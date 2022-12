Někdejší propadák mezi ostrými sedany se s 440 tisíci km vydal na okruh, s trochou pomoci zraje jako víno před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Ve své době ho konkurence válcovala dynamikou i prodeji. A není divu, nešlo o moc povedené auto. Jeho motor ale měl své kouzlo, které evidentně nespočívalo jen v bezprostředním projevu, nyní je zjevné, že i vydrží. A když se trochu pomůže zbytku...

Rčení „zraje jako víno“ se dá vztáhnout na kdeco. Platit může i o automobilech, přičemž Lexus IS F se zdá být jedním z nich. Japonská automobilka s tímto modelem přišla v roce 2007 na autosalonu v Detroitu, kde její zástupci přiznali, že zpočátku šlo tak trochu o pirátský program. Hlavní konstruktér Yukihiko Yaguchi na něm totiž zpočátku pracoval v podstatě načerno, kvůli čemuž měl k dispozici jen velmi malý tým a rozpočet. Nebylo tedy vlastně až tak překvapivé, že když se v roce 2005 objevily na Ringu první prototypy, nebyl ještě ani hotový finální design.

Pro Lexus se jednalo o vstup do zcela neznámých vod. Značka byla sice známa svou kvalitou či luxusem, sportovní kredit jí ale nikdo nedával. To nakonec bylo znát nejen na samotném autě, které ani nás jako sporťák opravdu nepřesvědčilo, ale na prodejích, které nelze nazvat oslňujícími. Během sedmi let automobilka prodala jen zhruba 11 500 exemplářů. A bez USA a Japonska by neudala ani polovinu tohoto počtu, i když původně počítala s tím, že pět až šest tisíc aut bude prodávat každý rok. Pro srovnání - BMW v letech 2007 až 2013 prodalo 66 tisíc tehdejší exemplářů M3.

Generace M3 E92 dnes začíná platit za velmi vyhledávané auto díky poslednímu ručně montovanému motoru bez turba, navíc točivému osmiválci. I když zbytek auta ohromující také nebyl. Po IS F dnes pomalu neštěkne pes, spousta lidí ani nebude vědět, co tato písmena znamenají, přiložené video vám ale ukáže, že toto auto má čím zaujmout, jen je třeba jej zbavit alespoň části vrozených neduhů.

Za oním videem stojí nám už dobře známý Misha Charoudin, který prožene černý exemplář po jemu domácí Severní smyčce Nürburgringu. Vůz z roku 2008 je zajímavý i tím, že má najeto neskutečných 440 tisíc kilometrů, což jen potvrzuje zvěsti o trvanlivosti především motoru. Značnou část tohoto nájezdu totiž vůz strávil na závodních tratích, kde jej majitel nešetřil.

I kvůli tomu byla z auta demontována třeba zadní sedadla, IS F bylo ale upraveno daleko větší měrou, neboť nejen hmotností, ale i podvozkově, brzdami a ovladatelností vůbec svého času za konkurencí dalece zaostávalo. Tento kus tak může počítat třeba s lepšími brzdami, lehčími koly nebo sedadly Recaro. Pohonná jednotka je nicméně sériová rovněž původní. Majitel pouze ve chvíli, kdy měl najeto 200 tisíc kilometrů, přistoupil k výměně rozvodů. To je nicméně běžný servis, který navíc u mainstreamových vozů přichází mnohem dříve, obvykle po dosažení mety 120 000 km. Přitom tato auta čas na okruzích zpravidla netráví.

Jakkoli má tedy atmosférický pětilitrový osmiválec naladěný na 423 koní čas od času neskutečný apetit, při ostré jízdě vezme i přes 40 litrů benzinu na 100 km, IS F stále můžeme považovat za ekologický vůz. Lexus totiž byl v rámci vývoje i výroby daleko více „pünktlich“ než samotní Němci. Jeho ústrojí je tak při správné péči vlastně nesmrtelné, a podobně je na tom vlastně i celý vůz. Ostatně jen tvar světel a design interiéru napovídají, že vzniknul před 14 lety.

Díky této reputaci a vzácnosti (na celém Mobile.de je na prodej pouhých 10 aut) se z Lexusu IS F začíná stávat paradoxně ceněné zboží, i když si to svými dobovými vlastnostmi nezasloužil - pod půl milionu korun dnes pořídíte leda nabouraný exemplář. Je tak jen o málo levnější než osmiválcové BMW M3 E90 resp. E92 a dá se předpokládat, že hodnota obou aut do budoucna jen poroste, zvláště pak v Evropě, kde si o atmosféricky plněných motorech V8 můžeme nechat chvíli už jen zdát.

Lze už jen dodat, že Američané mají více štěstí, neboť loni Lexus pouze pro USA a Kanadu představil zcela novou variantu IS 500 F Sport Performance. Ta se dočkala stejné jednotky 2UR-GSE jako IS F, jen naladěné na 479 koní. Za tento vůz si přitom značka účtuje 57 575 dolarů (cca 1,3 milionu Kč), což je vlastně pakatel, neboť dražší je dnes i takové BMW M2.

IS F byl prvním sportovním vozem japonské značky, jenž byla do té doby známa především kvalitou. Na tu kladl Lexus důraz i při vývoji a výrobě tohoto vozu, načež se sedan stal prakticky nezničitelným. Jeho bezprostřední fungování bylo mizerné, i po 440 tisících kilometrech ale funguje na výbornou a po odlehčení a úpravách se neztratí ani na závodním okruhu. Foto: Lexus

