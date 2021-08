Nejvzácnější moderní Škoda může být vaše za čtvrtinu místních cen, je jich jen 100 před hodinou | Petr Miler

Příliš dobré na to, aby to mohla být pravda? Zní to tak, ale je to pravda. Stačí, aby se vůz nabízel v místech, kde škodovky obecně stojí méně a trpěl jedním, v tomto případě vlastně ne až tak podstatným neduhem.

Na ceny ojetých aut ve Velké Británii jsme v minulosti poukazovali už vícekrát - jsou obvykle mnohem nižší než u nás. Neplatí to o vzácných, historicky ceněných vozech, ty tam snadno mohou stát i více, ale o obyčejných ojetinách, jakých jsou plné bazary. Takové automobily tam často stojí zlomek českých cen a jejich ceny klesají k nule už v momentě, kdy jsou u nás považovány za ještě perspektivní.

Dáno je to kombinací několika faktorů. Životní úroveň ve Velké Británii je obecně vyšší, a tak si nový vůz může dovolit mnohem více lidí, což pro ojetiny nechává na trhu méně prostoru. Přidejte do hry fakt, že auta mají volant vpravo, a tak je není možné úplně snadno prodat třeba v Německu (což by ceny srovnávalo) a relativně vysoké „provozní zdanění”, což provoz obyčejného starého vozu činí poněkud nesmyslným. Pokud vás 15 let staré auto bude na daních stát třeba 20 tisíc za rok mj. kvůli jeho stáří a jeho hodnota je kupříkladu 50 tisíc, asi snadno dojdete k závěru, že lepší bude koupit si nový vůz zatížený třeba jen 5tisícovou daní - je to investice, která se rychle vyplatí.

To všechno má za následek, že průměrný věk aut v britském provozu je jen 8,5 roku. Takové 15 nebo 20 let staré auto, u nás spíše norma, je v Británii rarita a jeho hodnota rychle klesá k naprostému minimu. Díky tomu se tam za zlomek českých cen dají koupit i u nás ceněné škodovky, které jsou tam sice také chovány v oblibě, ale ne zase takové. Třeba ojeté Škody Octavia RS koupíte v Británii za poloviční i nižší sumy, i když jim nic nechybí.

Nyní jsme ale narazili na ještě pozoruhodnější případ ukazující, jak moc jsou si světy kontinentální a „ostrovní” Evropy vzdáleny, i když se fakticky nachází jen kousek od sebe. V Británii se totiž v prodeji objevila nejvzácnější moderní Škoda, 1 z pouhých 100 vyrobených Octavií RS WRC Edition. Není to až taková specialita, jak se může zdát, její vzácnost ale stačí k tomu, aby se tady zachovalé kusy prodávaly za 800 i více tisíc Kč, což vlastně není až tak bláznivé. V Británii ale panují jiné poměry.

Pravda, kousek, který se tam nyní objevil v nabídce, není zcela originální, byl v minulosti jedním z dealerů částečně přelakován a dostal začerněná světla, což mu nesluší a historickou hodnotu to jistě jen snižuje. Vrátit vozu původní stav ale nebude až tak drahé a těžké, jinak je to skutečně originální, 65. ze 100 vyrobených RS WRC Edition jedno z 25 s pravostranným řízením. To by jindy bylo minus, ale tohle auto je stejně sběratelská záležitost a pokud jej někdo chce „sušit” v garáži jako vzácnost, bude mu asi jedno, jestli má volant vlevo, vpravo nebo třeba na střeše.

Auto jezdilo, 138 tisíc km na tachometru ale není žádný extrém, navíc se už dříve dočkalo technické renovace u dealera Škody, který jej používal k propagačním účelům. Tak či onak je to vzácnost, které nebude složité ani drahé vrátit velmi solidní stav, přesto přijde jen na 6 500 liber, tedy asi 194 tisíc Kč. Za to u nás možná nekoupíte ani velmi zachovalé, tuctové RS...

Je to tedy šance, jak se dostat k opravdu výjimečné Škodě za zlomek cen obvyklých v našich končinách. Konkrétní vůz si můžete prohlédnout na zdrojovém odkazu - škoda, že jej majitel neudržel ve 100% originálním stavu, na druhou stranu, ve Velké Británii by to asi stejně nikdo neocenil.

Jedna z originálních Škod Octavia RS WRC Edition se objevila na prodej ve Velké Británii. Není ve zcela originálním stavu, ale to je vratné a plaketka 65/100 svítí na palubní desce dál. Při asi čtvrtinové ceně oproti těm českým je snad i hřích takové auto nekoupit, pro fanoušky a sběratele Škod jistě. Ilustrační foto: Škoda Auto

