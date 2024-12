Nejvíc ojeté moderní Porsche ujelo za pár let neskutečné kilometry, je to smutný symbol éry, která se už nevrátí včera | Petr Miler

/ Foto: Ulrich S., publikováno se souhlasem

Porsche je jednou z těch posledních značek, kterou si spojíte s auty určenými pro intenzivní každodenní ježdění, nástup jiných než čistě sportovních modelů a úsporných pohonů ale zažité vnímání změnil. Tohle auto je toho pozoruhodným a současně smutným důkazem.

Svět se mění a Porsche s ním, chce se říci. Kdysi úzkoprofilově zaměřená automobilka vyrábějící pár sportovních modelů a investující skoro všechny zbývající prostředky do motorsportu se v posledních dekádách změnila v dojnou krávu první kategorie. Přepočteno na jedno auto vydělávají některé konkurenční značky jako třeba Ferrari ještě víc peněz, jenže ty pošlou na trh nanejvýš okolo deseti tisíc aut ročně. Porsche jich prodává statisíce.

Ekonomická efektivita fungování automobilky dnes poněkud pohasíná, po léta ale byla ohromující. Nevděčila za ni primárně ikonické 911, třebaže i na té jistě vydělává dobře a prodává ji na poměry sportovních modelů za miliony korun v neuvěřitelných počtech. Mléko teče hlavně z modelů jako Cayenne, Macan a Panamera, které posunuly automobilku směrem k mainstreamu a hrnou do její kasy obrovské marže. Zejména Cayenne a Macan nejsou až tak specifické stroje, jde o vozy stavící na technice používané Audi a Volkswagenem a jako takové nemohou být vývojově příliš drahé. V cenících se ovšem nízko nedrží.

Nejde navíc jen o to. Dalším faktorem je, že jsou mnohem intenzivněji používána, což k Porsche hrne další peníze skrze servisní prohlídky a opravy. Pro důkaz nemusíme chodit daleko - zejména modely Cayenne a Panamera najíždí nesrovnatelně více kilometrů než 911 nebo 718, což zkrátka musí být znát. A připomíná to i auto, které vám dnes chceme ukázat.

V tuto chvíli je to totiž jasně nejvíc ojeté moderní Porsche (protože u těch starých je často obtížné zmapovat celou historii) v prodeji. Tento Cayenne ujel už přes 531 tisíc km, což je na jakékoli Porsche úctyhodné a vlastně i docela absurdní číslo, zvlášť vzhledem k jednocifernému stáří vozu. Porsche si obvykle kupují lidé, kteří nemají hluboko do kapsy a nemají ani problém ukázat okolí, že „na to mají”. Takoví obvykle nedrží jedno auto 10 let na půlmilionové nájezdy, neboť by pak mohli vypadat jako že... na to nemají a musí „ždímat starý pekáč”. Nemluvě o ekonomickém aspektu, neboť udržovat Porsche v chodu je velmi, velmi drahé a s rostoucí kilometráží bude údržby jen přibývat. Snadno může být levnější koupit nový vůz se zárukou a znovu snést počáteční pokles hodnoty.

Donedávna nemyslitelné číslo bylo německým majitelem nameteno za pouhých 7 let cestování hlavně po tamních dálnicích a v tomto ohledu je vůz i ódou na zvolený naftový pohon. Je nejen úsporný, ale i trvanlivý, nedokážeme si představit mnoho benzinových Turb, která by takovou porci kilometrů zvládla za jakkoli udržitelné ekonomické bilance. Tato základní dieselová verze s tím očividně neměla problém, ani ni při velmi bohaté výbavě, která obvykle znamená, že je v autě jen víc věcí, které se mohou pokazit. Škoda, že se Porsche na diesely vykašlalo, zejména osmiválcová provedení měla úroveň, rychlost i stále vysokou provozní efektivitu.

Co je zajímavé, auto není ani moc levné, ostatně vypadá lépe než mnohé méně jeté kusy. Nebudeme říkat, že jde o nějakou zánovní „voňavku”, ani jeho interiér ale ten nevypadá poničeně, třebaže majitel by zasloužil za pořízené fotky vykrákat za uši. Fotit neumí, o auto se ale prý po celou dobu řádně staral, na což skutečně vypadá. Ale kdo z prodávajících vám něco takového neřekne, že? Auto vám tak či onak ukazujeme spíš pro zajímavost, ale kdybyste o něj přece jen měli zájem, k dispozici je za 19 500 Eur (asi 492 tisíc Kč) v německém Feuchtwangenu.

Model Cayenne posunul Porsche i mezi auta na každodenní ježdění. Tohle najelo za 7 let přes půl milionu km a nevypadá na to. Je to taková pojízdná óda na diesely, nad kterými Porsche už před pár léty zlomilo hůl, bohužel. Foto: Ulrich S., publikováno se souhlasem

Zdroj: Porsche Cayenne Diesel - model2017 kilometerkünig@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.