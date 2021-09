Největší „držák” mezi moderními auty je k mání za drobné, najel ale už skoro 850 tisíc km před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Van Os4Cars, publikováno se souhlasem

Auto s větším kilometrovým proběhem za normálních okolností automaticky odrazuje, tohle je ale jiný případ. Jde o vůz vyhlášený svou odolností a tento láká přinejmenším tím, že všechny zkazky potvrzuje.

Koupit ojeté auto s vysokým nájezdem proběhem si pochopitelně nechce nikdo, jenže pokud máte omezený rozpočet a nechcete si pořídit něco jako malý vůz bez výbavy s litrovým motorem, musíte akceptovat nějaké kompromisy. Cena klesá jednak úměrně věku auta, jde ale dolů také s najetými kilometry. Takže za opravdu malé peníze lze sáhnout po voze nejen starém, ale i relativně mladém, ovšem hodně ojetém.

Která cesta je ta správná? To je věčné dilema, stáří může vypadat lépe než najeté kilometry, ale onen kilometrový proběh nemusí být zase tak podstatný, pokud auto mělo slušné zacházení a pečlivou údržbu. A jde pochopitelně o typ, který je na takové zacházení stavěný. Dnes před sebou máme vůz, který je mezi takovými stroji králem - Volvo V70, v podstatě technický skvost svého druhu, stroj, který se pravidelně objevuje mezi vůbec nejvíce nezničitelnými moderními auty na čelní příčce.

Je to atraktivní kombík z roku 2000 s příhodnou naftovou motorizací 2.5D. Žádná raketa, jejích 140 koní ale stačí na to, aby se auto rozjelo na 200 km/h, to pro rodinné přesuny postačí. Manuální převodovka v takovém voze nemusí být po chuti každému, tady ale spíše pomůže dynamice a dobrému pocitu z jízdy, V70 2.5D s automatem už je dynamicky moc velké utrpení.

Auto je to také velmi dobře vybavené. Zaujmou další dvě sedadla v kufru, takže jde o vůz pro sedm, vidíme i známou integrovanou dětskou sedačku Volva vzadu, nechybí věci jako vyhřívání sedadel, automatická klima nebo střešní okno, černé kožené čalounění může též potěšit. Prodávající navíc říká, že vše je funkční, včetně třeba zmíněného vyhřívání sedadel - tomu někdy stáří udělá čáru přes rozpočet.

Takže zajímavá ojetina? Ano, navíc za pouhých 1 795 euro, tedy asi 45 tisíc Kč. To je velmi málo na 21letou V70, vozy v podobné specifikaci stojí obvykle řádově statisíce. Háček? Ten už tušíte, nájezd - auto najelo na za 21 let skoro 850 tisíc km, to je extrém, ať se na to podíváte jakkoli. Extrémem ale nakonec je, jak auto vypadá, bez 150 tisíc milion kilometrů mu není z čeho hádat. Ani kůže není tak opotřebovaná, ani světla nejsou tak vysleplá, vše vypadá tak maximálně na poloviční či možná třetinový proběh.

Prodávající navíc říká, že auto dodnes nemělo žádnou velkou závadu a veškerá klíčová technika je původní. Samozřejmě se můžeme ptát, co je to velká závada, i tak je ale pozoruhodné, v jaké kondici auto přežívá do dnešních dnů. A může jej čekat další slušný život - najeté kilometry mohou být vnímány nejen jako minus, ale klidně i jako plus. Pokud se nic zásadního nepokazilo za 847 965 km, najet dalších 10, 20 tisíc nemusí být velká výzva. Kdo ví, při ceně 45 tisíc korun to může stát za pokus.

Věřte, nebo ne, ale tohle auto ujelo už skoro 850 tisíc km a je po tomto zápřahu na prodej. Uznejte, že v překvapivě dobrém stavu, ovšem za adekvátní cenu - 45 tisíc jsou na slušně vybavenou V70 kombi 2.5D drobné. Foto: Van Os4Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler