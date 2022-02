V Nizozemsku už lidé elektromobily nechtějí ani při štědrých dotacích, ani takhle je nepůjde vnutit všem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fabrizio Bensch, Reuters

Že prodejům elektromobilů dotace prospívají, je nepochybné a obvykle se vede debata jen o tom, zda je bude z čeho dotovat až donekonečna. Ani tak to ale být nemusí. V Nizozemsku už jejich prodeje klesají a jindy dávno vyplacené prostředky na dotace nejsou letos ani z poloviny vyčerpané.

Elektrická auta oslovují jen velmi okrajové spektrum zákazníků, to si při pohledu na české prodejní statistiky můžeme říci bez váhání. Místní přibližně procentní podíl na trhu odpovídá jejich reálnému prodejnímu potenciálu, vezmeme-li v úvahu jejich cenu a použitelnost. Změnit se to dá dotacemi, to vidíme na jiných trzích, ale do jaké míry?

Politici mají jistě představu, že donekonečna a mohou argumentovat velmi specifickým Norskem, tak jednoduché to ale nebude. Pokud třeba Němci dnes jako hodně „zeleně” smýšlející národ elektromobil jako další auto z 85 procent odmítají, je možné realisticky pomýšlet na 100procentní zastoupení? Jistě, spousta lidí, kteří v průzkumu řeknou, že elektromobil nechtějí, ho pak stejně akceptují, ale budou to opravdu všichni? Nebo aspoň valná většina z nich?

Na něco takového nelze dát jednoznačně kladnou odpověď, alespoň soudě dle aktuálního vývoje v Nizozemsku. To je země jednoznačně mířící ke stoprocentní elektromobilitě a zákazu jakýchkoli jiných aut, která už roky uměle zvyšuje náklady na pořízení i provoz spalovacích vozů na straně jedné a dotuje či jinak zvýhodňuje ty elektrické na straně druhé. Jejich podíl na trhu ale navzdory tomuto stavu není bůhvíjaký, když se loni v zemi tulipánů vedle 34 tisíc elektrických aut prodalo 147 tisíc benzinových vozů. A jak jsme vás před pár dny informovali, prodeje bateriových vozů už tam meziročně klesly.

Není to jediný signál slábnoucího zájmu navzdory výše popsanému stavu, ještě zajímavější přichází z jiné strany. V Nizozemsku totiž dotují elektrická auta pro soukromé osoby tak, že na podporu jejich prodeje (3 350 Eur na nový a 2 000 Eur na ojetý vůz - 82 resp. 49 tisíc Kč) vyčlení určité peníze, které může kdokoli čerpat od 1. ledna každého roku stylem kdo dřív přijde, ten dřív hrabe. Dosud se tak stalo, že rozpočet na tyto dotace (letos 71 milionů Eur, tedy asi 1,73 miliardy Kč) byl vyčerpán během jednotek dnů po novém roce. Letos tomu tak ale není.

Nizozemská RVO, agentura, která má tento přerozdělovací mechanismus na starosti, informuje, že do 4. února bylo z oněch 71 milionů vyčerpáno jen 30,3 milionu Eur, tedy méně než polovina. To je bezprecedentní stav, který ukazuje, že ani rozdávaní i více než 80 tisíc korun na každé prodané auto za situace, kdy jsou ta spalovací zatěžována enormním zdaněním (mimo jiné i skrze nejdražší benzin v Evropě), už nestačí k tomu, aby se lidé pro elektromobily hnali. Prostě mají i za takového stavu určitý tržní potenciál (třeba oněch 15 procent naznačených oním průzkumem v Německu?) a jakmile je vyčerpán, na zbytek kupců nefunguje.

Problém elektromobilů je zkrátka v tom, že jde o problematický produkt per se - například mé využití automobilu by takový vůz jednoduše neobsloužil a nechtěl bych ho ani zadarmo, nic pro mě neřeší. Mé využití je specifické, podobně ale o elektrických autech zjevně uvažuje dost dalších lidí. Nizozemsko tak bude muset začít tlačit na pilu jinými způsoby, aby dosáhlo svých cílů, pokud je to vůbec rozumně možné.

Škoda Enyaq je v Nizozemsku relativně úspěšným autem, za peníze jiných. Ani ty ale zjevně nestačí k tomu, abyste takový vůz vnutili všem. Foto: Škoda Auto

Zdroj: RVO

