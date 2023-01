Největší průšvih moderních aut nekončí, majitelé budou na výměnu vadných dílů čekat až 4 roky před 8 hodinami | Petr Miler

Co jste dělali se svým autem před čtyřmi roky? A měli jste ho vůbec? Jde o tak dlouhou dobu, že přesahuje i nejtypičtější délku vlastnictví vozu prvními majiteli, přesto lidé, kteří si koupili Chevrolet Bolt, mají čekat na výměnu baterek až tak dlouho.

Moderní automobilová historie poznala řadu problematických modelů, v posledních letech bychom ale marně pátrali po větším průšvihu, než je Chevrolet Bolt. Americká automobilka s jeho výrobou začala v říjnu roku 2016 a zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo jít o problematický vůz, třebaže s odbytem to nebylo slavné. Prodávat se mělo nejprve 30 tisíc aut za rok, později se měl zájem vyšvihnout na dvojnásobek. Ani k jednomu ale nikdy nedošlo a Chevrolet vlastně může být rád, že tomu tak je.

Už od přelomu let 2020 a 2021 totiž začal řešit problémy s bateriemi, u nichž docházelo k samovznícení. Američané tak nejprve povolali do servisů 50 932 aut, ovšem tato svolávací akce nic nevyřešila, stejně jako ta následující. Místo toho došlo na požáry u dalších aut, dokonce i těch, které již prošly rukama servisních techniků a byly označovány za bezproblémové. Firma proto už předloni v létě rozhodla, že svolávací akce se bude týkat veškeré produkce, tedy i vozů, jenž byly prodávány v Evropě jako Opel Ampera-e.

Nakonec výměna baterií neproběhla u všech 142 tisíc prodaných kusů tohoto vozu, i tak celý tento špás stál značku desítky miliard, zatím. Proč ale neproběhla? Není to tím, že by u všech nakonec nebyla nutná, jak jsme si zkraje mysleli, důvod je jinde - Chevrolet zjevně nemá kapacity na to, aby něco takového zajistil. Platí to i teď, začátkem roku 2023. A platit to bude ještě řadu let.

Nejlépe o tom svědčí případ Patricie Atkinsonové, která bydlí ve městě Sitka na jihovýchodě Aljašky. I když jde podle všeho o místo, kde lišky dávají dobrou noc, také tam se najdou zákazníci elektromobilů, neboť Patricie vlastní jeden z Boltů dotčených svolávací akcí. Řídce osídlený ostrov bez pevného spojení s pevninou není dost zajímavým místem na to, aby tam Chevrolet měl dealerství, dostat se z něj pak není jednoduché - trajekt schopný převézt auto na pevninu přijíždí pouze jednou za měsíc a cesta jím trvá 12 hodin.

Už to by bylo problematické pro naplánování servisního zásahu, pes je ale zakopaný jinde, na straně Chevroletu. Patricie si chtěla výměnu s vědomím výše zmíněného domluvit se zastoupením značky v Juneau, to jí ale sdělilo, že vzhledem k logistickým omezením bude čekací doba na novou baterii pro její elektrický Bolt přibližně 4 roky. Čtyři roky! 48 měsíců, neděláme si legraci, v té době bude Boltu modelového roku 2021 už nejméně 6 let, tak dlouho spousta lidí své auto ani nedrží. A pokud bude trpět reálným rizikem požáru, projeví se pravděpodobněji do té doby než dosud.

Celé řešení Chevroletu tak působí jako jedna velká habaďůra. I když dealer v Juneau argumentuje specifickými omezeními dané lokality, Patricia se obrátila i na dealerství v bezproblémově dostupném Seattlu, kde auto původně koupila v březnu 2021. A ani tam ji nepotěšili - možné bylo též zařazení jen na čekací listinu, kdy na ni dojde řada za několik let. Že by to byly čtyři roky?

Majitelka se tak začala ptát, jak mnoho baterek vůbec bylo vyměněno. A bilance Chevroletu není zrovna uchvacující - podle NHTSA koncern GM vyměnil 62 procent vadných baterek ve vozech modelových let 2017 až 2019, v případě modelových roků 2020 a 2021 jde však jen 2 resp. 2,6 procenta. Je pochopitelné, že GM upřednostňuje výměny baterek ve starších Boltech, ale pokud se riziko týká všech vozů, co přesně řeší výměna paketu za několik let?

Na dalším postupu Chevy je tak vidět hlavně to, do jak velkého průšvihu se dostal. A jak komplikovaně jej řeší. I po několika letech a zdánlivém vyřešení největších patálií je možná v polovině cesty a čekají ho ještě roky práce. A zřejmě další desítky miliard výdajů.

Kauzu Chevroletu Bolt lidé obvykle považují za vyřešenou, však proběhla svolávací akce a problém už není. No, proběhla... Ona stále probíhá a ještě roky probíhat bude. Pro majitele ani automobilku problém vyřešený rozhodně není. Foto: Chevrolet

