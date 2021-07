Tuzexový sen Čechoslováků si dnes můžete splnit levně, jako zánovní auto už se nevidí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tuzex

Existuje spousta aut, o kterých jsme kdysi snili a dnes je jde koupit jen dráž. Tohle ale není ten případ. Nejedná se sice přímo o kousek prodaný v Tuzexu, legendární Fiat Uno po prvním majiteli s minimálním nájezdem to ale je.

Na konci 80. let byly české silnice plné Škodovek typu 742. K vidění byly i „stovky” či „stodesítky”, pár Lad, občas se objevil i Favorit. Do nabídky zahraničních aut, dostupných přes prodejny Tuzex, se ale proletariát jen zasněně díval. Třeba na Fiat Uno, který stál 26 tisíc „bonů”, tedy podle kurzu na černém trhu asi 156 tisíc Kčs. Dvakrát tolik, co stála v Mototechně už tak drahá Škoda 136 GL.

Pro mnohé to byl nedosažitelný sen, i když by Unem rádi jezdili. Pokud se k takovým lidem řadíte, máme tu možnost, jak si onen sen splnit alespoň dnes. Auto, které před námi stojí, sice není z roku 1988 jako výše odkazovaný katalog, ale o rok novější, to je ale snad jen malá piha na kráse.

Kousek, který máme dnes před sebou, byl vyroben chvíli před revolučními událostmi podzimu 1989, přesně v červenci toho roku. Je krajně neobvyklé, že měl od té doby jediného majitele, který jej vlastnil až dodnes a udržel jej v dokonale originálním stavu. Pochopitelně v dobrém i zlém, na věci jako klimatizaci, airbagy nebo třeba přehrávač CD můžete zapomenout. Ve výbavě však jsou elektrická okna či centrální zamykání.

Zajímavý je ovšem na tomto kousku hlavně jeho stav. Má za sebou pouhých 25 763 kilometrů a to opravdu není mnoho na 32 let provozu. Byl garážovaný a známa je prý celá servisní historie. Pod kapotou je motor o objemu 0,9 litru a výkonu 45 koní, což ani na Uno není mnoho. Moc ale také ani nestojí - nám už známý italský prodejce jej nabízí za 2 900 euro, tedy necelých 75 tisíc Kč.

Může to tedy být docela dostupný návrat do dnes už dávné minulosti, který bude mást kolemjdoucí - když dnes na silnici vyrazíte s takto zachovalým Unem, zaručeně stanete se terčem pozornosti. Však kdy jste naposledy viděli nějaký hezký kousek na vlastní oči? Tohle auto dávno zmizelo ze silnic, z milionů kdysi prodaných kusů dnes přežívá jen hrstka a vůz v tomto stavu za zmíněnou cenu je velká rarita.

Tento Fiat Uno má za sebou jen něco přes 25 tisíc km a vypadá skvěle. Něco takového se v prodeji už nevidí, tím spíše ne za cenu v řádu desítek tisíc Kč. Foto: Scotti Srl, Automobili Per Passione, publikováno se souhlasem



Takto Fiat Uno v roce 1984 nabízel Tuzex, naprostá většina Čechů mohla tehdy jen snít. Foto: Tuzex

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler