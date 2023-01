Někdo chtěl vydělat peníze rychlým nákupem a prodejem obtížně dostupné novinky, obrátilo se to krutě proti němu před 8 hodinami | Petr Miler

Ještě v loňském roce by pravděpodobně uspěl, pokoušet se o totéž teď, navíc za situace, kdy vůz sám o statisíce přeplatil, zavání naivitou. Díky bohu, za to, že se situace v automobilovém světě vrací k normálu.

O Spojených státech amerických si můžete myslet kdeco, jednu věc jim ale upřít nelze - volný trh tam ve většině případů funguje pořád lépe než kdekoli jinde a nabídka s poptávkou se rychle vyrovnávají za pomoci standardních mechanismů. Když je tedy o něco daleko větší zájem, než jaký nabídka dovoluje vykrýt, cena stoupá. A když je tomu naopak, děje se pravý opak.

Platí to téměř všude, třeba i na trhu práce, my ale pochopitelně zůstaneme u aut. Tam se musí zájemci o žhavé automobilové novinky vyrovnat s tím, že v době jejich příchodu na na trh obvykle prodávají za citelně vyšší než výrobcem doporučené ceny (tzv. MSRP, Manufacturer's Suggested Retail Price). Není výjimečné, když lidé nažhavení do toho či onoho auta zaplatí o statisíce či dokonce miliony víc, než naznačuje ceník, je to prostě jakási daň za brzké vlastnictví.

Podobná situace často panuje i měsíce po začátku prodejů určitého auta. A nemusí jít o nic až tak mimořádného, stačí výjimečná verze obyčejného auta typu Honda Civic Type R. Zejména v minulých letech, kdy aut byl obecně nedostatek a těch výjimečných tím spíš, se ceníkové ceny přeplácely opravdu masivně, což přitahovalo spekulanty, kteří věřili, že i když draze koupí, ještě dráž prodají. Často se nemýlili, někteří ale zjevně nestihli zaznamenat, že situace na trhu se změnila a nepoměr mezi nabídkou a poptávkou už není takový. A snadný, rychlý výdělek už nedovolí.

Jeden takový si nyní rve vlasy po aukci na Cars & Bids, kde lidem nabídl právě nový Civic Type R. Proč ne, takové auto by se prodalo, to by jej ovšem sám nesměl přeplatit o více jak 20 tisíc dolarů (přes 440 tisíc Kč) nad rámec oficiální ceny okolo 45 tisíc dolarů (bezmála 1 milion Kč). Dotyčný se tak snažil vydělat na prodeji Hondy, kterou sám koupil za 67 678,95 USD, tedy skoro 1,5 milionu Kč. Aby pro něj aukce měla smysl, někdo by za CTR musel dát aspoň 70 tisíc dolarů, to prostě nešlo rozumně očekávat.

A tak se to ani nestalo, přihazování se zastavilo na 49 000 USD (1,08 milionu Kč), tedy hluboko pod cenou, kterou spekulující kupec sám zaplatil. Nyní skutečně může jen zpytovat svědomí, neboť na tomto obchodu skoro nevyhnutelně prodělá. Skoro se nám ale chce říci: Dobře mu tak. Za šroubování cen zajímavých nových aut do stratosféry si takový políček snad i zaslouží.

Nová Honda Civic Type R je zajímavé auto, ne že ne, zase tak zajímavá, aby za ní někdo dal přes 1,5 milionu Kč, zase není. Ne v této době. Spekulant, který ji koupil jen o málo levněji, se o tom tvrdě přesvědčil na vlastní kůži. Foto: Honda

