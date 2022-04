S nejvíc ojetou Škodou Fabia v prodeji najel jeden majitel neskutečné km i bez dieselu, je ale na kaši před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peters Top Automobile, publikováno se souhlasem

Hodně ojeté Fabie se vídají, dosud jsme ale neměli tu čest s podobným „extrémistou”, který by zvládl takovou nálož s jiným než dieselovým motorem. A navíc měl jen jednoho majitele. Auto si už kvůli tomu zaslouží úctu, jeho stav je ale tragický.

Možná si ještě vzpomenete na Mercedes třídy E, který za 10 let najel více jak 1 milion km. Zdolat takovým kvapem takovou kilometráž je vážně rarita, u třídy E to ale zase tak nepřekvapí. Je to jedno z aut vyhlášených svou odolností, pohodlný sedan vyšší střední třídy, který je na najíždění vysokých porcí kilometrů stavěný. Kolik se ale dá najet s takovou Škoda Fabia Combi s motorem 1,4?

To není řečnická otázka, můžete si zkusit hádat. Říkáte 300 tisíc, pokud majitel neměl na výběr? Nebo 500 tisíc, kdyby se stal obětí Stockholmskému syndromu? Obojí by bylo dost, jenže šedé auto na fotkách níže je ještě jinde - má za sebou neskutečných 727 tisíc kilometrů. Navíc mělo po celou dobu jednoho majitele, který jej ojel až na samou hranici možností. Tomu nakonec odpovídá i cena 999 Eur, tedy necelých 25 tisíc korun, která o žádné velké perspektivě nesvědčí.

Vůz byl prvně registrován v červenci roku 2008, takže není zase tak starý, v provozu strávil necelých 14 let. Máme tu tedy neustálé ježdění asi 53 tisíc kilometrů ročně, 4,5 tisíce měsíčně, to je obecně hodně. A je třeba mít na paměti, že před sebou máme malé auto ve verzi, která se na dálnicích opravdu necítí jako doma. A nezdá se pro takový provoz být ani jinak vhodné, což šlo říci o někdejším rekordmanovi s 1 267 000 km kvůli jeho pohonu a provedení. Zde je pod kapotou benzinový motor, byť přestavěný na plyn, to je v takto ojeté Fabii opravdu rarita.

Nedá se ale říci, že by si auto s touto náloží poradilo s jakkoli velkou noblesou. Vysleplá světla ještě vem čert, interiér je ale opravdu hodně opotřebovaný, rez se objevuje prakticky všude a motorový prostor připomíná spíš auto z vrakoviště. Má mít výkon až 80 koní, takže si nejsme jisti, co to je původně za verzi, každopádně je ale otázkou, co z tohoto stáda po takovém zápřahu zbylo. Jak jsme už zmínili, auto mělo po celou dobu jednoho majitele a dostávalo se mu pravidelné údržby, i proto má být technicky v lepším stavu, než se zdá. Prodávající dokonce říká, že jej protáhne STK - německou, ne českou -, to bychom chtěli vidět.

Na vožení dětí do školy bychom si asi tenhle kousek nekoupili, je nicméně pozoruhodné, že někdo s Fabií takové kilometry najel, že to po celou dobu byl jediný majitel a že i po všech těch letech zamířilo do inzerce v pojízdném stavu s další životní perspektivou, třebaže už asi ne moc dlouho. Je to spíše „odjetina” než ojetina, ale ruku na srdce - kolik malých aut zvládne najet 727 tisíc km v jakémkoli stavu? Už za to téhle „fabce” patří uznání.

Tahle Fabia má za sebou 727 tisíc kilometrů a vypadá opravdu mizerně. Přesto je obdivuhodné, že to tak daleko dotáhla, zvláště s benzinem 1,4 pod kapotou. Foto: Peters Top Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.