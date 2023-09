Nejžádanějším starším autem je vůz, jehož výrobce neukazuje zákazníkům záda, ostatní by si z toho měli vzít ponaučení před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

V poslední době se obrací zády nejen k věrným klientům, ale dokonce k libovolným zákazníkům a jejich přáním tolik značek, až z toho bolí u srdce. Porsche to s 911 dlouhodobě nedělá a sklízí ovoce, o kterém si ostatní mohou nechat jen zdát. Není čas se chytit za nos?

V letošním roce možná v Česku dojde na neobvyklý jev, do čela prodejních statistik se totiž vůbec poprvé a možná také naposledy dostanou Škoda Scala a Kamiq. Za vším stojí facelift, který se před měsícem představil. První exempláře však mají k lidem dorazit až počátkem příštího roku. Ceny úvodní verze First Edition však již známé jsou, přičemž v obou případech musí klientela vylovit z kapsy 599 900 Kč. To není zrovna málo, přesto lze však v showroomech očekávat přetlak, a to kvůli původním verzím.

Automobilka totiž začala nabízet zvýhodněnou variantu Fresh, zároveň pak bylo přistoupeno ke slevám. Ty navíc nejsou zrovna nízké, hatchback i malé SUV tak lze pořídit již od zhruba 450 tisíc korun. Pod kapotou přitom v té chvíli pracuje litrový tříválec produkující 110 koní, tedy stejná jednotka, jakou disponuje i výše popsaná výbava First Edition. Máme zde tedy čtvrtinový rozdíl mezi dvěma pomalu identickými vozy, onen facelift byl totiž z ranku sotva viditelných.

Nejde nicméně pouze o Škodu a doprodej některých modelů, o zlevňování se začíná mluvit na všech frontách, tu elektrickou nevyjímaje. Výrobci totiž konečně začínají chápat, co se jim snažíme říci již delší dobu - tedy že nová auta se pro zákazníky stávají stále méně atraktivními hlavně proto, že jdou na ruku spíše úřadům než samotné klientele. Navíc jsou stále dražší. Když k tomu ještě přihodíme inflaci a zdražování skoro všeho ostatního, nelze se divit, že objednávky nových aut váznou a prodeje živí hlavně vyřizování těch i několik let starých.

Pokud ale někdo počítal, že ruku v ruce s tím půjde trh s ojetými vozy všeho druhu, toho nejspíše čeká menší šok. Na zlevňování sice dochází, ovšem jen málokdo si toho vůbec zvládá všimnout. Platí to hlavně o starších vozech (30 a více let) s jistou historickou hodnotou. Za ty Evropané dle portálu Mobile.de v červenci platili v průměru 34 038 Eur (cca 819 600 Kč), tedy jen o 1,6 procenta méně než ve stejný měsíc loňského roku. K mání přitom letos bylo přes 30 tisíc vozů.

Nejžádanějším vozem této kategorie je Porsche 911 generace 964, která byla ve výrobě v letech 1989 až 1994. Mimo to ovšem na zuffenhausenský sporťák lze v žebříčku deseti nejlepších narazit ještě jednou, a to na osmé příčce. Jde přitom o ty kusy, které byly vyrobeny od roku 1963. A aby toho nebylo málo, Porsche 911 generace 996 vládne i mezi youngtimery, tedy mezi ojetinami, které věkově nelze přesně definovat, bavme se ale o vozech z přelomu milénia.

Proč tomu tak je, ani nemusíme spekulovat. Porsche 911 dlouhodobě vychází vstříc přáním klientely, proto také zůstává u motoru vzadu a pohonu zadních kol. Navíc pravidelně vládne anketám, jenž jsou zaměřené na kvalitu a spolehlivost. Samotná automobilka pak s majiteli letitých exemplářů udržuje dobré vztahy a nehodlá je hodit přes palubu ani s nástupem elektromobility. Naopak chce s pomocí vlastní výroby syntetických paliv udržet v nabídce i po roce 2035 nové exempláře se spalovacími motory.

Pro ostatní automobilky by to mohlo být poučení, ty se ale zdají být v posledních letech vesměs zabedněné. Pokud jde o jiné žádané starší vozy, v kurzu zůstávají BMW, zejména pak řada 3. Audi pak dominuje mezi oněmi youngtimery, v žebříčku má totiž modely TT, A6/S6/RS6 a A4/S4/RS4. Kompletní seznam obou kategorií přitom najdete níže, my už jen dodáme, že průměrná cena youngtimerů činí 7 832 Eur (188 600 Kč). Ani to nepředstavuje oproti loňsku podstatný pokles.

10 nejžádanějších oldtimerů v roce 2023 podle Mobile.de

1. Porsche 911 (964)

2. Opel Kadett

3. Ford Mustang

4. BMW 325

5. Audi 100

6. VW Beetle

7. BMW 320

8. Porsche 911

9. Mercedes-Benz 190

10. Volkswagen T3

10 nejžádanějších youngtimerů pro v roce 2023 podle Mobile.de

1. Porsche 911 (996)

2. Volkswagen T4 Multivan

3. BMW 520

4. Volkswagen T4

5. Mercedes-Benz E200

6. Audi TT

7. BMW 320

8. Audi A6/S6/RS6

9. BMW 318

10. Audi A4/S4/RS4

Porsche 911 láká klientelu již šedesát let, přičemž aktuálně mají kupci ojetých aut zájem jak o první vodou chlazenou generaci 996, tak i kousky vyrobené od roku 1963 do roku 1994. Foto: Porsche

Zdroj: Mobile.de

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.