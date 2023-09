Někdo 10 let držel skoro jen v garáži Škodu Superb Combi v ideální specifikaci, teď ji prodává za zlomek ceny včera | Petr Miler

Pokud vám tohle auto připadá jako nové, není to až taková mýlka, ono skoro nové je, alespoň svým nájezdem. A i když v absolutní rovině není levné, jako nové zdaleka nestojí, za podobné peníze dnes nekoupíte víc než slušnou Scalu.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily, diplomaticky řečeno. Už lépe vybavenou nejmenší Fabii s alespoň přeplňovaným litrem a šestistupňovou převodovkou nedostanete pod 460 tisíc Kč. A pokud začnete pomýšlet na vrcholný model Superb Combi byť jen s běžným motorem 2,0 TDI a nenulovou výbavou, bez 1 milionu korun v kapse k dealerovi ani nevyrážejte. To jsou na pořád obyčejné škodovky docela nekřesťanské peníze, nakupovat lze ale i levněji.

Mezi ojetinami se navzdory situaci na trhu z posledních let pořád objevují zajímavé nabídky, které umí postavit koupi nového vozu do ještě méně lichotivého světla. Jen je třeba hledat mimo obvyklé sféry, neboť tam shání vůz i všichni ostatní. Chce to neobvyklou kombinaci stáří, nájezdu, motoru a výbavy, cokoli takového. Anebo všechno najednou, právě na takový kousek jsme nyní narazili v německé soukromé inzerci.

Jde právě o Škodu Superb Combi s motorem 2,0 TDI, která stojí zlomek ceny nového vozu a přesto je možné ji označit za prakticky nejetou. Na pohled zaujme spíše svou kondicí než designem, však jde o druhou generaci vozu. Její design do krásy úplně nezestárl, třebaže po faceliftu vypadá pořád svěže. A nevíme, jestli auto v hnědé barvě vůbec může být hezké. Tak či onak vypadá jako řada jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích, vše ostatní je ale obvyklé o dost méně.

Jednak je tu skoro ideální specifikace. Pravda, motor 2,0 TDI se 140 koňmi v ničem neohromí, kombinací projevu, dynamiky a spotřeby je ale velmi dobrým kompromisem mezi vším myslitelným, své si odslouží se ctí. Pokud někdo sáhne po takovém pohonu, je to obvykle firma honící minimální provozní náklady na dlouhých cestách, tento vůz měl ale jen jednoho soukromého majitele, který s ním honil maximum času stráveného v garáži.

Od první registrace v roce 2013 vůz najel pouhých 41 tisíc kilometrů, což je na 10 starý Superb Combi TDI extrémně málo, skoro nic, však v prodeji vídáme exempláře s deseti až dvacetinásobkem této porce na tachometru jako nic. A pořád jezdí. Tohle auto navíc mělo po celou tu dobu patřičnou péči - pravidelně jezdilo do servisu na prohlídky, i když mezi nimi ujelo jen pár tisíc km.

Vypadá podle toho, zvenčí ani zevnitř jej nerozeznáte od nového vozu. Zvolená specifikace je navíc opravdu atraktivní - maximální výbava Laurin a Klement se světlou kůží, to je sympatické provedení jednou pro vždy. Požadovaná cena 21 250 Eur, tedy asi 519 tisíc Kč, nevypadá jako úplně nízká, ale co dnes za takové peníze u Škody koupíte? Slušnou Scalu? Lepší Fabii? Ani základní Octavie za to nebude.

Tady máte zánovní Superb Combi za zlomek ceny nové vozu, na úplně nový kus ve srovnatelné specifikaci byste dnes potřebovali snadno 2,5násobek. Jistě, není to nabídka pro každého, na každý pád je to nabídka nevšední. Kdyby vás zaujala, auto stojí ve Frankfurtu, tedy v tom nad Odrou.

Takto málo jetý Superb Combi 2,0 TDI je velmi raritní věc, zvláště po 10letém „skorojengarážování”. Není vysloveně levný, oproti skutečně novému vozu ale stojí zlomek jeho ceny. Foto: FD, publikováno se souhlasem

