Nejvzácnější superkombík všech dob je výjimečně k mání, takových aut vzniklo jen 15 včera | Mirek Mazal

/ Foto: Elite Cars und Parts, publikováno se souhlasem

Za vzácné auto dnes lidé označí kdeco, stačí nějak limitovaná výroba a už je z toho velká vzácnost. Na tento vůz ale takové označení sedí jako zadek na hrnec, vzniklo v pouhých 15 exemplářích.

Na přelomu tisíciletí vyrobilo AMG velmi omezenou edici rodinných střel automaticky se kvalifikujících do soutěže o nejpraktičtější superkombík planety. Konkurenční Audi vyslalo do boje známé výkonné stěhováky S6, resp. RS6 Avant a švédské Volvo útočilo méně rozšířeným modelem V70 R AWD, divize Mercedesu ale přišla s větším trumfem - výjimečnou verzí E55 AMG 4Matic Combi.

Dlouhý dálniční expres sjednotil všechny klíčové přednosti řady E, proto se pod kapotou blýskl 5,4litrový atmosférický motor o výkonu 354 benzínových koní (260 kW) a točivém momentu 530 Nm. Zvučný vidlicový osmiválec patřil původně do výbavy sériového provedení E430, rychlejší E55 AMG 4Matic Combi jej ale dostalo též.

Zadní převis pocitově staví auto na zadní, ale pod pátými dveřmi je takto připravena černá díra schopna odvézt nejen měsíční nákup, nýbrž i dva pasažéry k tomu. Dva lidé mají připraveno sezení ze zadní strany zadní lavice, tedy proti směru jízdy. Abnormálně natažený Mercedes lehce pojme sedm lidí s kompletní bagáží, to dnes už AMG pro kombíky nenabízí.

To ale pořád není vše. Jak už napovídá označení vozu, tohle auto má 4Matic, tedy pohon 4x4. Dnes je to u aut od AMG spíše něco běžného než výjimečného, ještě před pár léty se ale nic takového do sedanů, kombíků nebo kupé nenabízelo. Je tu tedy nejvýkonnější motor, nejschopnější pohon kol, největší dostupný zavazadelník a největší kapacita pro přepravu pasažérů - tohle všechno dohromady žádné jiné AMG už nikdy později nespojilo a bez zajímavosti jistě není ani to, že většina výjimečných prvků se soustřeďuje v zadních partiích.

V roce 2000 postavil Mercedes jen patnáct takovýchto strojů, a tak není divu, že o něm dnes skoro nikdo neví - sami jsme nevěřili a jeho autenticitu museli ověřit přímo ve Stuttgartu, vše sedí. Jeden z dochovaných kusů dokonalé rodinné rakety do hor je dnes na prodej v německém Lahru. 23letý vůz s nájezdem 164 tisíc kilometrů stojí bez jednoho eura 25 tisíc Eur, tedy asi 587 tisíc Kč. To jistě není málo peněz, vzácnější superkombík ale nenajdete. Touto optikou to není zase tolik.

O tomto rodinném kombi pro sedm už dnes skoro nikdo neví. AMG otcům připravilo silný motor, automat, 4x4 a dostatek prostoru - takových aut vzniklo jen 15. Foto: Elite Cars und Parts, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.