Nejznámější ruský oligarcha vyrval ze spárů západních úřadů své dvě jachty, už míří do „bezpečí“

Západní úřady zabavily bohatým Rusům už spoustu majetku, ne každý boj pro ně ale končí úspěšně. V tomto případě si na dvě jachty Romana Abramoviče musely nechat zajít chuť.

Hra na schovávanou mezi ruskými oligarchy a úřady EU, USA a Velké Británie zjevně pokračuje. V centru dění je zas a znovu Roman Abramovič, bezpečně nejznámější ruský byznysmen. Ten nevlastní pouze jachtu Solaris či letadla Gulfstream G650ER a Boeing 787-8 Dreamliner, o nichž jsme se zmiňovali minule. Jeho majetek je mnohem rozsáhlejší, loni byl odhadován na 14,5 miliardy amerických dolarů (cca 348 miliard korun). Ve skutečnosti ale může být ještě větší, Abramovič totiž stejně jako mnozí další bohatí lidé registruje svůj majetek na různé jiné subjekty a je zřejmě nemožné zjistit, co všechno mu patří.

Řada nemovitých i movitých věcí tedy nejenže není psaná přímo na něj, majiteli bývají firmy, v nich Abramovičovo jméno vůbec nefiguruje. Dostat se ke skutečnému vlastníkovi tak bývá kolikrát zcela nemožné, popřípadě neprůkazné. Nakonec to známe i z českého prostředí, kdy nejmenovaný bývalý premiér slovenského původu účelově vložil své firmy do svěřenských fondů a následně skrze jimi vlastněná média každého přesvědčoval, že není ovládající osobou.

Vraťme se ale zpět k Abramovičovi. Na konci března byly totiž na ostrově Antigua zadrženy na základě žádosti Velké Británie dvě menší jachty Halo a Garcon, které v daný moment pluly pod bermudskou vlajkou. Jejich oficiálním majitelem je společnost Wenham Overseas, která spadá právě pod ruského oligarchu. To nakonec bylo i potvrzeno, nicméně na Antigue neplatí zákony, které by dovolovaly zabavovat majetek na základě vzniklé situace, a tak byly jachty po prvotním zadržení zase uvolněny.

V pátek 22. července tak ostrov opustily a zamířily si to přes Atlantik. Za normálních okolností by jejich cílem byl Gibraltar, kde by je bylo možné z daňových důvodů levněji dotankovat, ovšem tato oblast spadá pod Velkou Británii. Pokud by zde tedy jachty zakotvily, již by se z místa nehnuly. Proto bylo kormidlo stočeno směrem k Africe, přičemž Garcon míří do Casablanky a Halo do Agadiru. To je poněkud nezvyklé, nicméně Abramovič nejspíše zavelel k maximální diverzifikaci umístění jeho držav, aby nebyl vydán na pospas možnému negativnímu postoji té či oné země k němu.

Je pak otázkou, kam obě jachty poplují dále, nejspíše ale půjde o Turecko či Dubaj, kam ruští oligarchové stahují svůj majetek již od počátku invaze. Tyto země - zejména pak Turecko - se pak zdají být dostatečně svébytné, aby jednaly podle vlastních představ a nikoli pod tlakem EU nebo USA. Můžeme tak už jen dodat, že ještě než Halo a Garcon opustily ostrov Antigua, došlo na jejich novou registraci. Nyní tak plují pod vlajkou Cookových ostrovů, což jen dokládá, že pokud máte dostatek peněz, není zase tak složité se sankcím vyhnout.

V krátkosti pak už jen zmíníme, že Halo je 55 metrů dlouhou jachtou, kterou Abramovičovi v roce 2018 dodala společnost Amels. Vejde se na ni 12 hostů, o něž se stará 13 členů posádky. Garcon od firmy Damen Yachting je pak s délkou 62,7 metru větším kolosem, jenž může pohostit až 21 lidí. Poháněn je přitom čtyřmi motory Caterpillar, které ho mohou rozjet až na 46,3 km/h, zatímco maximem menšího plavidla je 28,7 km/h. Jeho nádrže přitom vystačí na doplutí až 8 334 kilometrů daleko.

