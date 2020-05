Největší autopůjčovna světa je na pokraji krachu, ovlivní to i trh s auty všeho druhu včera | Petr Prokopec

Je to jedna z těch firem, které se zdají být příliš velké na to, aby zkrachovaly, když se ale příjmy propadnou na nulu a závazky vystoupají na 422 miliard korun, může padnout i Hertz.

Nákaza způsobená koronavirem přeskočila z lidí na firmy, ty automobilové zdaleka nevyjímaje. V případě automobile byla výroba v mnoha továrnách byla ze dne na den zastavena, prodeje aut klesly na zlomek původních objemů. Výsledkem jsou miliardové ztráty i řada propuštěných. Lze rovněž očekávat, že pro řadu menších firem bude tato rána tou poslední. Nejsou to ale jen výrobci či prodejci, kdo zatím marně hledají pomoc. Postižení jsou také uživatelé, mezi nimi autopůjčovny, té největší dokonce hrozí rovnou pád na dno. Společnost Hertz naznačila, že pokud nenajde jiné řešení, dnes požádá o ochranu před věřiteli.

Důvody jsou zřejmé. K přísným restrikcím přistoupil prakticky celý svět. Letecká doprava klesla na minimum, omezena byla i ta silniční. Navíc pokud někdo usedal za volant, pak to povětšinou byli majitelé svých aut, nikoliv ti, kdo si auta půjčují. Už jen proto, že autopůjčovny musely zavřít své provozovny rovněž. Pokud byl jejich vozový park skromnější a navíc postarší, nejednalo se o zas až takový problém. Jenže Hertz je velkou firmou, která navíc musí kráčet s dobou.

Co přesně to znamená? Hertz měl na konci minulého týdne dluhy ve výši 17,1 miliard dolarů (cca 423 mld. Kč), z čehož 3,7 miliardy dolarů (92 mld. Kč) připadá na firemní půjčky a úpisy cenných papírů, zatímco 13,4 miliard dolarů (333 mld. Kč) představuje závazky spojené s obměnou vozové flotily. Aby se autopůjčovna udržela na špici, nabízela zákazníkům prakticky jen naprosté novinky. To ovšem představovalo nemalé nákupy, neboť Hertz má po celém světě 12 400 poboček. I proto měl s automobilkami speciální kontrakty.

Kvůli tomu, že byl utlumen turistický ruch i doprava, příjmy firmy klesly prakticky na nulu. Leasing však pokračoval dále a Hertz postupně přestal být schopen plnit své finanční závazky. Nakonec tak oznámil, že pokud se mu nepovede dosáhnout dohody s věřiteli či pokud jeho osud neovlivní štědrou výpomocí vláda, vyhlásí bankrot. Tento krok firmu ochránil do konce restrikcí, kdy by se mohla pokusit o restrukturalizaci.

Oficiální oznámení se očekává dnes, nicméně Hertz před několika málo hodinami najal další firmu specializující se právě na ochranu před věřiteli. Je tedy víceméně jasné, co autopůjčovnu čeká. Jen málokdo si ale nejspíš uvědomuje, co takový krok bude znamenat pro celý automobilový svět. Jak jsme již zmínili, Hertz má pobočky po celém světě a jako takový je významným zákazníkem všech automobilek. Pokud ale svou flotilu nebude modernizovat jako dosud, lze očekávat nemalý pokles prodejů.

Kromě toho si musíme uvědomit, že dojít může také na částečný nebo úplný rozprodej stávajících vozových parků firmy. To by pro změnu nemalou měrou ovlivnilo dění na trhu s ojetinami, který byl již tak výrazně zasažen. Ceny řady modelů letěly razantním způsobem dolů, přičemž dle expertů se návrat na předchozí hodnoty ještě pár měsíců nedá očekávat. Pokud by navíc bazary zaplavila takřka nejetá auta Hertzu, ovšem nabízená za cenu výrazně ojetých vozů, roztočilo by to spirálu ještě hlouběji.

Máme zde tedy velmi mnoho důvodů, proč nenechat padnout Hertz až na úplné dno. Zatím však neexistuje jistota, že se tak nestane, ostatně ani onen pokus o restrukturalizaci nemusí skončit úspěchem.

Hertz nabízel k zapůjčení opravdu neuvěřitelná auta, nicméně i díky tomu narostly závazky firmy na úroveň, která se díky koronaviru stala neúnosnou

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec