Nejvíc ojetá Škoda Octavia III v prodeji ujela skoro 1 milion km za 8 let, vypadá neuvěřitelně dobře | Petr Miler

/ Foto: IKO - Automobile, publikováno se souhlasem

Víme, jak absurdně to zní, ale tohle auto je skutečné a celou extrémní kilometráž zvládlo za tak krátký čas v rukou jediného majitele. Kdyby ho dal pořádně vyčistit, může snad i stočit tachometr o 800 tisíc km a málokoho tomu bude připadat divné.

Při výběru auta se můžete utestovat k smrti ve snaze vybrat ten nejlepší model na trhu a stejně nemusíte být úspěšní. Některé kvality vozů prostě prověří jen čas, a i když automobilky při vývoji dělají nespočet specifických testů s cílem zajistit, aby ten či onen prvek vypadal i po 10 letech a 1 milionu km fit, nemusí se to povést. Je to všechno jen šedá teorie, pouhý předpoklad. Strom života je zelený a mnohdy nepředvídatelné zacházení zákazníků s tím či oním pokaždé přinesou nějaká překvapení.

Po uvedení nějakého auta na trh si tak zkrátka musíme počkat alespoň 5 až 10 let, abychom poznali, jak odolává zubu času. Dříve se zkrátka nenajde dost lidí, kteří by s ním najeli stovky tisíc kilometrů a roky jej vystavovali zátěži všeho druhu. Dnes tak můžeme zcela bezpečně říci, že první generace Škody Octavia je velmi odolný vůz a její drsné dobové testy měly svůj smysl. Také Octavia II už se osvědčila, ale co ty následující?

Čtyřku je předčasné hodnotit, i když vzhledem k tomu, že jde spíše o velký facelift generace třetí, půjde řadu dřívějších zkušeností vztáhnout i na ni. Ale co trojka? Ta se začala prodávat v roce 2012, a tak se v prodeji už objevují auta po mohutných zápřazích, jako je to na fotkách níže. A o jejích kvalitách vypovídají nejlépe.

Tohle je dokonce nejen nejvíce ojetá Octavia třetí generace, ale i jakékoli generace v aktuálním prodeji. A je to vlastně jedna z nejvíce ojetých škodovek, jaké jsme kdy viděli, při vědomí jejího stáří je její nájezd naprosto extrémní. Ať už to zní jakkoli šílené, tento vůz najel 981 tisíc km od konce roku 2014, tedy za pouhých 8 let. Znamenalo to jezdit s ním přes 122 tisíc km rok co rok, přes 10 tisíc km měsíc co měsíc, to vše 8 let v kuse, což je opravdu bláznivé. A to nevíte všechno - celý tenhle zápřah zvládl jeden jediný majitel.

Na něco takového jde o docela nevhodnou verzi, neboť motor 2,0 TDI sice vyhoví, ale ve své 184koňové verzi v poněkud těžším a méně aerodynamicky příhodném provedení Scout se na dálnicích, kde měl vůz jezdit především, docela nadře. Samozřejmostí je vysoká výbava, dokonce i dřevěné obložení, ošizený Scout neexistuje. Skutečně zajímavý je ale na voze hlavně jeho nájezd. A také to, jak po něm auto vypadá.

Nespletete si ho s novým a můžeme proklínat prvního majitele, že je nenechal před prodejem pořádně vyčistit, ale jinak? Podívejte se na autě na cokoli zvenčí nebo zevnitř a snad jen volant vypadá zhuntovaně. Dokonce i citlivé polokožené čalounění sedadel v předu je na problematických místech relativně fit - kdyby někdo stočil tachometr na 181 tisíc km, spousta lidí nehne brvou.

Vypadá to, že Octavia III je pořád bytelně postavené auto, fit je prý i technicky. Samozřejmě vždy záleží na tom, jak se o vůz kdo staral, s ohledem na některé šrámy uvnitř se ovšem nezdá, že by s ním jezdit nějaký „cíťa”. Auto prostě sloužilo a sloužilo, mělo pravidelný servis a to je všechno - o zbytek se muselo zasloužit samo. Dobrá zpráva pro její majitele či budoucí kupce. Pokud Škoda naplní své zatím blíže nespecifikované záměry přejít jen na elektrickou mobilitu, která bude - troufneme si říci - pro většinu Čechů nepoužitelná dnes i za 10 let, bude se hodit spalovací auto, které hned tak něco nepoloží. Tohle bychom asi ani za jeho relativně příznivou cenu (9 499 Eur, v přepočtu 226 tisíc Kč) asi nekupovali, jako důkaz odolnosti ale poslouží velmi dobře.

Schválně, řekli byste, že tohle auto najelo 981 tisíc km během 8 let? Nevypadá to, zdá se, ze Octavia III je další velmi odolné zboží. Foto: IKO - Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

