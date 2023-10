Nejvysmívanější moderní BMW teď věrným kupcům vydělává majlant, poslední vyrobené se má prodat skoro za 4 miliony před 10 hodinami | Petr Miler

Říkali mu klaunská bota a ještě docela nedávno jste za nějakých 600 tisíc Kč mohli mít jedny z nejlepších kusů na trhu. Dnes vám na vůz v horším stavu nebude stačit ani šestinásobek, má ale vskutku pozoruhodnou historii a provedení.

Pamatuji si docela živě, jak jeden z kolegů před nějakými 13 lety zvažoval koupi BMW Z3 M Coupe. Tohle auto vždy miloval, ale když se prodávalo jako nové, bylo nad jeho možnosti. O nějakou dekádu později bylo spíš pod jeho možnosti, a tak nakonec mávnul rukou nad krásným, skoro nejetým zeleným kouskem a dal přednost tehdy novějšímu modelu stejné značky. Ona Z3 přitom tehdy stála v přepočtu něco přes 600 tisíc Kč a byla ve stavu blízkém novému vozu.

Asi bychom nespočítali, kolik vlasů si kolega od té doby vyrval z hlavy. K Z3MC, jak fajnšmekři tomuto auto říkají, už se totiž nikdy nevrátil, protože ceny od té doby letí jen vzhůru. S vozem, které si pořídil místo ní, se mu jistě špatně nejezdilo, bylo to jiné BMW, ale po pár letech jej prodal o desítky procent levněji, jak už to ostatně bývá. Se Z3MC si mohl sjel možná i lépe a nestála by ho ani haléř, dost možná by mu i něco vydělala.

Právě tohle auto je ukázkou toho, jak dramaticky jinak může v průběhu času pohlížet publikum na jeden a ten samý vůz. Když vrcholná verze zet-trojky v provedení kupé přišla na trh, lidé se jí vysmívali jako klaunské botě. Kontroverzní retro-design zabral na málokoho a technika nebyla na přelom let 1997 a 1998 zrovna pokroková. Vůz v zásadě stanul na základech tehdy dožívající M3 E36, které sice později přidal modernizovanou techniku jako motor S54 z ikonické M3 E46, na respekt ale dlouho čekal. Bylo to vysmívané auto, snad jako žádný jiný moderní bavorák. A prodeje tomu odpovídaly. Faceliftované provedení s oním lepším motorem si koupilo pouhých 1 112 lidí na celém světě, jen 269 jich vzniklo pro Evropu s levostranným řízením. Byl to propadák, ne že ne, skoro každý z vyrobených kusů je tak unikát.

I to ale nakonec vozu pomohlo získat si doslova ikonický statut. Kdo se Z3MC jel, snadno pochopí, že to nemá základ jen v relativní vzácnosti. Tohle auto totiž nebylo ani ve své době zastaralé, bylo sympaticky klasické - malé, lehké, mrštné, přetáčivé, zprvu bez absolutně jakýchkoli elektronických asistentů (vyjma ABS). Byl to takový mnichovský „ovdovovač” - kdo si ve vysoké rychlosti nedal pozor s plynem a rychle ubral v zatáčce, letěl do pole nebo do stromu. Také design nakonec časem začal být vnímán jinak a vzhledem k počtu vyrobených kusů cely začaly letět do stratosféry. Zkušení zaměstnanci BMW snad i věděli, že to tak bude, a tak kupovali.

Čeho se dočkali, vidíme v posledních letech, opravdu krásná Z3MC pod 2 miliony korun snad už ani neexistuje. A nejlépe to vidíme nyní, kdy do prodeje míří úplně poslední vyrobený kus, na kterém zanechala otisk divize Individual. Auto si pořídil jak jinak než zaměstnanec BMW, který si jej nechal až dodnes. S autem i nějak jezdil, najeto má přes 33 000 km, u když za poslední dekádu a půl moc nejezdilo. To už bylo zřejmé, že ceny poletí nahoru, a tak dotyčný právě tento kousek „syslil”.

Je to zas jednou unikát, exemplář v (na Z3MC) nevídané barvě Stahlgrau a černo-zeleným interiérem a panoramatickou střechou. Na světě je jen 14 kousků v této ocelové šedi a jen jeden, který má takový interiér a obecně bohatou výbavu včetně třeba audiosystému harman/kardon. Stav auta je od pohledu velmi dobrý, nájezd velmi malý, ale vídáme i méně jeté kusy - ten kolegou kdysi vyhlédnutý byl v ještě lepší kondici, také je to už pár pátků.

Nebyl to ale ten poslední vyrobený, tento jím je - za to prodávající ručí a má na to i potvrzení od BMW. Cena? Vůz jde koncem týdne do aukce u Bonhams, takže ji vyjeví až výsledek dražby, má se ale prodat za 150 tisíc Eur, tedy asi 3,67 milionu Kč a šestkrát dráž než ještě lepší exempláře před dekádou a kousek. Tomu se říká zhodnocení, místo klaunské boty se nabízí označení zlatá kopačka. Tedy pokud se auto nakonec neprodá ještě za víc, dnes je to vážně sběrateli i zámožnými nadšenci vyhledávaný stroj.

Tohle je úplně poslední vyrobené BMW Z3 M Coupe. V roce 2002 se mu většina lidí pořád smála, dnes se smějí tehdejší věrní kupci a později dlouhodobí majitelé. Auto se dnes prodává za až bláznivé peníze, tento kousek má stát před 3,6 milionu Kč. Foto: Bonhams, tiskové materiály

