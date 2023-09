Největší dobíjecí stanice Tesly s 98 Superchargery skrývá špinavé tajemství, pohání ji i dieselový generátor před 4 hodinami | Petr Miler

Tato tragikomická situace jen připomíná, jak složité je nejen „přepnout” ze spalovacích aut na elektrická. Když už se to náhodou povede, pořád před vámi stojí obtížně řešitelný úkol, jak jim zajistit stabilní přísun energie z „čistých” zdrojů.

„Elektromobily a čistá solární energie,” praví motto Tesly, když si otevřete její web. Je to jistě ušlechtilý cíl, neboť jen s podobným přístupem mají elektromobily alespoň teoretickou šanci něčemu pomoci. A Elon Musk ho myslí smrtelně vážně, však již před mnoha léty prohlašoval, že do roku 2017 bude aspoň „jeho” síť nabíječek zvaných Superchargery využívat výlučně solární energii.

Dnes se píše rok 2023 a nic takového se dosud nestalo. Ba co víc, Superchargery nejenže „sosají” elektřinu ze sítě, která je vyráběna všemi prostředky včetně spalovaní uhlí či topných olejů, neštítí se pomáhat si dieselovými generátory.

Tato skutečnost vyšla najevo při zkoumání vůbec největší dobíjecí stanice Tesly, podle automobilky vůbec největší dobíjecí stanice na světě. Nevíme, jestli třeba v Číně nebudou mít ještě větší, ale to pro dnešek není podstatné - ta „teslí” je opravdu obří, říká si The Harris Ranch Supercharger a je spojena se zázemím stejně pojmenované firmy. Na jinak „sociální” podmínky většiny nabíječek, kdy si při hodinovém čekání můžete odskočit leda do lesa, když už to nemůžete vydržet, nabízí velkorysé zázemí a je už proto oblíbená. Motto „elektromobily a čistá solární energie” ale nenaplňuje ani omylem.

Místo nacházející se mezi San Franciskem a Los Angeles si totiž kvůli nárokům 98 nabíječek a všeho okolo nejenže nevystačí se solární elektřinou, nevystačí si ani s elektřinou ze sítě. S dobíjením aut tak pomáhá velký dieselový generátor umístěný na druhé straně silnice, který není nemístné označit za malou elektrárnu. Pokud si tedy někdo na tomto místě dobije Teslu v domnění, že tím něčemu pomáhá, pak si snadno může pomoci leda k horší provozní efektivitě, než jakou se může pochlubit auto poháněné přímo naftovým motorem. Tomu se říká pokrok.

Není známo, jaká část výkonu Superchargerů na tomto místě je velkým dieselovým generátorem zajišťována, je to tajemství, které drží všichni pod pokličkou - ani aplikace, které běžně dokáží určit podstatu energetického mixu v té které oblasti v tomto případě nic netuší. Elon Musk tak zas jednou daleko za svými cíli, ani 6 let od zamýšleného úplného přepnutí na „soláry” nedokáže Teslu zbavit ani závislosti na dieselových generátorech.

Je to vskutku tragikomické, ale víte co, my to chápeme. Zajistit stabilní přísun energie jen s pomocí „zelených” zdrojů je prakticky nemožné. A pokud by to někdo dokázal, stalo by se tak jen s pomocí natolik neefektivních prostředků (spousta baterií apod.), že by to stejně nemělo smysl. Dá se tedy chápat, že Tesla v zájmu kvality služeb pro zákazníky sahá i po takových řešeních, nakonec podíl elektřiny generované spalováním nafty může být relativně malý. Vadí nám pokrytectví okolo toho všeho, soustavná tvrzení toho, že něco jde nebo něco bude, i když to objektivně technicko-ekonomicky prostě nejde. A také mlha to všechno provázející.

Kdyby Tesla řekla, že X % elektřiny tam či onde je z takového zdroje, protože jinak byste místo hodiny čekali dvě, kdo se urazí? Ne, elektromobily a čistá solární energie. Z nafty... No nakonec ani nafta by bez sluníčka svítícího před miliony let nebyla, že?

Jaké krásné, sluncem zalité Superchargery, no ne? No jo, jen je klidně může pohánět naftový generátor, ten se ale na oficiálních fotkách neobjevuje. Foto: Tesla

