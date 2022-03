Nejvíce ojetá Škoda Octavia III v prodeji ohromí svým stavem, přes půl milionu km je sotva znát před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Smaling, publikováno se souhlasem

Zejména první generace Octavie opakovaně prokázala svou dlouhověkost, co ale její pozdější iterace, zejména ty na platformě MQB? Máme-li soudit podle tohoto auta, jde o další velmi solidní „držák”.

Při výběru auta se můžete utestovat k smrti ve snaze vybrat ten nejlepší model na trhu a stejně nemusíte být úspěšní. Některé kvality vozů prostě prověří jen čas a i když automobilky při vývoji dělají nespočet specifických testů s cílem zajistit, aby ten či onen prvek vypadal i po 10 letech a 1 milionu km fit, nemusí se to povést. Je to všechno jen šedá teorie, předpoklad - zelený strom života a mnohdy nepředvídatelné zacházení zákazníků s tím či oním pokaždé přinesou nějaká překvapení.

Po uvedení nějakého auta na trh si tak zkrátka musíme počkat alespoň 5 až 10 let, abychom poznali, jak odolává zubu času. Dříve se zkrátka nenajde dost lidí, kteří by s ním najeli stovky tisíc kilometrů a roky jej vystavovali zátěži všeho druhu. Dnes tak můžeme zcela bezpečně říci, že první generace Škody Octavia je velmi odolný vůz a její drsné dobové testy měly svůj smysl. Také Octavia II už se osvědčila, ale co ty následující?

Čtyřku je předčasné hodnotit, i když vzhledem k tomu, že jde spíše o velký facelift generace třetí, půjde řadu dřívějších zkušeností vztáhnout i na ni. Ale co trojka? Ta je letos na trhu právě 10 let a v prodeji se objevují auta po mohutných zápřazích, jako je to na fotkách níže. A o jejích kvalitách vypovídají nejlépe.

Tohle je dokonce nejen nejvíce ojetá Octavia třetí generace, ale i jakékoli generace v aktuálním prodeji. Historicky vzato jsme viděli i více ojeté kusy, tohle je ale 7,5 roku starý vůz třetí iterace, na který je najetých více jak 537 tisíc km docela extrém. Znamenalo to jezdit s ním asi 72 tisíc km rok co rok skoro 8 let v kuse, což je opravdu hodně. Na něco takového jde o vhodnou verzi, neboť dobový GreenLine s motorem 1,6 TDI dokázal jezdit s minimální spotřebou nafty a jakkoli dynamicky se svými 110 koňmi neohromoval, nesnesitelný nebyl.

Jedná se o kombík se slušnou výbavou (nizozemský BusinessLine, to od nás neznáme) včetně navigace, skutečně zajímavý je ale na voze jen nájezd. A to, jak po něm vypadá. Na autě je několik šrámů, ke kterým vůz při takovém provozu snadno přijde a můžeme leda proklínat předchozího majitele, že je nenechal opravit. Ale jinak? Podívejte se na autě na cokoli od sedačku přes volant až drobné ovládací prvky a stěží narazíte na něco, co by z něj dělalo zhuntované zboží. Nakonec i zvenčí vypadá dosti svěže, na více jak 13 cest kolem světa rozhodně.

Vypadá to, že Octavia III je pořád bytelně postavené auto, fit je prý i technicky. Samozřejmě vždy záleží na tom, jak se o vůz kdo staral, s ohledem na šrámy na těle a třeba totálně zdevastovaný vstup do zavazadelníku se ovšem nezdá, že by s ním jezdit nějaký „cíťa”, to spíše naopak. Auto prostě sloužilo a sloužilo, mělo pravidelný servis a to je všechno - o zbytek se muselo zasloužit samo. Dobrá zpráva pro její majitele či budoucí kupce. Pokud Škoda naplní své zatím blíže nespecifikované záměry přejít jen na elektrickou mobilitu, která bude - troufneme si říci - pro většinu Čechů nepoužitelná dnes i za 10 let, bude se hodit spalovací auto, které hned tak něco nepoloží.

Schválně, řekli byste, že tohle auto najelo více než 537 tisíc km během 7,5 roku? Nevypadá to, zdá se, ze Octavia III je další velmi odolné zboží. Foto: Autobedrijf Smaling, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

