Největší talent Formule 1 řekl svůj názor na elektromobily, i v tomto zůstává svůj

/ Foto: Red Bull Racing Honda

Vzhledem k zemi jeho původu a jeho věku by leckdo mohl čekat, že půjde s dobou a elektrická auta bude označovat za skvělou věc a nevyhnutelnou budoucnost. Realita je ale úplně jiná.

V posledních týdnech nebyla média zaměřená na sport plná jen úspěšných olympioniků, ale i dvou pilotů Formule 1, Lewise Hamiltona a Maxe Verstappena. Ti se tvrdě utkali v předchozí Velké ceně Velké Británie, což vyústilo v kolizi zaviněnou domácím pilotem. Za vyřazení soka byl ale potrestán jen 10sekundovým trestem, což bez největšího soupeře na trati zvládl bez potíží dohnat a beztak zvítězit.

Při aktuální Velké ceně Maďarska, tak byli oba piloti na celou situaci opakovaně tázáni, až tomu nizozemskému došla trpělivost a ostře se obul do novinářů s tím, ať už se na tento zadělaný hloupý nesmysl (to je velmi diplomatický překlad jeho slov) přestanou ptát. Jsou prý závodní piloti, a tak závodili a budou závodit - tvrdě, ale férově. Nadšen z otázek na toto téma tedy Verstappen nebyl, naštěstí ale během oficiálních tiskových konferencích dostal i jiné.

Vzhledem k tomu, že Max je Nizozemec, kde elektromobilitu tlačí horem dolem, byl dotázán na to, co si myslí právě o elektrických autech. Tušíme, že s ohledem nejen na jeho původ, ale i věk (teprve 23 let), čekal tazatel alespoň nějaké nadšení, to ale Verstappen pro elektrická auta neprojevuje ani v nejmenším.

„Nemají žádný zvuk. Navíc jsou velmi těžké kvůli baterkám. Akcelerace je pochopitelně působivá, ale neshledávám je vůbec vzrušujícími,” řekl mimo jiné Verstappen překvapenému novináři. A nezůstalo jen u toho.

Asi největší talent současné F1 byl dále tázán, zda nějaké elektrické auto vlastní nebo si jej plánuje pořídit. „Ne, není to můj styl. Žádné nemám a ani nepočítám s tím, že bych si jej pořídil v budoucnu,” řekl dále Max Emilian. I v tomto ohledu tedy zůstává svůj. Řada jeho kolegů „tlačí elektrickou káru”, jak jim velí práce pro automobilky, které míří elektrickým směrem. Ale Red Bull dále míří směrem energetické nápoje a ani kooperace s Hondou na tom zjevně nic nemění, beztak se brzy stane minulostí.

Max Verstappen by coby Nizozemec a mladý člověk mohl být vnímán jako fanda elektromobility, ale zjevně jí není, ani v nejmenším. Akcelerace v přímce jej nedojímá a ničím jiným pro něj elektrická auta zjevně nebodují. Foto: Red Bull Racing Honda

Zdroj: Formula 1

