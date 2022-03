Někdejší tuzexový sen Čechoslováků jde koupit jako dodnes nejeté auto, vlastně ani není drahé před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volty Next, publikováno se souhlasem

Stroj času přímo do 80. let minulého století, jinak tento vůz označit nelze. Vypadá jako nový, podle prodávajícího prý stále voní jako nový, přitom vlastně nestojí jako nový. Dovoluje tak dodatečně splnit si sen, který naprostá většina z nás mohla v dobách ČSSR jen marně snít.

Čas od času se objeví v prodeji dekády staré auto, které ovšem vypadá jako nové, protože s ním nikdo pořádně nejezdil. Obvykle je to případ špičkových silničních raket nebo luxusních vozů, někdy ale jde i o naprosto obyčejné modely. Přesto působí, jako by právě vyjela ze stroje času, vypadají přesně jako před dekádami po opuštění fabriky. Z historie můžeme vzpomenout jeden pěkný příklad spojený s Českou republikou resp. Československem - Škodu 105 S, která ujela ani ne 800 km -, dnes tu máme světově poněkud proslulejší vůz, který ale v Československu šlo koupit též.

Jde o Peugeot 205, kterého se za 15 let produkce vyrobilo hodně přes 5 milionů kusů. Dnes jej ale na sinicích vídáme už velmi zřídka, je to zkrátka další příklad automobilu, který byl určen masám a málokdo měl důvod jej „sušit” v garáži, pakliže nešlo o verze GTi nebo speciály rallyové skupiny B. Přesto se ale takoví našli, ať už z jakýchkoli důvodů - vůz, který vidíte na fotkách, patří mezi takové. A je na prodej.

Podle informací od prodávajícího jej nikdo neskladoval záměrně, prostě s ním jediný majitel po dlouhých 36 let minimálně jezdil ve slunném a suchém španělském Alicante, většinou jej ale nechával zavřený v garáži. Vůz byl tedy vyroben v roce 1986 a toho času o něm někteří mohli snít i u nás. Bylo to jedno z aut, která se v tehdejší ČSSR dala koupit za necelých 37 tisíc bonů, jež šlo na černém trhu pořídit za nějakých 150 tisíc Kčs. Touto optikou je dnes vlastně levný, ale k tomu se ještě dostaneme.

Jde o relativně obyčejné provedení GR s motorem 1,4 o 6koních a z výbavy v něm nenajdeme nic ohromujícího. Existovaly i prostší verze, v 80. letech ale zkrátka panovaly jiné poměry a žádný extra komfort na palubě nelze čekat. Vůz byl na každý pád vysvobozen ze svého španělského garážového zakletí a prý v plně funkčním stavu má být připraven ohromit svého teprve druhého majitele, který mu konečně může dát pořádně za uši.

Zda k tomu někdy dojde, je otázkou, tušíme, že tohle auto si někdo pořídí spíše do sbírky starých skvostů. Nemusí to být žádný milionář, požadovaná cena 7 000 Eur znamená asi 174 tisíc Kč. To nemá daleko k původní ceně v Kčs, která ale pro většinu Čechoslováků dělala při místních platech z dvěstěpětky jen nesplnitelný sen. Teď si ji lze pořídit za pár platů a klidně ji normálně používat - nikdo jiný takové auto nebude mít široko daleko. A i kdybyste nechtěli vyniknout, je to zkrátka legenda svého druhu a jeden z slavných modelů značky, co by za to většina novějších Peugeotů dala.

Tenhle Peugeot 205 je dodnes prakticky nový a připravený odjet. Ve srovnání s cenou požadovanou Tuzexem v roce 1986 je mání vlastně za pakatel. Foto: Volty Next, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.