Největší automobilová hvězda Rychle a zběsile je na prodej i s úpravami od zesnulé herecké hvězdy včera | Petr Prokopec

Fanoušci prvního dílu by možná vyzdvihli výše jiný vůz, později byl ale Paulem Walkerem alias Brianem O'Connerem preferován tento, a to i v osobním životě. Kousek naladěný na 558 koní nyní může být váš, rozhodně však ne levně.

V půlce května vtrhne na plátna kin již desáté Rychle a zběsile. Jde prý o předposlední snímek celé série, který bude navazovat na pětku. Během ní Dominic Toretto a Brian O'Conner v podání Vina Diesela a Paula Walkera obrali šéfa gangsterů v Rio de Janeiru o pěkných pár milionů dolarů. Ty teď zjevně bude chtít zpátky jeho filmový syn, kterého hraje Jason Momoa. A nejspíš nezůstane jen u peněz, oběma hlavním hrdinům půjde i po krku. Což se s ohledem na Walkerovu smrt v roce 2013 může zdát překvapivé. Ovšem ve filmu je možné vše.

Desátý i pátý díl nicméně nyní necháme stranou a soustředit se budeme na čtyřku, která byla pro celou sérii doslova požehnáním. Předchozí snímek odehrávající se v Tokiu totiž franšízu málem pohřbil. Zajímavé přitom je, že oba filmy režíroval Justin Lin. Tomu se nicméně v roce 2009 povedl malý zázrak, jakkoli téma pouličních závodů musel upozadit. Z Rychle a zběsile se místo toho stala akční série, kde auta byla používána stejným způsobem jako v jiných filmech třeba nože či pistole. Tedy jen jako pouhý prostředek k dosažení vyšších cílů.

Neznamená to nicméně, že by tvůrci polevili a nekladli na výběr značný důraz. Zejména z Walkera se v mezičase stal automobilový nadšenec, který měl navíc jako stále větší filmová hvězda větší slovo v rámci úprav. A protože jeho postava byla na rozdíl do Toretta milovníkem japonských vozů, nebylo překvapením, že se ve filmu objevily hned tři generace ikonického Nissanu Skyline. Zatímco červený GT-R R35 a bílý GT-R R33 patřící přímo Walkerovi pobudou na plátně pouze krátce, modrý GT-R R34 byl skutečným hrdinou.

Toto kupé lakované ikonickou modrou Bayside Blue bylo vyrobeno v roce 2002. Jako takové ovšem do Států legálně nemohlo, společnost Kaizo Industries proto využila mezeru v zákonech. Vůz totiž dovezlo do Ameriky bez motoru. Ikonický šestiválec RB26 pak byl importován separátně a vložen pod kapotu, přičemž Skyline v té chvíli odpovídal klasifikaci stavebnic, na které se legislativa nevztahovala. To se však úřadům ani pranic nelíbilo, po skončení natáčení tak byl vůz zabaven a stal se středobodem líté právní bitvy.

Soudní pře nejspíše nedopadla ve prospěch společnosti Kaizo, neboť jakmile celníci v roce 2012 kupé vydali, došlo okamžitě na jeho přesun do Evropy. Na starém kontinentu ovšem nebylo zaregistrováno, místo toho více než deset let odpočívalo v Německu. Aktuálně pak míří do aukce společnosti Bonhams, která se bude konat v Belgii od 26. dubna do 5. května. Na kolik nového majitele vyjde, je otázkou. Walker se nicméně zasloužil o to, že levná změna vlastnictví opravdu nebude.

Jak jsme zmínili, zesnulý herec měl při natáčení čtyřky již opravdu velké slovo. Veškeré úpravy vozu tak proběhly dle jeho instrukcí, přičemž tou první bylo odstranění veškerých polepů, aby tak lépe vynikla čistota karoserie. Už jen to je velký rozdíl oproti jedničce, kde se upravovalo hlavně s pomocí nálepek. Nově pak Skyline dostal třeba kapotu East Bear, nárazníky a boční prahy z verze Nismo či 19palcová litá kola Volk Racing. Mimo to však karoserie včetně zadního křídla zůstala standardní.

Dovnitř se nastěhovala ochranná klec, zatímco padáka dostala zadní sedadla. Dorazil také audiosystém Sony či zakázkový head-up displej. Největší proměny se však dočkala technika. Zmíněný šestiválec totiž doplnil větší mezichladič či výfukový systém Nismo NE-1. Zmínit lze rovněž navýšení plnicího tlaku, výkon tak poskočil ze standardních 280 koní na 558. Kromě toho Skyline také klesnul blíže k zemi s pomocí zkrácených pružin a dočkal se i lepších brzd.

Společnost Bonhams uvádí, že modré GT-R je plně provozuschopné, ovšem protože velmi dlouhou dobu stálo, doporučuje se rozsáhlejší servisní prohlídka, v jejímž rámci nejspíše dojde na výměnu mnoha hadiček či pneumatik. Karoserie ovšem byla potažena ochrannou fólií, obávat byste se tedy neměli ani kamínků. Byť si nejsme jisti tím, že by nový vlastník toto auto kdy vytáhnul na veřejné silnice. Koneckonců jde o naprostý unikát, v jehož sedačkách je možná ještě otisk Walkerových zad.

Do aukce míří ikonický Skyline GT-R R34, který se ukázal ve čtvrtém díle Rychle a zběsile. Upraven byl přitom dle požadavků Paula Walkera, který s ním na plátně i jezdil. Levné tak modře lakované kupé opravdu nebude. Foto: Bonhams, tiskové materiály

