jen jeho kočka, která si o výfuky auta drbe svůj na jaře línající kožich. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci a ceny nafty ale možná přišel její čas, posuďte sami.

Je to zjevně nechtěné auto, ale proč? Za docela málo peněz dostanete zánovní Octavii TDI, která reálně jezdí za méně než 4 litry nafty na 100 km jako nic. A je i slušně vybavená. Foto: Valentino Car´s, publikováno se souhlasem

Petr Miler

