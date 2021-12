Někdo hned po koupi schoval úplně nový Trabant, k mání je dnes za obrovskou sumu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Olaf Hüper, publikováno se souhlasem

Je to jedno z nejprimitivnějších aut dějin, hotová automobilová z nouze ctnost. Kdo by měl důvod něco takového dekády „sušit” v garáži? Někdo se přece jen našel a teď na tom chce řádně vydělat.

Když se řekne Trabant, snad většina lidí si pořád vybaví opravdu špatné auto s dvouválcovým dvoutaktním motorem a plastovou karoserií. Svého času to byla automobilová chlouba východního Německa, později spíše jeden ze symbolů nejhorších aut dějin. Nakonec ale neexistuje věc, která by neměla své příznivce, a tak i Trabant takové má. Ostatně někteří s těmito vozy dodnes vyráží na expedice třeba do Afriky.

Patříte-li k fanouškům BMV, tedy bakelitového motorového vozidla, jistě na pěkném kousku spočinou vaše oči se zalíbením. A pokud byste si takový chtěli koupit, teď se objevila docela výjimečná možnost pořídit si nejen pěkný, ale dokonce nový Trabant. Čtete správně, i po dekádách od ukončení výroby se najde kousek, který nebyl nikdy normálně používán. A k někdejší láci má opravdu daleko, ostatně i Trabant jsme už před léty jmenovali mezi dostupnými auty, jejichž koupí nelze prodělat.

Ať už se vám to může zdát podivné jakkoli, Trabanty už dnes na ceně akorát rostou. Nejlépe to připomíná skoro ideální kousek na fotkách níže z roku 1986, tedy ještě vůz poháněný dvoutaktním dvouválcem, který z objemu 0,6 litru doluje závratných 26 koní. „Bakeliťáku” to jako novému na stovku trvalo okolo 21 vteřin podle toho, jestli jste zrovna jeli na oběd nebo jste se z něj vraceli. A maximálka byla právě oněch 100 km/h, takže zrychlení lze vnímat i z jiné perspektivy - zrychlit za 21 vteřin na maximální rychlost není zas tak špatný výsledek, to snad ani žádné jiné auto nedokáže...

Pokud tedy toužíte po co nejlepším vstupu do světa takto závratných rychlostí, sedan krémové klasické krémové barvy se zelenou střechou (to šlo z továrny mít) je vám k dispozici. Pozoruhodný je tím, že téměř celých dosavadních 35 let strávil někde schovaný a nikoli náhodou. Majitel jej prostě skladoval pro budoucnost a nicotných 1 518 najetých km absolvoval jen při snahách udržet jej fit a provozuschopný. Což je chvályhodné, úplně nejeté auto po dekádách stání by bylo akorát pro zlost. Podle nabízejícího na tomto „deluxu” nebylo renovováno absolutně nic a je prý přesně v takovém stavu, v jakém vyjel před pětatřiceti lety z továrny.

Původní je tedy vše včetně příslušenství, uživatelského manuálu a dokonce i registrace ještě z NDR. Spolu s koženkovým a semišovým interiérem je tenhle vůz téměř dokonalým strojem času. Jen je s cenou 21 000 Eur, tedy asi 533 tisíc korun, až absurdně drahý. Za takové peníze můžete mít i dnes novou Octavii, přece jen o trochu lepší auto...

Není to vtip, tohle je dodnes nový a zcela originální Trabant za víc jak půl milionu. Je to stroj času přímo do dob, kdy se nad spojením „soudruhu učiteli” nikdo nepozastavoval. Foto: Olaf Hüper, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.