Největší moderní propadák Mercedesu skončil po dvou a půl letech, jako ojetina ale sotva zlevňuje

O tohle auto byl tak malý zájem, že Mercedes už po dvou a půl letech raději předčasně ukončil jeho výrobu, a tak jsme čekali, že jej dnes jako ojetý půjde koupit velmi levně. Realitou je pravý opak.

Nebudeme se divit, pokud jste zapomněli, že Mercedes tohle auto vůbec vyráběl, ještě na přelomu let 2019 a 2020 jej ale hrdě nabízel jako „fascinující podobu robustnosti“. Tou dobou byla třída X na trhu teprve dva roky, přesto už se její dny chýlily ke konci. Na zákazníky převlečený Nissan Navara s hvězdou na přídi nezabral, a tak v lednu 2020 přišel nemilosrdný ortel: „Bylo rozhodnuto, že od konce května 2020 nebudeme tento relativně mladý model dále vyrábět,” stálo tehdy v tiskové zprávě značky.

Automobilka nelhala a v květnu 2020, tedy po pouhých dvou a půl letech v prodeji, život ikska ukončila. Divit se nebylo čemu, během nejlepšího roku na trhu bylo prodáno pouhých 17 tisíc exemplářů, a to nikoliv pouze v Evropě, ale také v Austrálii a Jižní Africe dohromady. Ve Spojených státech, tedy v zemi, kde pick-upy milují, pak pro změnu tento model nebyl k mání. Pro Mercedes tedy rozhodně šlo o vůz, ke kterému by měl důvod přilnout, a tak to s ním na trhu zabalil.

Je třeba dodat, že na poměry německé značky nešlo o drahé auto. Poslední známý ceník hovoří o cenách od 1 137 400 Kč, i nejdražší verze s dieselovým šestiválcem, kterou Mercedes specificky vyvinul ve snad zalíbit se své náročnější klientele, přišla na 1 372 745 Kč. Tak jsme si říkali, že tohle by mohla být cesta k velmi levnému modernímu Mercedesu, rovnice „nechtěný nový vůz + nízká původní cena = levná ojetina” ale evidentně nefunguje, ani trochu.

Tohle auto skoro dva roky po konci výroby pomalu ani neklesá na ceně. I nejlevnější ojeté kusy v prodeji s nájezdy klidně přes 200 tisíc km s roky výroby 2017 až 2018 začínají okolo 800 tisíc Kč. To je naprosto neuvěřitelné, když uvážíme, že jsme vám dnes ukazovali sotva jeté Audi S8 z těch samých časů za 1,3 milionu. Ale je to prostě tak a pokud byste chtěli pěkný kousek ve s podobným nájezdem, bez 1,1 milionu nemáte šanci. To skoro nedává smysl - na jedné straně technické eso Audi a na druhé předělaný Nissan Navara? Jedno žádoucí supersedan za 4 miliony, který dál pokračuje ve výrobě a druhé nechtěný pick-up za 1 milion a něco, který si nikdo další v této třídě netroufl nabídnout? A nakonec stojí srovnatelně staré a ojeté skoro stejné peníze? To jsou bláznivé relace.

Ale je to tak a ukazuje to, že byť zákazníků prémiových pick-upů - potažmo pick-upů Mercedesu - není příliš, evidentně o takové auto stojí a jejich zájem drží ceny velmi vysoko i kvůli neexistující skutečné alternativě. Kdo by to před dvěma roky, kdy Mercedes s tímhle autem s ostudou končil, řekl.

