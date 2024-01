Největší problémy elektromobilů možná řeší deka, tedy dvě deky: Jedna na zahřátí, jedna na uhašení před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: South Metro Fire Rescue, CC0 Public Domain

Nelze to glosovat bez sarkasmu na rtech, nakonec je to ale vážná věc. I tento (byť zatím nevíme, do jaké míry je skutečně přínosný) přístup je totiž znovu přinejmenším extrémně drahý.

Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka... Michal tučný se mýlil, je to jedna deka. Tedy vlastně dvě deky. „Kus hadru” ve dvou podobách je nám totiž nakonec předkládán jako řešení dvou klíčových problémů elektromobilů.

Oba jsme v jejich extrémních podobách mohli shodou okolností poznat v posledních dnech. Nejprve se v Chicagu ukázalo, jak problematická je pro elektromobily větší zima, nyní nám hasiči ze znovu amerického South Metro Fire Rescue připomínají, že se přímo samotná elektroauta mohou postarat také o pořádný žár.

V Chicagu možná zapomněli, že elektrická auta se mají balit do deky a tím je „zahřát”, k našemu překvapení ale něco podobného napadlo hasiče ze Centennialu v Coloradu. Ti před pár dny museli v brzkých ranních hodinách reagovat na poplach, který spustil hořící Jaguar I-Pace, který se v průběhu nabíjení vzňal v garáži majitele jednoho z domů v tamní rezidenční oblasti jako už nejeden elektromobil dříve.

Zásah samotný proběhl relativně úspěšně, když se rodina majitele byla schopna dostat do bezpečí sama, přímo hasiči ze South Metro Fire Rescue po spatření plamenů šlehajících z garáže provedli nezbytná opatření, aby se požár nerozšířil do zbytu domu. Hořící Jaguar dokázali odtáhnout na příjezdovou cestu, otázkou ale bylo, co s ním dál. Jak už z dřívějších požárů elektromobilů víme, jejich výskyt může být omezený, jejich likvidace ale nebývá vůbec snadná, neboť lithium-iontová je velmi hořlavá, obtížně uhasitelná a stará se o spoustu toxických výparů.

Hasiče tak napadlo použít speciální deku, která má v jiných případech zabránit přísunu kyslíku k ohni, což pochopitelně zabraňuje jeho dalšímu šíření. Jak elektrický I-Pace, tak vedle stojící hybridní Hyundai Tucson tedy preventivně přikryli také obou hasicí dekou, vozy naložily na odtahové vozy a převezli do sběrného dvora v nedalekém Parkeru. A byť obecně existuje velké riziko, že se po uhašení požáru baterie elektromobilu znovu vznítí a auta znovu zachvátí oheň, tyto vozy zatím nehoří.

Hasiči tak hlásí úspěch, otázkou ale je, do jaké míry šlo o dílo štěstí či shody okolností, a do jaké míry se tak stalo přispěním oné deky. Znovu nejednou jsme v minulosti viděli, že Li-ion akumulátory vůbec nepotřebují vzduch, aby hořely, hoří klidně i pod vodou, prostě si „vystačí samy”. Přikrývka vážící asi 28 kilogramů pochopitelně pomáhat může, ale hasiči zatím nebyli schopni upřesnit, jakým způsobem. Jisté je tak v tuto chvíli jen jedno - taková deka stojí mezi 3 a 5 tisíc USD v závislosti na její velikosti (cca 68 až 114 tisíc Kč) a může padnout požáru za oběť. I kdyby tedy tato cesta fungovala, opět nebude levná.

Dobíjení elektromobilu přes noc v garáži se zas jednou nevyplatilo jednomu z majitelů Jaguaru I-Pace z amerického Colorada. Při zásahu měla hasičům pomoci ona speciální červená deka, její konkrétní přínos je ale v tuto chvíli předmětem sporů. Foto: South Metro Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroj: South Metro Fire Rescue

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.