Největší auto všech dob s pohonem 4x4 se prohnalo Dubají, všechny silnice mu byly malé dnes | Petr Miler

/ Foto: Off Road History Museum

Je to takové monstrum, že jsou mu normální silnice malé, i když je uzavřete. Na délku měří skoro jako čtyři Mercedesy třidy S a pohání jej stejné množství obřích dieselů.

Pokud máte pocit, že lidé ve vašem okolí jen soutěží o to, kdo si koupí větší SUV a trumfne tím své sousedy, máme pro vás tip, kterým byste mohli vytřít zrak všem široko daleko. Auto, které vidíte na fotkách, je totiž tak obrovské, že by pravděpodobně zastínilo i domy většiny z nich. Jde o LARC-LX a přestože se jedná o šest dekád starý stroj, jde současně o největší auto s pohonem 4x4, který kdy tento svět poznal.

Jeho akvizicí se pochlubilo tamní Off Road History Museum, které tak rozšířilo sbírku extrémních vozidel vlastněných tzv. Duhovým šejkem. Hamad bin Hamdan Al Nahyan je proslulý svou slabostí pro podobná monstra a řadu si jich nechal postavit přímo pro sebe. LARC-LX ale není ten případ, jde o auto stvořené původně pro americkou armádu a co možná nejrychlejší přesun strojů, lidí a materiálu z lodí na pevninu v místech, kde není možné zakotvit.

LARC je skutečně pořádné monstrum, což nejlépe dosvědčují jeho rozměry - vůz je asi 19 metrů dlouhý, 8 metrů široký a 5,8 metru vysoký. Schválně se podívejte na rozměry pár domů v okolí, abyste si udělali představu o tom, co Američané dostali na kola. A do muzea jej v Dubaji museli složitě přesouvat z přístavu po veřejných silnicích, jak nejlépe dosvědčují jím zveřejněné fotky i video.

Jediné místo, kam se tahle šílenost jakž takž vejde, je široká dálnice, ale jen za asistence několika policejních aut z obou stran, protože jinak by LARC mohl jiné auto... přejet. Jakmile jde byť o uzavřenou dvouproudou silnic, začínají ještě větší problémy - jedno nebo dvě kola musí pravidelně využívat chodníků a dalších míst okolo cesty, aby vůbec bylo možné projet dál.

LX může i kvůli tomu vypadat nemotorně, není to s ním ale zase tak špatné. Aby svou obrovskou masu dokázal rozpohybovat, používá čtyř dieselových osmiválců GMC o 265 koních - pro každé kolo jeden. Umí tak odvézt až 100 tun nákladu, 200 lidí, přepravní kontejnery, jiná auta... Na co si vzpomenete v různé kombinaci až do oné maximální hmotnosti. A co je vtipné, dokáže se tak i plavit - pohybuje se rychlostí až 32 km/h po souši nebo 12 km/h po vodě.

Pokud byste se na něj chtěli podívat, můžete, tedy až se půjde jednoho krásného dne někam dostat bez obav z šíření nákazy. V Offroad History Museum Duhového šejka je od tohoto týdne k dispozici všem a nepředpokládáme, že se na tom výhledově něco mění. Duhový šejk auta notoricky neprodává, jen kupuje.

Příznačně v asi nejbláznivějším automobilovém muzeu tento týden přistálo historicky největší auto s pohonem 4x4, je to skutečně monstrum par excellence. Foto: Off Road History Museum

Zdroj: Off Road History Museum

Petr Miler